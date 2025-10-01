Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần

01-10-2025 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần- Ảnh 1.

Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 của 42 doanh nghiệp. Trong đó, SSI dự báo 36 doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận dương so với cùng kỳ năm trước, 6 doanh nghiệp dự kiến suy giảm lợi nhuận trong quý 3 năm nay.

Cụ thể, các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: NT2, POW, FPT, CTR, SZC, PTB, DHC, VCG, ACB, BID, CTG, HDB, MBB, MSB, TCB, TPB, OCB, STB, VIB, VCB, VPB, VHM, NLG, KBC, GMD, HAH, HPG, HSG, PVD, IMP, BMP, DGC, PNJ, MWG, DGW, MSN.﻿

Các doanh nghiệp có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: GAS, DPR, KDH, VNM, SAB, DBC.﻿

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần- Ảnh 2.

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần- Ảnh 3.

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần- Ảnh 4.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Vinaconex (VCG) là trường hợp đặc biệt khi lợi nhuận quý 3/2025 dự kiến đạt 2.445 tỷ đồng, tăng đột biến 1.563% so với cùng kỳ và 585% so với quý trước. Nguyên nhân đến từ khoản lãi bất thường nhờ thoái vốn khỏi dự án Cát Bà Amatina, mang lại khoảng 2.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, mảng xây dựng cũng kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ backlog EPC hơn 26.000 tỷ đồng. ﻿

Sonadezi Châu Đức (SZC) ghi nhận bứt phá mạnh mẽ, lợi nhuận dự kiến 129 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ (tăng 117%). Động lực chính đến từ việc cho thuê 12,06 ha đất tại KCN Châu Đức cho VinaOne Steel với tổng giá trị 290 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 62%.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) ước đạt lợi nhuận trước thuế 5.800 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ và tăng 59% so với quý trước. Nguyên nhân là đến cuối tháng 8/2025, ngân hàng thu được phần còn lại từ thương vụ bán khoản nợ liên quan đến KCN Phong Phú, trị giá khoảng 6,4–6,5 nghìn tỷ đồng, dù chi phí tín dụng tăng.﻿

Thế giới di động (MWG) nổi bật với lợi nhuận ước đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ và tăng 3% so với quý trước. Doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục phục hồi mạnh nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng, cải thiện lợi nhuận ở mảng bách hóa và việc không còn phát sinh các khoản chi phí đột biến.

Trong khi đó, Chứng khoán MB (MBS) đưa ra dự báo về bức tranh lợi nhuận ngành và một số doanh nghiệp trong quý 3/2025.

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần- Ảnh 5.

Nhóm phân tích dự báo rằng lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ trong quý 3/2025 nhờ môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhiều chính sách được ban hành hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Trong danh sách 60 doanh nghiệp MBS theo dõi, hàng loạt cổ phiếu được dự báo tăng trưởng lợi nhuận “bằng lần” so với cùng kỳ trong quý 3/2025 bao gồm: PLX, BSR, PVS, NLG, PDR, KDH, HSG, VCG, DCM, NT2, HAH, HVN. Ngược chiều, nhiều doanh nghiệp dự báo có lợi nhuận tăng trưởng âm trong quý này, điển hình như VJC, BCM, POW, IDC,...

Đặc biệt, nhóm Xây dựng xuất hiện một cái tên tăng trưởng đột biến 3.800% là Vinaconex (mã: VCG) , lợi nhuận dự kiến đạt 3.120 tỷ đồng. MBS cho biết lợi nhuận tăng trưởng đột biến đến từ ừ việc thoái vốn dự án Cát Bà Amatina mang lại LN đột biến khoảng 2,850 tỷ VNĐ. Bên cạnh đó, mảng xây dựng duy trì ổn định nhờ triển khai tại dự án cao tốc Bắc – Nam.

Những doanh nghiệp đầu tiên báo lãi lớn quý III/2025

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

