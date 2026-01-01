Danh tính Tập đoàn Trung Quốc nắm loạt dự án 100.000 tỷ được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu làm metro

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương. Ảnh: VGP

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG) đang triển khai ba dự án hạ tầng trọng điểm tại Hà Nội trong năm 2025 với tổng vốn hơn 100.000 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở các dự án cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), tập đoàn này còn đang đề xuất phương án tài chính ứng vốn trước cho loạt dự án hạ tầng tại TP.HCM.

Theo bảng xếp hạng Fortune Global 500 công bố tháng 7/2025, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương ghi nhận doanh thu năm 2024 đạt 75,36 tỷ USD, lợi nhuận 4,9 tỷ USD, xếp hạng 170 toàn cầu. Đây là năm thứ 12 liên tiếp CPCG góp mặt trong danh sách này.

Được định vị là "nhà vận hành đô thị lớn nhất Trung Quốc", CPCG sở hữu hệ thống chứng chỉ tổng thầu cấp 1 quốc gia trong các lĩnh vực đường bộ, đô thị và thủy lợi.

Kinh nghiệm thi công của tập đoàn này gắn liền với hàng loạt công trình hạ tầng huyết mạch tại đại lục như: cao tốc Hỗ Ninh (Thượng Hải - Nam Kinh), cao tốc Kinh Thượng (Bắc Kinh - Thượng Hải), cầu Dương Tử Giang Âm, tàu điện ngầm Nam Kinh và dự án chỉnh trị hồ Thái Hồ.

Điểm đặc biệt trong hồ sơ của CPCG là bề dày kinh nghiệm thực hiện các dự án theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao) và BOOT (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh - Chuyển giao).

Số liệu từ tập đoàn cho thấy họ đã trực tiếp tham gia đầu tư và xây dựng tại hơn 1.000 thành phố và 3.000 khu công nghiệp trên khắp Trung Quốc. Quy mô vốn chủ sở hữu lớn và dòng tiền dồi dào là cơ sở để tập đoàn này đề xuất các phương án tài chính như EPCF (Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng - Tài chính) tại Việt Nam, cho phép chủ đầu tư thanh toán trả chậm trong 5 năm sau khi công trình hoàn thành.

Quá trình hình thành và các cột mốc phát triển

Lịch sử phát triển của CPCG trải qua bốn giai đoạn chính, gắn liền với các chuyển dịch về mô hình kinh tế của Trung Quốc và sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Tiền thân của tập đoàn là Công ty Kỹ thuật Xây dựng Dẫn Giang được thành lập tại Hoài An, Giang Tô vào năm 1986 bởi ông Nghiêm Giới Hòa - người sau này được truyền thông và giới kinh doanh Trung Quốc mệnh danh là "Ông tổ mô hình BT Trung Quốc".

Bước ngoặt của doanh nghiệp đến vào năm 1992 với dự án tại Nam Kinh. Để thâm nhập thị trường này, đơn vị chấp nhận nhận thầu 3 cống nhỏ với giá thấp, dẫn đến mức lỗ thực tế 80.000 NDT nhưng hoàn thành vượt tiến độ 70 ngày với chất lượng cao. Dự án này giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín và trúng thầu dự án Đường vành đai Nam Kinh sau đó với lợi nhuận ròng 8,6 triệu NDT.

Đến năm 1995, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương chính thức được thành lập. Chỉ một năm sau, tại Túc Thiên (Giang Tô), khi địa phương thiếu ngân sách, doanh nghiệp đã thực hiện dự án đường Hồng Trạch Hồ theo hình thức ứng vốn thi công.

Đây được ghi nhận là dự án khởi đầu cho mô hình BT tại Trung Quốc, tạo tiền đề để CPCG mở rộng quy mô thông qua việc mua lại và tái cấu trúc 27 doanh nghiệp nhà nước thua lỗ trong giai đoạn sau đó.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng và tái cấu trúc năm 2006, tập đoàn bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ từ năm 2011 khi ông Nghiêm Hạo (sinh năm 1986) tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT. Một thay đổi chiến lược quan trọng diễn ra vào cuối năm 2016 khi tập đoàn dời trụ sở chính từ Nam Kinh về Urumqi (Tân Cương). Đ

ộng thái này nhằm tận dụng vị thế cửa ngõ của Tân Cương trong sáng kiến "Vành đai và Con đường", tạo tiền đề mở rộng hoạt động sang khu vực Trung Á và ASEAN.

Hoạt động đầu tư và các đề xuất chiến lược tại TP.HCM

Khác với các nhà thầu quốc tế thường phụ thuộc vào vốn vay ODA, CPCG tiếp cận thị trường Việt Nam dựa trên năng lực tài chính nội tại. Tại Hà Nội, ba dự án lớn đã được khởi công trong năm 2025.

Song song đó, doanh nghiệp đang xúc tiến mạnh mẽ tại thị trường TP.HCM với một danh mục đề xuất đa dạng.

Metro số 6 là tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của TP.HCM. Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất giai đoạn 1 từ ga Bà Quẹo đến ga Phú Hữu dài khoảng 22,85km - Ảnh: Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương

Cụ thể, tập đoàn này bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến dự án Metro số 6 (giai đoạn 1 từ Bà Quẹo đến Phú Hữu), tuyến Metro số 2 nối dài (Thủ Dầu Một - TP.HCM), dự án đường bộ ven biển TP.HCM và đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành.

Điểm đáng chú ý trong chiến lược tiếp cận của CPCG là đề xuất áp dụng mô hình Tổng thầu EPCF. Theo cơ chế này, nhà thầu cam kết ứng trước vốn để thực hiện dự án mà không tính lãi suất trong thời gian thi công.

Phía địa phương sẽ thực hiện thanh toán trả chậm trong vòng 5 năm kể từ khi công trình được nghiệm thu và đi vào vận hành thương mại. Bên cạnh đó, CPCG cũng cam kết ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ nội địa và thành lập liên danh với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam để triển khai dự án, chuyển dịch từ vai trò nhà thầu đơn thuần sang đối tác phát triển hạ tầng toàn diện.