DIC Corp (DIG) báo lãi 9 tháng tăng gấp 5 lần, nhưng mới hoàn thành 29% kế hoạch, hé lộ thương vụ đem về 748 tỷ lợi nhuận gộp

Theo số liệu được công bố, 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp ước đạt tổng doanh thu và thu nhập khác là 1.896 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu cao hơn gấp đôi và lợi nhuận cao gấp gần 5 lần mức đạt được trong 9 tháng đầu năm 2024.



Sự tăng trưởng này có đóng góp lớn từ việc ghi nhận thành công thương vụ chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point. Tuy nhiên, so với kế hoạch cả năm với chỉ tiêu 3.500 tỷ đồng doanh thu và 718 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty mới thực hiện được 54% chỉ tiêu doanh thu và đáng chú ý là chỉ mới hoàn thành 29% mục tiêu lợi nhuận.

Phối cảnh Dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point. Ảnh: DIG

Nhưng ban lãnh đạo công ty này tin vào khả năng sớm hoàn thành một thương vụ trọng điểm. Cụ thể, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín cho biết thương vụ bán dự án Đại Phước đang ở những bước pháp lý cuối cùng và kỳ vọng sẽ hoàn thành dứt điểm ngay trong tháng 10.

“Deal này dự kiến đóng góp doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 748 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong chỉ tiêu kinh doanh năm nay ”, ông Tín nhấn mạnh. Đây được xem là "át chủ bài" quyết định phần lớn sự thành bại của kế hoạch kinh doanh 2025.

Sự lạc quan của ban lãnh đạo còn được củng cố bởi bối cảnh vĩ mô thuận lợi. Theo ông Tín, các chính sách tháo gỡ vướng mắc của Chính phủ ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất thấp và thanh khoản dồi dào được xem là yếu tố then chốt giúp thị trường hồi phục.

Ông Tín cho rằng: “Tiền nhiều hơn hàng được xem là cơ hội để bất động sản có thêm động lực hồi phục và phát triển”. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn nhấn mạnh sự thận trọng trong điều hành trước các biến động khó lường để bảo vệ lợi ích cổ đông.

Song song với việc chốt các thương vụ M&A, DIC Corp đã nhận được giấy chứng nhận chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng thu về 1.800 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên cho các dự án lớn như Khu phức hợp Cap Saint Jacques, Khu dân cư thương mại Vị Thanh và thanh toán mua lại trái phiếu.

Như vậy, thông qua bán dự án Lam Hạ, Đại Phước và chào bán cổ phiếu tăng vốn, ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ có trong tay khoảng 5.000 tỷ đồng để chuẩn bị cho các cơ hội M&A tiềm năng trong năm 2026.

Dù vậy, một thách thức còn tồn tại là công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển vẫn còn chậm. 9 tháng đầu năm, công ty mới thực hiện được khoảng 25% kế hoạch hơn 6.600 tỷ đồng của cả năm, đòi hỏi một sự tăng tốc mạnh mẽ trong quý cuối cùng của 2025.﻿