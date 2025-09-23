Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông lớn Sonadezi không đồng ý điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 và lương thưởng Chủ tịch HĐQT 163 triệu đồng/tháng của Dowaco

23-09-2025 - 09:31 AM | Doanh nghiệp

Cổ đông lớn Sonadezi không đồng ý điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 và lương thưởng Chủ tịch HĐQT 163 triệu đồng/tháng của Dowaco

Kết quả cho thấy cả hai tờ trình đều không được thông qua với tỷ lệ không tán thành lên đến 64%.

CTCP Cấp nước Đồng Nai (Dowaco, mã CK: DNW) vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (hạn chót 15/09) cho 2 tờ trình về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS.

Cổ đông lớn Sonadezi không đồng ý điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 và lương thưởng Chủ tịch HĐQT 163 triệu đồng/tháng của Dowaco- Ảnh 1.

Kết quả cho thấy cả hai tờ trình đều không được thông qua với tỷ lệ không tán thành lên đến 64%. Biên bản không nêu rõ nguyên nhân không tán thành, nhưng danh sách tham gia biểu quyết cho thấy cổ đông lớn Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, mã CK: SNZ) là bên phản đối.

Cổ đông lớn Sonadezi không đồng ý điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 và lương thưởng Chủ tịch HĐQT 163 triệu đồng/tháng của Dowaco- Ảnh 2.

Hơn 32% phiếu đồng thuận được cho là đến từ nhóm liên quan ông Nguyễn Văn Thiền – Thành viên HĐQT Dowaco, trực tiếp nắm 1% cổ phần, cùng với CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, BWE) nắm giữ 18,83% và CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM Water) nắm 12,06%. Ông Thiền hiện là Chủ tịch Biwase, trong khi TDM cũng là cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp này.

Theo đề xuất, Dowaco muốn hạ chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2025 xuống 1.162 tỷ đồng (giảm 2% so với kế hoạch cũ). Trong đó, doanh thu nước giảm 3% còn 1.092 tỷ đồng (chiếm 94% tổng doanh thu), mảng xây lắp giảm 20% còn 19,9 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính được dự kiến tăng 60% lên 40 tỷ đồng.

Dù doanh thu giảm, Công ty xin nâng lợi nhuận sau thuế thêm 12% lên 302 tỷ đồng, đồng thời cắt giảm 37% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ 471 tỷ đồng xuống 295 tỷ đồng.

Cổ đông lớn Sonadezi không đồng ý điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 và lương thưởng Chủ tịch HĐQT 163 triệu đồng/tháng của Dowaco- Ảnh 3.

Nửa đầu năm 2025, Dowaco ghi nhận gần 656 tỷ đồng doanh thu, tăng 1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, chi phí tổng tăng 11%, đặc biệt chi phí tài chính vọt hơn 272% do lỗ chênh lệch tỷ giá vay ngoại tệ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 40%, chỉ còn hơn 122 tỷ đồng, thấp nhất trong 6 năm theo chu kỳ bán niên.

So với kế hoạch điều chỉnh, Công ty mới hoàn thành 56% doanh thu và 40% lợi nhuận; còn so với kế hoạch hiện tại, tỷ lệ hoàn thành là 55% doanh thu và 45% lợi nhuận.

Không chỉ có kế hoạch kinh doanh, tờ trình về mức lương và thù lao cho ban lãnh đạo cũng bị bác bỏ.

Tờ trình trước đó nêu: Chủ tịch HĐQT hưởng 142 triệu đồng/tháng, Trưởng ban Kiểm soát 97 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT và BKS 85,8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, thù lao Chủ tịch HĐQT dự kiến 21,12 triệu đồng/tháng và 17,16 triệu đồng/người/tháng cho các thành viên khác.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy Sonadezi bỏ phiếu không tán thành, trong khi nhóm cổ đông liên quan ông Nguyễn Văn Thiền không đưa ra ý kiến.﻿

Vietcap: 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất thế giới về bo mạch điện tử có thể mở rộng đầu tư từ 18ha lên 100ha tại KCN của Sonadezi Châu Đức

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
DA Cần Giờ 3 mặt giáp biển của Vingroup: Đầu tư 3.200 tỷ đồng xây luồng tạm dài 29.000m để chuyển nguyên vật liệu, tàu 22.000 tấn và tàu 5.000 tấn có thể chạy cùng lúc

DA Cần Giờ 3 mặt giáp biển của Vingroup: Đầu tư 3.200 tỷ đồng xây luồng tạm dài 29.000m để chuyển nguyên vật liệu, tàu 22.000 tấn và tàu 5.000 tấn có thể chạy cùng lúc Nổi bật

Thoái vốn khỏi Ý thu về 400 triệu USD, đại gia Thái Lan dồn lực cho kế hoạch tỷ đô tại Việt Nam

Thoái vốn khỏi Ý thu về 400 triệu USD, đại gia Thái Lan dồn lực cho kế hoạch tỷ đô tại Việt Nam Nổi bật

VEFAC muốn tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 330%

VEFAC muốn tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 330%

08:56 , 23/09/2025
Ông Donald Trump tuyên bố áp 100.000 USD cho visa H-1B: FPT bị ảnh hưởng ra sao?

Ông Donald Trump tuyên bố áp 100.000 USD cho visa H-1B: FPT bị ảnh hưởng ra sao?

08:13 , 23/09/2025
Vụ khách hàng kiện công ty bảo hiểm Manulife: Tòa không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

Vụ khách hàng kiện công ty bảo hiểm Manulife: Tòa không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

08:03 , 23/09/2025
Naka JP – CEO Nhật cam kết thiết kế chuẩn Nhật tại Việt Nam

Naka JP – CEO Nhật cam kết thiết kế chuẩn Nhật tại Việt Nam

08:00 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên