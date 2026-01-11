Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng tạm dừng sản xuất sau khi Tổng Giám đốc bị bắt

Chiều 11-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất Công ty CP đồ hộp Hạ Long, cho biết HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng trong 14 ngày, đồng thời giao quyền điều hành tạm thời cho Phó giám đốc.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất từ ngày 12-1-2026

HĐQT công ty này cũng giao ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất, thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Theo ông Cao Nhật Huy, ngày 10-1, HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) thống nhất thông qua chủ trương tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Thời gian tạm dừng sản xuất dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12-1.

Việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian tạm dừng sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế và được báo cáo HĐQT xem xét, quyết định tiếp theo.

Cùng với đó, HĐQT Công ty CP đồ hộp Hạ Long giao ông Cao Nhật Huy phối hợp với Phòng Nhân sự chủ động xây dựng và triển khai phương án bố trí người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất; báo cáo định kỳ và kịp thời cho HĐQT về tình hình nhân sự, lao động trong suốt thời gian tạm dừng sản xuất.

Ông Cao Nhật Huy được giao quyền điều hành các hoạt động vận hành hàng ngày của nhà máy trong phạm vi cần thiết, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và tuân thủ quy định pháp luật.

Thời hạn giao quyền điều hành tạm thời kéo dài cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), là Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Cùng ngày 10-1, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt 3 người gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Đây là các cá nhân được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt heo trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.