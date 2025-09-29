Những doanh nghiệp đầu tiên báo lãi lớn quý III/2025

Tại sự kiện tiếp xúc nhà đầu tư tổ chức vào chiều ngày 26/09, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã: DBC, sàn HoSE) đã hé lộ về kết quả kinh doanh trong quý III/2025.



Theo ông So, hiện tại tổng đàn mục tiêu đến hết năm 2025 của Dabaco rơi vào khoảng 60.000 heo nái, sản xuất 1-1.3 triệu heo thịt/năm. Kết quả quý III ước lợi nhuận khoảng 300 tỷ đồng.

Được biết, năm 2025, Dabaco đặt kế hoạch doanh thu 28.759 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.007 tỷ, tăng 31%.

Ước chung 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận của Dabaco ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ và vượt gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cũng tại dự kiến, Chủ tịch Dabaco cho biết, mục tiêu đến cuối năm 2027, Dabaco hướng đến con số 80.000 heo nái, bán ra 2 triệu heo thịt. Để đạt mục tiêu này, vốn đầu tư thêm rơi vào khoảng 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Dabaco vừa qua đã khởi công một trang trại tại Thanh Hóa, quy mô 3.600 heo nái, hiện đang xây khoảng 2 tháng; 1 trại quy mô 3.000 heo nái và 40,000 heo thịt tại Quảng Ninh, đã khởi công.

Bên cạnh đó, dự kiến khởi công tại Lào Cai vào tháng 10/2025, trang trại quy mô 7.200 heo nái và 80.000 heo thịt; 1 trại tại Quảng Trị, quy mô 7.200 heo nái, 80.000 heo thịt, dự kiến khởi công tháng 12/2025;

1 trại tại Thái Nguyên, quy mô 6.200 heo nái và 80.000 heo thịt, dự kiến khởi công quý I-II/2026. Ngoài ra, còn một đề án lớn tại Thanh Hóa với quy mô 12.000 heo nái, 250.000 heo thịt, nhưng dự kiến tới cuối năm 2026 mới có thể đầu tư.

Cùng với đó, doanh nghiệp cho biết đang xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi mới tại Hà Tĩnh, công suất khoảng 200,000 tấn/năm, dự kiến khánh thành vào tháng 6/2026.

Phối cảnh Dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point. Ảnh: DIG

Cũng trong ngày 26/9, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) tổ chức buổi Analyst meeting. Tại đây, ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc DIG tiết lộ về kết quả kinh doanh hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.896 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 209 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 54% và 29% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu cao hơn gấp đôi và lợi nhuận cao gấp gần 5 lần.

Sự tăng trưởng lợi nhuận của DIG trong quý III/2025 có đóng góp lớn từ việc ghi nhận thành công thương vụ chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) với doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng.

Được biết, năm 2025, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.500 tỷ đồng (tăng 143% so với cùng kỳ); lợi nhuận trước thuế đạt 718 tỷ đồng (tăng 354%).

Công ty đang xúc tiến bán một phần dự án Đại Phước (Đồng Nai). Theo chia sẻ của ban lãnh đạo DIG tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư thì thương vụ này dự kiến đóng góp doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 748 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV để công ty có thể đạt kế hoạch kinh doanh năm.

Về đầu tư, theo kế hoạch, DIG dự chi 6.600 – 6.900 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư phát triển, nhưng đến nay mới giải ngân được khoảng 22%.

Nguyên nhân chủ yếu do các thủ tục pháp lý chậm được tháo gỡ, khiến nhiều dự án bị đình trệ trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cho biết từ quý IV/2025, khi các hồ sơ pháp lý được phê duyệt, tiến độ giải ngân sẽ được tăng tốc.