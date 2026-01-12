Toà án đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp giữa Sonadezi (SNZ) với đối tác hơn 20 năm

Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi (HoSE: SNZ) cho biết doanh nghiệp đã nhận được Quyết định số 05/2025/QĐPT ngày 18/12/2025 của TAND tỉnh Đồng Nai về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp hợp đồng thuê đất với Công ty CP Tập đoàn Tân Mai.

Theo quyết định này, vụ án kinh doanh thương mại thụ lý phúc thẩm theo số 37/2025/TLPT-KDTM ngày 31/10/2025 chính thức bị đình chỉ và bản án sơ thẩm số 38/2025/KDTM-ST ngày 26/6/2025 của TAND TP. Biên Hòa nghiễm nhiên có hiệu lực kể từ thời điểm ban hành quyết định đình chỉ.

Trong quá khứ, Sonadezi là đơn vị được giao quản lý Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và đã ký hợp đồng cho thuê đất với Công ty CP Giấy Đồng Nai (hiện là Tập đoàn Tân Mai) từ năm 2005. Hợp đồng và các phụ lục đi kèm quy định trách nhiệm tài chính của bên thuê, bao gồm tiền thuê đất và phí hạ tầng trong suốt thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án cho thấy từ năm 2016 đến 2024, Tân Mai liên tục không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, khiến khoản công nợ tiền thuê đất và phí hạ tầng tăng lên hơn 20,7 tỷ đồng. Dù Sonadezi nhiều lần gửi yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ vẫn chưa được xử lý.

Tại bản án sơ thẩm, tòa án chấp nhận hoàn toàn yêu cầu của Sonadezi, buộc Tân Mai phải trả tổng cộng hơn 28,1 tỷ đồng, bao gồm hơn 20,7 tỷ đồng nợ gốc và khoảng 7,3 tỷ đồng lãi phát sinh. Ngoài ra, Tân Mai phải nộp 136,1 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hoàn trả cho Sonadezi 66,8 triệu đồng tiền tạm ứng án phí.

Sonadezi có nguồn gốc là doanh nghiệp Nhà nước, thành lập năm 1990 với tên gọi Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa. Đến ngày 29/4/2010, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND, chuyển doanh nghiệp sang mô hình Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Tiếp đó đến ngày 1/2/2016, Sonadezi hoàn tất quá trình tái cơ cấu và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Hiện nay, Sonadezi là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn tại Việt Nam. Tổng công ty sở hữu 16 công ty thành viên và đang trực tiếp đầu tư – khai thác 9 khu công nghiệp tại Đồng Nai, cùng một dự án tại TP.HCM và một dự án tại Lâm Đồng, với tổng diện tích hơn 4.200 ha đất khu công nghiệp.

Theo kế hoạch năm 2025, Sonadezi dự định nghiên cứu và đề xuất triển khai thêm các dự án mới tại Đồng Nai, gồm 3 khu công nghiệp, 1 khu đô thị và 1 sân golf. Tại Khánh Hòa, doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục thành lập CTCP Sonadezi Khánh Hòa nhằm chuẩn bị đầu tư và vận hành khu công nghiệp Ninh Diêm 3.

Ngoài lĩnh vực khu công nghiệp, Sonadezi cũng có kế hoạch mở rộng sang các dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, cùng với đó là tăng cường hoạt động trong mảng nước sạch, xây dựng và các dịch vụ hỗ trợ. Việc đa dạng hóa lĩnh vực được kỳ vọng sẽ giúp Sonadezi cải thiện cơ cấu nguồn thu và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng trong những năm tới.



