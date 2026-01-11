Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

11-01-2026 - 12:40 PM | Doanh nghiệp

Cục VIII - Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cùng 2 doanh nghiệp vào quý III/2026.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra Chính phủ , quý III/2026, Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) sẽ công bố thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 3 tổ chức, gồm: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Agri, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Thời kỳ thanh tra là từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra. Cuộc thanh tra dự kiến diễn ra trong 60 ngày làm việc thực tế.

Trụ sở Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tại Khu công nghiệp Biên Hòa II.

Trước đó, ngày 30/5/2025, mạng xã hội lan truyền bài đăng từ tài khoản "Jonny Lieu", sau đó được xác nhận là ông Liễu Quý Ngân - cựu nhân viên bộ phận bán hàng của C.P. Việt Nam , chuyên phụ trách mảng thịt heo khu vực gia công.

Ông Ngân cho biết, trong quá trình làm việc tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng cũ), ông phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động kinh doanh thịt tại đây. Ông đưa ra cáo buộc C.P. Việt Nam có hành vi trà trộn thịt heo, thịt gà bệnh; thậm chí những mảnh thịt bốc mùi hôi thối, xuất hiện mụn, áp xe... qua sơ chế vẫn được đưa về hệ thống cửa hàng Fresh Shop để tiêu thụ.

Trưa cùng ngày, C.P. Việt Nam phát đi công văn gửi tới khách hàng và đối tác, khẳng định cáo buộc của ông Ngân sai sự thật. Sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên.

Kết quả kiểm tra ban đầu ngày 2/6 cho thấy, 3 trong 4 cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng sử dụng Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm hết hạn.

Ngày 4/6, ông Liễu Quý Ngân làm việc với cơ quan công an, nội dung: Tống đạt thông báo tiếp nhận tố giác và làm việc theo nội dung đơn tố giác.

Sáng 6/6, ông Liễu Quý Ngân tiếp tục tung thêm hình ảnh heo "bất thường" đã được đưa vào giết mổ tại một lò mổ ở Châu Thành - Hậu Giang trên trang Facebook cá nhân. Hình ảnh thể hiện thời gian chụp là 2h50 ngày 24/3/2022, tức trước 2 ngày so với tấm hình trước đó ông đã cung cấp.

Sau đó, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Đến tháng 7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có dấu hiệu tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Như vậy, nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sự an toàn thực phẩm đối với C.P. Việt Nam đã được xác minh là không có căn cứ pháp lý.

Theo Anh Văn

VTCNews

