Một doanh nghiệp chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1.200%

Những ngày đầu năm 2026, thị trường tài chính ghi nhận động thái tái cấu trúc vốn đáng chú ý từ Công ty Cổ phần Đầu tư F88. Theo thông báo gửi tới VSDC và HNX, doanh nghiệp này đã chốt ngày đăng ký cuối cùng là 21/01/2026 để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điểm nhấn của đợt phát hành là tỷ lệ thực hiện quyền là 1.200% (tỷ lệ 1:12). Điều này đồng nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

Động thái chia thưởng này diễn ra trong bối cảnh thị giá F88 đang neo ở mức rất cao. Đóng cửa phiên gần nhất, mã này giao dịch ở mức 1.296.000 đồng/cổ phiếu - thị giá cao nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Mức giá trên 1 triệu đồng tạo rào cản lớn với nhà đầu tư cá nhân, khiến thanh khoản duy trì ở mức thấp kể từ khi lên sàn Upcom tháng 08/2025.

Theo tính toán, với tỷ lệ 1:12, giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ điều chỉnh giảm khoảng 13 lần, về vùng 100.000 đồng/cổ phiếu. Bước đi kỹ thuật này giúp thị giá trở nên hấp dẫn hơn, kỳ vọng cải thiện đáng kể thanh khoản và thu hút dòng tiền đại chúng mà không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Sau chia, lượng cổ phiếu lưu hành của F88 sẽ tăng gấp 13 lần, từ gần 8,5 triệu lên hơn 110,1 triệu đơn vị. Tương ứng, vốn điều lệ tăng vọt lên gần 1.101,3 tỷ đồng , tương xứng hơn với quy mô hoạt động thực tế của chuỗi dịch vụ tài chính này.

Với tỷ lệ chia thưởng chưa từng có, các cổ đông lớn hiện hữu sẽ nhận lượng cổ phiếu mới khổng lồ. Cụ thể, Công ty TNHH Skydom Pte. Ltd (Mekong Capital) đang nắm 2,58 triệu cp (30,55%), dự kiến nhận thêm hơn 31 triệu cổ phiếu thưởng, nâng sở hữu lên gần 33,6 triệu đơn vị.

Về phía lãnh đạo, Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn đang sở hữu 1,02 triệu cp (12,04%) sẽ nhận thêm hơn 12,2 triệu cổ phiếu mới. Cùng với đó, ông Ngô Quang Hưng (Thành viên HĐQT) hiện sở hữu hơn 920.000 cp cũng sẽ nhận về hơn 11 triệu cổ phiếu thưởng.

Các tổ chức nước ngoài khác như Bronze Blade Limited, Asia Investment Company và Winter Flame Pte.Ltd cũng sẽ nhận về lần lượt 9,7 triệu; 8,3 triệu và 5,5 triệu cổ phiếu mới.

Về thủ tục, cổ đông đã lưu ký nhận cổ phiếu tại công ty chứng khoán, cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục tại trụ sở chính Hà Nội. Đợt tăng vốn này tiếp nối việc đưa cổ phiếu lên Upcom giữa năm 2025, khẳng định tham vọng mở rộng hiện diện trên thị trường vốn của doanh nghiệp.