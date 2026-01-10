Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long vừa bị bắt là ai?

Vụ Công an TP. Hải Phòng khởi tố các đối tượng đã tuồn hơn 126 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) tại TP. Hải Phòng tiếp tục có diễn biến mới.

Ngày 10/1, cơ quan chức năng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên, điều tra vụ thu gom, chế biến thịt heo nhiễm bệnh.

Trụ sở CTCP Đồ hộp Hạ Long (Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Theo VnExpress, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là ông Trương Sỹ Toàn, 57 tuổi. Đối tượng này bị bắt để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, ông Toàn, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, được xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ việc thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm bị thu gom và lưu trữ.

Tính đến ngày 10/1, cùng ông Trương Sỹ Toàn đã có 12 đối tượng khác bị khởi tố trong vụ việc này.

Trước đó, trong những công văn gửi đi liên quan thông tin báo chí đăng tải về nghi án sử dụng thịt heo bệnh, lãnh đạo Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khẳng định, toàn bộ lô nguyên liệu thịt heo nhiễm bệnh bị phát hiện vào tháng 9/2025 không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Theo Thanh Niên đưa tin vào ngày 8/1/2026, Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, ông Trương Sỹ Toàn khẳng định đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này tuân thủ đúng các quy định pháp luật:

"Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và không phát sinh gián đoạn trọng yếu" - ông Toàn nói.

Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long

Theo VTC News, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) thành lập từ năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp đồ hộp tại thành phố cảng Hải Phòng.

Năm 1996, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và đến năm 2001 chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam với mã CAN, trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong lên sàn trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động, HaLong Canfoco xây dựng hệ sinh thái sản xuất với 3 nhà máy, 3 văn phòng và mạng lưới công ty thành viên trải dài từ Hải Phòng, Đà Nẵng đến Đồng Tháp.

Doanh nghiệp được biết đến rộng rãi với các sản phẩm đồ hộp quen thuộc như pate cột đèn Hải Phòng , pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu…

Về doanh thu, trên báo Dân Trí thông tin Đồ hộp Hạ Long đạt kết quả kinh doanh khả quan trong nhiều năm gần đây. Thậm chí có những năm doanh thu vượt xa mốc 800 tỷ đồng như năm 2019 (đạt 827 tỷ đồng), năm 2021 (864 tỷ đồng) và năm 2022 (đạt 806 tỷ đồng). Năm 2024 doanh thu thuần đạt gần 682 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 2 tỷ đồng.

Trong năm 2025, theo VTC News cơ cấu cổ đông và nhân sự của Halong Canfoco thay đổi mạnh. Gần 2 triệu cổ phiếu CAN, tương đương 40% vốn điều lệ, đã được sang tay chỉ trong thời gian ngắn, khi hàng loạt cổ đông lớn và lãnh đạo HĐQT đồng loạt thoái vốn và từ nhiệm.

Cũng trong năm 2025, cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp này có biến động. Theo đó, ngày 11/4/2025, các thành viên HĐQT bao gồm ông Kek Chin Ann (Chủ tịch), ông Wilson Cheah Hui Pin và ông Bùi Quốc Hưng đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1975 tại Hà Nội) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.