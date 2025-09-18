DIC Corp chuyển nhượng thành công dự án Lam Hạ Center Point với giá hơn 1.327 tỷ đồng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo liên quan đến dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển nhượng dự án nêu trên với giá trị chuyển nhượng hơn 1.327 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).

Theo giới thiệu, Dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point do DIC Corp triển khai từ năm 2019, có tổng quy mô hơn 12ha, tổng mức đầu tư trên 2.115 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ với các phân khu nhà phố thương mại 5 tầng, biệt thự, nhà liên kế và quỹ đất dành cho nhà ở xã hội.

Phối cảnh Dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point. Ảnh: DIG

Theo ghi nhận tại thời điểm ngày 30/6/2025, DIC Corp ghi nhận hàng tồn kho giá trị gần 815,6 tỷ đồng tại dự án Lam Hạ Center Point nêu trên.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 8/2025 vừa qua, DIC Corp đã công bố Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, DIC Corp điều chỉnh phương án sử dụng số tiền 1.800 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán.

Trong đó, DIG dự kiến dùng 600 tỷ đồng thanh toán chi phí xây dựng dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - Giai đoạn 3 (CSJ); 600 tỷ đồng thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình trên đất tại dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh; còn lại 600 tỷ đồng thanh toán trái phiếu DIG12301. Thời gian giải ngân từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ kế hoạch, DIC Corp ưu tiên cho dự án CJS giai đoạn 3, tiếp đến là dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh sau đó để việc mua lại trái phiếu.

So với Nghị quyết số 107/NQ-DIC Group - HĐQT ngày 8/7/2025, DIG chỉ điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được tại dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh.

DIC Corp dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:232, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 232 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý III/2025 đến quý I/2026.

Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động tối đa 1.800 tỷ đồng. Hiện, cổ phiếu DIG giao dịch quanh mức 22.000 đồng/cổ phiếu, mức giá chào bán thấp hơn khoảng 45% so với thị giá.



