CEO Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn: Nghĩ lớn không chỉ là bán thêm nhiều xe, mà làm cả những việc rất nhỏ như rửa xe 5 phút với 39.000 đồng, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng

Khép lại hành trình NEXT GEN CEO 2025, ngày 7/1 CafeBiz (thuộc Công ty Cổ phần VCCorp) đã chính thức tổ chức CEO Circle Forum 2026 – diễn đàn kết nối cấp cao giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới chuyên gia, đồng thời là Gala vinh danh Top 36 Next Gen CEO.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Hoàng Anh Tuấn, CEO Tasco Auto, đơn vị sở hữu hệ thống phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam, đã có keynote đặc biệt chia sẻ góc nhìn về tư duy "nghĩ lớn" gắn với chuẩn mực quản trị, để doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn vận hành bền vững.

Bán một chiếc xe thôi chưa đủ, khách hàng cần nhiều hơn thế

Ông Tuấn cho biết, ở thời điểm hiện tại, nhu cầu của khách hàng ngày một cao hơn, việc bán một chiếc xe hơi tốt thôi là chưa đủ.

Ông kể câu chuyện cá nhân, khi gia đình tổ chức tiệc nướng, vợ ông phải đi rất nhiều nơi để mua đầy đủ dụng cụ: chảo nướng, than, đèn khò…., khiến việc mua sắm trở nên cầu kỳ, phức tạp.

Từ việc nhỏ trong cuộc sống đó, ông Tuấn liên hệ đến những việc lớn. Ông cho biết Tasco Auto đang xây dựng và phát triển một hệ sinh thái, một giải pháp di chuyển toàn diện cho khách hàng, gọi là One–Stop Mobility Solution.

Hiện nay, ở mảng phân phối, Tasco Auto chiếm hơn 13.7% thị phần và đang phân phối 15 thương hiệu ô tô, trong đó có nhiều thương hiệu truyền thống mà doanh nghiệp giữ vị thế nhà phân phối lớn nhất như Toyota, Ford, Mitsubishi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phân phối độc quyền các thương hiệu như Volvo, đồng thời đẩy mạnh các thương hiệu mới như Geely, Lynk & Co và dự kiến bổ sung các thương hiệu xe cao cấp Zeekr, Lotus trong thời gian tới.

"Nếu chỉ làm theo cách thông thường, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào phân phối ô tô. Vậy nghĩ lớn là như thế nào? Có phải là bán thêm nhiều xe, tăng quy mô thật nhanh? Ngành ô tô có giá trị mỗi chiếc xe rất lớn. Nhưng không chỉ như vậy. Chúng tôi còn làm những việc rất nhỏ, đầu tư dịch vụ hạ nguồn rửa xe tự động, chỉ 39.000 đồng trên một đầu xe. Nhân viên hỏi tại sao lại phải làm những hạ tầng như thế. Nhưng tôi thấy vui vì điều đó. Bởi nghĩ lớn ở đây là cung cấp giải pháp cho khách hàng, chứ không chỉ đơn giản là mở rộng quy mô.

Sáng nay, khi rửa xe tại hệ thống rửa xe tự động thuộc xưởng dịch vụ Carpla service của chúng tôi, chỉ mất 5 phút với giá 39.000 đồng. Cảm giác rất thú vị khi ngồi trong xe thay vì phải chờ 30 phút, nhất là dịp Tết, khi rửa một chiếc xe có thể bị tính tới 200.000 đồng. Tôi nghĩ ba đứa trẻ trong gia đình tôi sẽ rất thích cảm giác ngồi trong xe, trải nghiệm hệ thống phun nước tự động, phun tuyết tự động. Chỉ với 39.000 đồng và 5 phút, chiếc xe đã sạch hoàn toàn, không cần sự can thiệp của con người. Những việc nhỏ như vậy cho thấy, nghĩ lớn không chỉ là quy mô hay sự hoành tráng, mà là đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng", ông Tuấn chia sẻ.

Ở mảng thương mại và dịch vụ ô tô, Tasco Auto hiện sở hữu mạng lưới khoảng 150 showroom trên toàn quốc. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, nếu các showroom này chỉ dừng lại ở chức năng bán xe thì giá trị mang lại sẽ rất hạn chế. Do đó, doanh nghiệp đang định hướng khai thác hạ tầng sẵn có để nâng cao trải nghiệm khách hàng, như cho phép thuê xe tại điểm A và trả xe tại điểm B, hoặc phục vụ các hành trình dài ngày, đi xuyên Việt nhưng không cần lái xe quay lại.

Những mô hình dịch vụ này hiện vẫn còn thiếu tại Việt Nam và Tasco Auto đang lên kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Hiện nay, mạng lưới showroom Tasco Auto trên toàn quốc đang được gắn chặt với hệ thống xưởng dịch vụ Carpla và đơn vị bảo hiểm Tasco Insurance nhằm hoàn thiện trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.

"Bán một chiếc xe thôi là chưa đủ, khách hàng cần nhiều hơn thế. Khi cần bảo trì, bảo dưỡng, gặp tai nạn không mong muốn trên đường, hay các sự cố như hết pin, hết xăng, thủng lốp, hệ thống xưởng dịch vụ của chúng tôi đã phủ toàn quốc.

Có hơn 1/3 số xưởng dịch vụ nằm ở những tỉnh khá hẻo lánh, nơi chưa có showroom ô tô. Nghĩa là chúng tôi không bán xe ở đó nhưng vẫn có xưởng dịch vụ, nhằm đảm bảo rằng khi khách hàng di chuyển đến các tỉnh này và cần cứu hộ, cứu nạn, chúng tôi đều có mặt. Đó là một trong những suy nghĩ lớn của tôi: không chỉ chăm chăm vào mục tiêu bán xe, mà tham gia vào toàn bộ vòng đời sử dụng xe của khách hàng", ông Tuấn chia sẻ.

Với dịch vụ thu phí không dừng VETC, trước đây, việc thu phí bằng tiền mặt, đặc biệt vào các dịp cao điểm lễ, Tết, thường gây ùn tắc nghiêm trọng, làm chậm trễ cả những tình huống khẩn cấp, trong đó chỉ vài phút cũng có thể mang ý nghĩa sống còn.

Từ khi VETC được triển khai, tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào các ngày lễ, đã giảm đáng kể. Trên nền tảng đó, Tasco tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt, từ thu phí tại sân bay đến các hệ thống bãi đỗ xe, với cơ chế tự động trừ tiền và minh bạch thông tin, mang lại sự thuận tiện cho người dùng. Lợi ích của thu phí tự động VETC tại Việt Nam đã được chứng minh trong báo cáo khoa học công bố tại Đại học Singapore, giúp xã hội tiết kiệm đến 5.3 tỷ USD.

Doanh nghiệp không thể nói "lấy khách hàng làm trọng tâm", nhưng khi khách hàng cần thì lại vắng mặt

Đứng trước vấn đề "nghĩ lớn làm chuẩn" hay "nghĩ chuẩn rồi mới làm lớn", CEO Tasco Auto liên hệ thực tế thị trường tại Hà Nội, khi xe bị ngập nước, chi phí kéo xe có thể lên tới 10 triệu đồng một lần, thậm chí có lúc không có xe cứu hộ để ứng cứu kịp thời. Một chiếc xe bị ngâm nước quá lâu có thể mất hơn một nửa giá trị.

Với chúng tôi, việc cứu hộ cho khách hàng là hành động cấp thiết. Khi đã lấy khách hàng làm trọng tâm, những lúc khách hàng cần thì không thể chặt chém. Đó là lúc doanh nghiệp phải đồng hành và chia sẻ cùng khách hàng.

Khi đã nghĩ chuẩn và xác định sẽ làm, chúng tôi đầu tư ngay khoảng 300 xe cứu hộ và kết nối với hàng trăm đối tác khác để phục vụ khách hàng nhanh nhất. 300 xe cứu hộ để làm gì? Để tất cả khách hàng của chúng tôi, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, khi gặp sự cố đều có phương án hỗ trợ trong vòng 15 phút. Đây là điều chúng tôi xác định để đồng hành cùng khách hàng, tạo ra một hành trình an tâm", ông Tuấn cho biết.

"Đây là điểm khiến tôi vui nhất và cũng rất phù hợp với điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt tại Việt Nam. Thái Nguyên ngập lụt, Hà Nội ngập lụt, gần đây là miền Trung", ông bày tỏ.

CEO Tasco Auto cho rằng nghĩ lớn không chỉ là tập trung vào những việc lớn hay những thương hiệu xe sang. Theo ông, câu chuyện quan trọng là mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng. Doanh nghiệp không thể nói "lấy khách hàng làm trọng tâm", nhưng khi khách hàng cần thì lại vắng mặt, để những hệ thống chưa hoàn thiện đi chặt chém khách hàng của mình.

Ông cho biết Tasco Auto tư duy theo hướng tạo ra một vòng đời khách hàng, phục vụ theo chiều sâu chứ không chỉ gia tăng về bề ngang số lượng. Từ lúc khách hàng tìm hiểu xe, sử dụng xe, đến khi muốn lên đời hay bán xe, doanh nghiệp đều có giải pháp. Nếu khách hàng muốn trải nghiệm xe mới, đặc biệt là những thương hiệu mới, Tasco Auto có dịch vụ cho thuê xe và cho thuê xe tận nhà.

"Trong thời gian tới, khi phân phối các dòng xe cao cấp như Lotus, Zeekr – xe điện, phân khúc cao hơn Volvo – việc sạc pin cũng sẽ được thực hiện tại nhà khách hàng, hoặc chúng tôi sẽ đưa xe chuyên dụng đến để nạp pin tại nhà. Đây là những điều khách hàng cần, bởi với xe điện, trở ngại lớn nhất chính là sạc pin. Khách hàng VIP không muốn ra ngoài ngồi chờ sạc hay phải cạnh tranh với taxi. Họ hoàn toàn có thể được phục vụ tại nhà, từ sạc pin đến bảo trì, bảo dưỡng. Chúng tôi đến nhận xe, hoàn thiện bảo dưỡng rồi trả xe lại cho khách hàng. Đó là cách chúng tôi tạo ra nhiều điểm chạm với khách hàng: khách hàng cần gì thì tập trung giải quyết nhu cầu đó một cách tốt nhất", ông Tuấn tiết lộ.

"Làm chuẩn" phải dựa trên DNA doanh nghiệp

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, "làm chuẩn" trước hết được xây dựng trên hai nền tảng cốt lõi, trong đó quan trọng nhất là DNA doanh nghiệp – tức văn hóa của toàn bộ đội ngũ. Ông cho rằng pháp luật hay các quy định nội bộ không thể bao quát mọi tình huống và quyết định, vì vậy chính văn hóa và DNA doanh nghiệp mới là yếu tố giữ vai trò định hướng và chi phối hành vi một cách bền vững.

"Tôi nói với nhân viên rằng, cứ quyết định một cách tử tế thì chắc chắn là đúng. Làm đúng quy định chưa chắc đã là tử tế, nhưng điều gì tốt cho khách hàng thì đó là điều nên làm. Nếu nội quy chưa đáp ứng được nhu cầu, thì nội quy cần được điều chỉnh.

DNA của chúng tôi trước hết là luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Khi đã nói điều đó, mọi hành động phải phục vụ đúng tinh thần ấy, không toan tính quá nhiều. Tôi rất thích câu "Stay hungry, stay foolish". Nhiều lúc, hãy chấp nhận "ngốc nghếch" một chút: đầu tư cứu hộ không sinh lời trực tiếp, rửa xe không sang trọng, nhưng đó là điều khách hàng thực sự cần", ông nói.

Yếu tố thứ hai theo vị CEO này là tinh thần tinh gọn và tốc độ cao. Giai đoạn này không còn là "cá lớn nuốt cá bé", mà là "cá nhanh nuốt cá chậm". Do đó, đội ngũ phải làm việc với tốc độ cao, chấp nhận thử nghiệm, sai nhanh và sai an toàn. Khi đã nghĩ chuẩn thì đầu tư mạnh mẽ và làm đến cùng.

"Về chuẩn trong ngành ô tô, các hãng xe từ Mỹ, Nhật, Hàn hay Trung Quốc đều có những tiêu chuẩn quốc tế rất khắt khe. Việc xây dựng hệ thống chuẩn, từ con người đến cam kết, là điều hiển nhiên. Nhưng trên tất cả, văn hóa doanh nghiệp sẽ điều tiết mọi hành vi và quyết định. Đó là những điều hiện tại tôi đang trăn trở cùng doanh nghiệp của mình, để xây dựng một hệ sinh thái phục vụ khách hàng tốt hơn", CEO Tasco Auto nhấn mạnh.



