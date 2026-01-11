Pate Cột Đèn truyền thống vạ lây, tiểu thương lao đao sau bê bối Đồ hộp Hạ Long

Từ một món ăn đường phố nổi tiếng mang thương hiệu Hải Phòng, pate Cột Đèn bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Sự nổi tiếng “bất đắc dĩ” khiến khu phố kinh doanh pate tại Chùa Hàng (Lê Chân, Hải Phòng) trở nên vắng khách, nhiều tiểu thương lao đao vì doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Tên gọi “pate Cột Đèn” bắt nguồn từ chợ Cột Đèn (Chùa Hàng) - nơi từng là điểm buôn bán pate nhộn nhịp bậc nhất Hải Phòng.

Tuy nhiên, sau thông tin hàng nghìn hộp pate do Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sản xuất bị tiêu hủy vì sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, không khí buôn bán tại đây bỗng trầm lắng khác thường.

Khu phố kinh doanh pate Cột Đèn truyền thống tại Chùa Hàng (Lê Chân, Hải Phòng) vắng khách sau khi đồ hộp cùng tên của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện dùng thịt lợn bệnh là nguyên liệu.

Chị Đỗ Thị Lan, chủ thương hiệu pate hơn 40 năm tại phố Chùa Hàng cho biết, trước đây, trung bình mỗi ngày cửa hàng của chị bán được hàng trăm kg pate. Nguồn khách hàng chủ yếu là người Hải Phòng và khách di lịch từ các tỉnh, thành.

“ Từ hôm đó đến nay, số lượng bán ra giảm đến một nửa. Khách Hải Phòng hiểu nên vẫn tin dùng nhưng khách ngoại tỉnh giảm hẳn số lượng, khách du lịch cũng không có. Trước đây, cuối tuần thường đông như hội, tắc cả đường nhưng giờ vắng tanh ”, chị Lan buồn bã chia sẻ.

Theo chị Lan, pate tại cửa hàng là pate tươi, làm và bán trong ngày, nguyên liệu lấy từ nguồn uy tín, không sử dụng chất bảo quản.

Chung cảnh ngộ, chị Dịu, chủ một cửa hàng pate gia truyền cho hay, trước đây, mỗi ngày cửa hàng nhà chị bán hàng tạ pate, mỗi ngày sản xuất 2 mẻ sáng chiều, bán hết trong ngày, tuyệt đối không để hàng tồn nhưng giờ 40kg cũng không hết.

“ Sự việc của Công ty Đồ hộp Hạ Long ảnh hưởng mạnh đến chúng tôi. Cuối tuần, ở đây thường tắc đường nhưng giờ chỉ lác đác vài khách đến mua. Những mối khách sỉ ai cũng gọi điện thắc mắc và họ cũng bán chậm đi. Thời điểm cuối tuần thường có nhiều khách du lịch đi foodtour nhưng giờ vắng hẳn đi ”, chị Dịu cho biết.

Nhiều tiểu thương bức xúc khi thương hiệu pate Cột Đèn bị ảnh hưởng nặng nề. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ thương hiệu pate hơn 30 năm cho rằng việc gán tên “Cột Đèn” cho sản phẩm đồ hộp đã gây hiểu lầm nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của món ăn truyền thống Hải Phòng.

Ở đây, mỗi nhà lại có một hương vị đặc trưng riêng. Lượng hàng bán ra mỗi ngày bị ảnh hưởng lớn nhưng họ chấp nhận để thời gian qua đi và luôn hy vọng khách hàng ngoại tỉnh sẽ quay lại ủng hộ.

Trên mạng xã hội, người tiêu dùng cũng bày tỏ sự hoang mang, mất niềm tin khi đã mua và sử dụng các sản phẩm đồ hộp của Công ty Đồ hộp Hạ Long . Nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và uy tín ẩm thực địa phương.

Bạn Nguyễn Thu Huyền bày tỏ thất vọng khi tin dùng sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long: “Không những mua cho gia đình ăn còn mua cho người thân phòng khi bão lũ, rồi mua gửi cả đi nước ngoài…Buồn, ăn phải thực phẩm bẩn vào người vì tin một thương hiệu lâu năm ”.

Đồng thời, không ít người lên tiếng bênh vực pate tươi truyền thống chợ Cột Đèn, khẳng định sản phẩm không liên quan đến vụ việc của doanh nghiệp đồ hộp.

Bạn Tạ Đức Huyên bình luận: “ Pate tươi truyền thống Cột Đèn rất ngon không liên quan đến Đồ hộp Hạ Long. Mong rằng vụ bê bối tại Công ty Đồ hộp Hạ Long không làm ảnh hưởng đến món ẩm thực nổi tiếng Hải Phòng ”.

Cơ quan chức năng xác định gần 14.000 hộp pate đóng hộp được Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất trong các ngày 6 và 7/9/2025 từ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi.

Như VTC News thông tin , ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn (SN 1969, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long), liên quan đến vụ án hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi, được tuồn vào nhà máy sản xuất Đồ hộp Hạ Long.

Cùng bị bắt còn có Phạm Thị Thúy Lan (1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất). Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt lợn tươi.

Trước đó, ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại TP Hải Phòng.