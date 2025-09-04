Lợi nhuận sau soát xét gấp 4 lần con số tự lập, giá cổ phiếu DIC Corp (DIG) lên cao nhất từ đầu năm

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã CK: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2025 với doanh thu thuần hơn 425 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 28 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong báo cáo tự lập, chỉ tiêu này chỉ đạt 6,7 tỷ đồng. Như vậy, mức chênh lệch là 21,3 tỷ đồng, tức là lợi nhuận sau soát xét gấp 4 lần báo cáo tự lập.

Nguyên nhân giúp lợi nhuận của DIG tăng vọt sau soát xét đến từ việc hầu hết các chi phí đều được thu hẹp so với BCTC hợp nhất quý 2/2025.

Lợi nhuận gộp tăng thêm 9 tỷ đồng, đạt 145 tỷ đồng; đồng thời, khoản lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết giảm từ 17,5 tỷ đồng xuống còn gần 11 tỷ đồng.

Năm 2025, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 718 tỷ đồng. Với mức doanh thu 425 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 38 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 12% kế hoạch doanh thu và 5,3% kế hoạch lợi nhuận. ﻿

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DIG tăng trần ngay đầu phiên 3/9, lên mức 24.900 đồng/cp, qua đó quay lại vùng đỉnh cao nhất kể từ tháng 8/2024. Phiên sáng 4/9 tiếp tục tăng 3,41% lên 25.700 đồng/cp.﻿

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức hồi giữa tháng 4/2025, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG cho biết, để hoàn thành mục tiêu năm nay, công ty sẽ hoàn tất chuyển nhượng một loạt dự án lớn như tại Hà Nam, Đại Phước (Đồng Nai)....; đẩy mạnh kinh doanh tại 3 dự án trọng điểm là Nam Vĩnh Yên, Hậu Giang và CSJ Vũng Tàu; tìm kiếm đối tác hợp tác để đẩy nhanh tiến độ hai dự án lớn là Long Tân và Bắc Vũng Tàu; tái cấu trúc các đơn vị thành viên kém hiệu quả.

Tháng 7/2025, UBND tỉnh Hà Nam đã chấp thuận cho phép DIC Corp chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý. Theo kế hoạch, thương vụ này dự kiến mang về cho công ty hơn 1.114 tỷ đồng doanh thu. Dự án Lam Hạ Center Point có quy mô 12 ha, với tổng vốn đầu tư trên 2.115 tỷ đồng.﻿