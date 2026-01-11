300 ngày đêm dựng 23.500 trạm 5G: Những thách thức chưa từng có tiền lệ của Viettel

Những thách thức chưa từng có tiền lệ

Kể từ ngày 19/2/2025, khi nhiệm vụ lắp đặt trạm 5G tăng gần gấp đôi so với dự kiến trước đó, chính thức được kích hoạt, những khó khăn chưa từng có tiền lệ với Viettel hiện hữu ngay từ điểm bắt đầu.

Đầu tiên là cuộc chiến trên những bản vẽ thiết kế. Để xác định được vị trí đặt trạm tối ưu, các kỹ sư Viettel phải thực hiện một khối lượng khảo sát thực địa khổng lồ trong thời gian ngắn. Những ánh đèn tại các phòng thiết kế gần như không bao giờ tắt. Nhiều đêm tối muộn, đội ngũ kỹ thuật vẫn kiên trì ngồi lại với nhau, rà soát từng tọa độ, tính toán từng thông số để đảm bảo vùng phủ sóng rộng nhất nhưng vẫn phải tránh nhiễu và khớp trong bối cảnh quy hoạch đô thị liên tục cập nhật.

Thế nhưng, khó khăn không chỉ nằm trên những trang giấy. Để chuẩn bị cho sự hiện diện của loạt trạm 5G mới, hệ thống hạ tầng mạng lưới cũ phải bước vào một đợt thay đổi quy mô lớn. Viettel đã củng cố hơn 14.000 trạm, cải tạo điện 3 pha cho gần 6.500 vị trí và và triển khai bổ sung hơn 3.100 tuyến truyền dẫn. Lúc này, thử thách lớn nhất xuất hiện ở khâu cải tạo điện khi mô hình tổ chức tại các tỉnh thay đổi, khiến việc cấp phép công tơ 3 pha bị kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ lắp đặt thiết bị.

Giữa lúc guồng quay lắp đặt đang ở tốc độ cao nhất, thiên tai ập đến như một bài kiểm tra nghiệt ngã. Năm 2025 ghi dấu là năm khắc nghiệt thứ hai trong vòng 30 năm qua với 14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới. Những cơn bão như Wutip, Wipha, Kajiki hay Ragasa đã gây mưa lũ lịch sử tại miền Bắc và miền Trung. Thiên tai làm tê liệt các tuyến đường vận chuyển, khiến việc thi công trên cột cao trở thành một công việc cực kỳ nguy hiểm, buộc nhiều công trình phải dừng lại để đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Chưa dừng lại ở đó, biến động từ thị trường thiết bị toàn cầu tiếp tục tạo thêm khó khăn khi nguồn cung linh kiện thiếu hụt trầm trọng. Những thiết bị trọng yếu như BBU, AAU liên tục bị chậm so với cam kết ban đầu. Đáng lo ngại hơn, tình trạng hàng hóa về không đồng bộ khiến nhiều vị trí dù đã hoàn thiện hạ tầng vẫn phải tạm dừng chờ vật tư. Biển động mạnh do bão liên tiếp khiến các tàu chở hàng chậm lịch cập cảng từ 1 - 3 tuần. Có những thiết bị lênh đênh ngoài khơi, những chuyến xe kẹt giữa rừng sâu vì sạt lở, tất cả tạo nên một thế trận vô cùng cam go mà Viettel buộc phải vượt qua.

Viettel đưa hàng nghìn trạm 5G phục vụ sự kiện A80 vào mạng lưới

Bản lĩnh người lính Viettel và cam kết chất lượng Make in Vietnam

Trước nghịch cảnh, tinh thần "người lính" không cho phép lùi bước, Viettel bố trí lực lượng ứng trực 24/7 sẵn sàng tái khởi động ngay khi thời tiết cho phép để bù lại từng giờ đã mất.

Khi bão lũ đi qua, cuộc chiến 5G bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Quay trở lại nhiệm vụ, bắt đầu tại những khu dân cư đông đúc, việc vận chuyển thiết bị cồng kềnh vào ngõ hẹp là một thách thức lớn. Nhiều nơi không có không gian, đội ngũ thi công phải dùng sức người và các giải pháp thủ công để đưa thiết bị lên mái nhà trạm chật hẹp. Ở vùng sâu, vùng xa, nơi địa hình bị chia cắt bởi suối và rừng, các kỹ sư phải mang vác bộ phận thiết bị bằng sức người vượt qua những con dốc.

Để tiếp sức cho các địa bàn còn nhiều khó khăn, Viettel đã điều động nhiều chuyên gia đến các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk hay Sơn La để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời thực hiện nhiều chính sách động viên kịp thời để tạo nên khí thế thi công hừng hực trên toàn quốc.

Đội ngũ kỹ sư Viettel kiểm tra đảm bảo chất lượng các trạm 5G.

Khi những trạm cuối cùng được dựng lên, một nhiệm vụ khác lại bắt đầu: tích hợp phát sóng và kiểm soát đảm bảo chất lượng mạng cho lượng trạm lớn trong thời gian ngắn. Đây là một trong những thách thức chưa từng có tiền lệ trong lịch sử vận hành mạng của Viettel. Đội ngũ kỹ sư vô tuyến phải đối mặt với áp lực tích hợp tăng gấp nhiều lần so với các dự án trước đây. Nhiều đêm liền, các trung tâm điều hành hoạt động liên tục, kỹ sư trực xuyên đêm để theo dõi từng lệnh, xử lý lỗi theo thời gian thực để đảm bảo trạm lên sóng.

Mục tiêu không chỉ là phát sóng, mà phải là phát sóng chất lượng nhất. 40 đội đo kiểm đã tỏa đi khắp các nẻo đường để rà soát nhiễu, cân chỉnh tham số ngay từ giây đầu tiên. Nhờ đó, tốc độ 5G của Viettel đã đạt ngưỡng 350Mbps, đưa Việt Nam vào nhóm 30 nhà mạng có tốc độ tốt nhất thế giới theo Speedtest.

Cuối tháng 12/2025, Viettel chính thức hoàn thành mục tiêu lắp đặt và phát sóng 23.500 trạm 5G mới, đưa tổng số trạm 5G toàn mạng lên 30.000 trạm. Vùng phủ sóng 5G Viettel giờ đây đã đạt 99% tại các thủ phủ tỉnh và 80% tại nông thôn miền núi, mang lại sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ số cho mọi người dân.

Hành trình 300 ngày ấy đã mang lại sự bình đẳng trong tiếp cận công nghệ cho mọi người dân, từ em nhỏ vùng cao học trực tuyến đến những nhà máy thông minh tại các khu công nghiệp. 23.500 trạm 5G mới phát sóng trong năm 2025 không chỉ là những cột thu phát sóng đứng vững trong bão tố, mà là những "mạch máu" số đưa Việt Nam vươn mình vào kỷ nguyên vươn mình mới.