Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ chồng U80 của một hoa hậu Việt Nam sở hữu khối tài sản hơn 2.500 tỷ nhờ nắm cổ phiếu công nghệ, viễn thông

12-01-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Mẹ chồng U80 của một hoa hậu Việt Nam sở hữu khối tài sản hơn 2.500 tỷ nhờ nắm cổ phiếu công nghệ, viễn thông

Với mức giá đóng cửa của 2 cổ phiếu FPT và FOX lần lượt là 95.800 đồng và 63.500 đồng vào ngày cuối cùng của năm 2025, lượng cổ phiếu của bà Trương Thị Thanh Thanh có giá trị 2.563 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Thanh Thanh (sinh năm 1951) – chị gái ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) được ghi nhận nằm trong top 90 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, theo số liệu cuối năm 2025.

Bà Thanh Thanh nắm hơn 25 triệu cổ phiếu FPT và hơn 2,5 triệu cổ phiếu FOX (sau khi nhận cổ phiếu thưởng) của CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom). Với mức giá đóng cửa của 2 cổ phiếu này lần lượt là 95.800 đồng và 63.500 đồng vào ngày cuối cùng của năm 2025, lượng cổ phiếu của bà Thanh Thanh có giá trị 2.563 tỷ đồng.

Trong vòng 1 năm, tài sản bà Thanh Thanh đã giảm khoảng hơn 900 tỷ đồng ở tuổi 74.

Bà Thanh Thanh còn được biết đến là mẹ chồng của hoa hậu Jennifer Phạm (tên thật Phạm Vũ Phượng Hoàng, sinh năm 1985) được khán giả biết đến khi giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 và hoạt động chủ yếu trong vai trò MC.

Bà Thanh Thanh nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT FPT, sau đó là Giám đốc của FPT chi nhánh Tp.HCM. Bà cũng là phụ nữ duy nhất trong 13 thành viên của Hội đồng sáng lập FPT. Trước khi trở thành một trong những người sáng lập FPT và sau này là Giám đốc FPT TP.HCM, bà Trương Thanh Thanh từng có 20 năm làm giảng viên đại học.

Năm 2025, cổ phiếu FPT đã giảm hơn 26%, trong khi đó giá cổ phiếu FOX tăng gần 4%.﻿

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công Thương trả lời VinEnergo về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại khu đô thị

Bộ Công Thương trả lời VinEnergo về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại khu đô thị Nổi bật

Vụ công ty Trung Quốc mua Imexpharm từ chaebol Hàn Quốc: Bộ Công thương ra yêu cầu quan trọng

Vụ công ty Trung Quốc mua Imexpharm từ chaebol Hàn Quốc: Bộ Công thương ra yêu cầu quan trọng Nổi bật

Chuyên gia Bùi Văn Huy: Quên Vàng đi, cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp này mới sinh lời vượt trội

Chuyên gia Bùi Văn Huy: Quên Vàng đi, cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp này mới sinh lời vượt trội

00:04 , 12/01/2026
Lộ diện nữ cổ đông bí ẩn bỏ ra 1.300 tỷ đồng mua 68,66% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình, tạm lỗ hơn 800 tỷ

Lộ diện nữ cổ đông bí ẩn bỏ ra 1.300 tỷ đồng mua 68,66% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình, tạm lỗ hơn 800 tỷ

00:01 , 12/01/2026
Thủ tướng: Sớm hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới

Thủ tướng: Sớm hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới

21:53 , 11/01/2026
Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng tạm dừng sản xuất sau khi Tổng Giám đốc bị bắt

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng tạm dừng sản xuất sau khi Tổng Giám đốc bị bắt

19:26 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên