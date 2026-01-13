UBND TP.HCM quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN sau nửa năm bà Út Em bị bắt

Quyết định giải thể được đưa ra trong bối cảnh AISVN trượt dài trong khủng hoảng tài chính và không thể khắc phục các vi phạm vận hành. Theo UBND TP.HCM, trách nhiệm xử lý hậu quả về nhân sự, tài sản và các nghĩa vụ tài chính khổng lồ hiện hoàn toàn thuộc về nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS.

Nguyên nhân trực tiếp là do trường không đáp ứng được điều kiện hoạt động tối thiểu sau khi hết thời hạn đình chỉ 12 tháng (từ 1/7/2024). Trước đó, AISVN từng là thế lực lớn trong khối trường quốc tế với quy mô 1.200 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế (IB) và mức học phí lên tới 725 triệu đồng/năm.

Khuôn viên trường AISVN rộng đến 6,5ha

Tuy nhiên, bức tranh tài chính rủi ro lộ diện vào cuối năm 2023 khi trường mất thanh khoản. AISVN đã huy động khoảng 3.600 tỷ đồng từ hơn 900 phụ huynh qua các gói "đầu tư giáo dục" không lãi suất để đổi lấy suất học miễn phí. Khi dòng tiền gãy nhịp, mô hình sụp đổ khiến hàng nghìn tỷ đồng của phụ huynh bị mắc kẹt.

Đỉnh điểm khủng hoảng là việc bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường, bị bắt giữ vì gây rối trật tự công cộng. Thanh tra TP.HCM cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép qua các hợp đồng vay vốn của chủ đầu tư.

Ngoài nợ phụ huynh, tính đến tháng 8/2025, trường còn nợ các quỹ bảo hiểm hơn 31 tỷ đồng. Quyết định giải thể yêu cầu chủ đầu tư phải thanh toán dứt điểm khoản này, đồng thời giải quyết chế độ lương, phụ cấp cho hàng trăm giáo viên và nhân viên từng làm việc tại đây.

Về phía học sinh, Sở GD&ĐT được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyển trường để đảm bảo quyền lợi học tập. Thực tế, tính đến tháng 8/2024, khoảng 700 học sinh đã chủ động chuyển sang các cơ sở giáo dục khác hoặc đi du học.

Sự sụp đổ của AISVN là bài học đắt giá về rủi ro huy động vốn phi truyền thống trong giáo dục, đồng thời đặt ra áp lực lớn trong việc giám sát thanh lý tài sản để đảm bảo quyền lợi cho các chủ nợ, đặc biệt là các phụ huynh đang mắc kẹt vốn tại đây.