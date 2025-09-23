CTCP Cấp nước Đồng Nai (Dowaco, mã CK: DNW) vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (hạn chót 15/09) cho 2 tờ trình về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS.

Kết quả cho thấy cả hai tờ trình đều không được thông qua với tỷ lệ không tán thành lên đến 64%. Biên bản không nêu rõ nguyên nhân không tán thành, nhưng danh sách tham gia biểu quyết cho thấy cổ đông lớn Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, mã CK: SNZ) là bên phản đối.

Hơn 32% phiếu đồng thuận được cho là đến từ nhóm liên quan ông Nguyễn Văn Thiền – Thành viên HĐQT Dowaco, trực tiếp nắm 1% cổ phần, cùng với CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, BWE) nắm giữ 18,83% và CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM Water) nắm 12,06%. Ông Thiền hiện là Chủ tịch Biwase, trong khi TDM cũng là cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp này.

Theo đề xuất, Dowaco muốn hạ chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2025 xuống 1.162 tỷ đồng (giảm 2% so với kế hoạch cũ). Trong đó, doanh thu nước giảm 3% còn 1.092 tỷ đồng (chiếm 94% tổng doanh thu), mảng xây lắp giảm 20% còn 19,9 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính được dự kiến tăng 60% lên 40 tỷ đồng.

Dù doanh thu giảm, Công ty xin nâng lợi nhuận sau thuế thêm 12% lên 302 tỷ đồng, đồng thời cắt giảm 37% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ 471 tỷ đồng xuống 295 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2025, Dowaco ghi nhận gần 656 tỷ đồng doanh thu, tăng 1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, chi phí tổng tăng 11%, đặc biệt chi phí tài chính vọt hơn 272% do lỗ chênh lệch tỷ giá vay ngoại tệ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 40%, chỉ còn hơn 122 tỷ đồng, thấp nhất trong 6 năm theo chu kỳ bán niên.

So với kế hoạch điều chỉnh, Công ty mới hoàn thành 56% doanh thu và 40% lợi nhuận; còn so với kế hoạch hiện tại, tỷ lệ hoàn thành là 55% doanh thu và 45% lợi nhuận.

Không chỉ có kế hoạch kinh doanh, tờ trình về mức lương và thù lao cho ban lãnh đạo cũng bị bác bỏ.

Tờ trình trước đó nêu: Chủ tịch HĐQT hưởng 142 triệu đồng/tháng, Trưởng ban Kiểm soát 97 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT và BKS 85,8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, thù lao Chủ tịch HĐQT dự kiến 21,12 triệu đồng/tháng và 17,16 triệu đồng/người/tháng cho các thành viên khác.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy Sonadezi bỏ phiếu không tán thành, trong khi nhóm cổ đông liên quan ông Nguyễn Văn Thiền không đưa ra ý kiến.﻿