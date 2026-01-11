Bộ Công Thương trả lời VinEnergo về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại khu đô thị

VinEnergo, nhánh năng lượng của Vingroup, vừa có ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi cho cơ chế mua bán điện trực tiếp (direct power purchase agreement - DPPA) và phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Nói riêng về khu đô thị, VinEnergo đề xuất bổ sung thêm bán lẻ điện tại khu đô thị vào quy định. Quy định hiện tại cho phép việc này với đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

﻿VinEnergo cho rằng nhóm khu đô thị chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt khi xu hướng phát triển đô thị ESG đang ngày càng mạnh. Việc cho phép việc bán lẻ trực tiếp tại các khu đô thị mới sẽ thúc đẩy “lối sống xanh” góp phần đẩy nhanh chuyển đổi xanh.

Phản hồi về điều này, Bộ Công Thương cho biết dự thảo nghị định đã mở rộng đối tượng được trực tiếp tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp cho các đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu đô thị , khu thương mại tự do.

﻿Bộ cũng cho biết việc này được thực hiện theo hướng chỉ cho phép tham gia mua bán điện trực tiếp qua lưới điện kết nối riêng .

﻿VinEnergo thành lập ngày 12/3/2025, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Về cơ cấu cổ đông, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần; ông Phạm Nhật Quân Anh – con trai lớn của tỷ phú nắm 5% cổ phần; ông Phạm Nhật Minh Hoàng – con trai thứ 2 của tỷ phú nắm 5% cổ phần. 19% còn lại thuộc về Vingroup.

Tháng 10/2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, VinEnergo cập nhật rằng doanh nghiệp hiện có 1 cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, với 1.416,8 tỷ đồng, tương đương 5% cổ phần. Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.﻿ Đây là cái tên từng nhiều lần xuất hiện trong hệ sinh thái Vingroup.