Coolmate của Phạm Chí Nhu hoàn thành vòng gọi vốn Series C từ 3 quỹ lớn châu Á, có tập đoàn may mặc top 3 Hàn Quốc góp mặt

Hôm nay 3/11, Coolmate vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series C. Thương vụ do Vertex Growth Fund (hậu thuẫn bởi Teamasek) dẫn dắt, với sự tham gia của Cool Japan Fund (hậu thuẫn bởi Chính phủ Nhật) cùng Youngone CVC - quỹ đầu tư thuộc tập đoàn may mặc top 3 của Hàn Quốc, và các nhà đầu tư hiện hữu Vertex Ventures SEA & India và Kairous Capital.

Giá trị khoản đầu tư không được Coolmate công bố. Theo startup, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để đầu tư vào 3 hướng chiến lược trọng tâm:

- Mở rộng sang thị trường nữ giới (Go Women).

Tháng 3/2025, Coolmate giới thiệu dòng sản phẩm thể thao dành cho nữ, bước đầu thử nghiệm thị trường mới. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030, nhóm khách hàng nữ sẽ đóng góp khoảng 40% doanh thu.

- Phát triển kênh bán hàng trực tiếp (Go Offline).

Song song với mô hình bán hàng trực tuyến, Coolmate dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên vào cuối năm 2025. Mục tiêu là tăng khả năng tiếp cận khách hàng và mở rộng trải nghiệm mua sắm trực tiếp. Doanh nghiệp kỳ vọng mảng bán lẻ sẽ đóng góp khoảng 40% doanh thu vào năm 2030.

- Mở rộng ra thị trường quốc tế.

Sản phẩm tất thể thao từng đạt danh hiệu "Best Seller" trên Amazon Mỹ được xem là tiền đề cho kế hoạch thâm nhập sâu hơn vào thị trường nước ngoài, trong đó trọng tâm là khu vực Đông Nam Á. Coolmate đặt mục tiêu doanh thu quốc tế đạt khoảng 50% tổng doanh thu vào năm 2030.

Ông Phạm Chí Nhu - CEO, Nhà sáng lập Coolmate cho biết khoản đầu tư tạo nền tảng để Coolmate bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, mở rộng thị trường quốc tế. Ông mong muốn xây dựng thương hiệu thời trang Việt có sức ảnh hưởng khu vực.

3 nhà sáng lập Coolmate

Trước đó, vào tháng 5/2022, Coolmate nhận khoản đầu tư 2 triệu USD trong vòng Series A, do quỹ Access Ventures dẫn dắt, với sự tham gia của Do Ventures, CyberAgent Capital và DSG Consumer Partners.

Đến tháng 11/2024, doanh nghiệp tiếp tục hoàn tất vòng Series B, huy động thêm 6 triệu USD từ Vertex Ventures SEA & India và Kairous Capital.

Coolmate được thành lập năm 2019 bởi Phạm Chí Nhu, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Hoài Xuân Lan, theo mô hình D2C – bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng qua nền tảng online. Chính sách đổi trả 60 ngày giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút khách hàng, đạt doanh thu 39 tỷ đồng chỉ sau năm đầu hoạt động.

Bước ngoặt đến khi startup tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 4 (2021), nhận khoản đầu tư 500.000 USD từ Shark Nguyễn Hòa Bình. Sau đó, Coolmate mở rộng sản xuất, hợp tác với các nhà máy ở miền Bắc và TP.HCM, đồng thời áp dụng quy trình "sản xuất xanh" bằng sợi cotton hữu cơ và nhựa tái chế.

Năm 2022, doanh thu Coolmate đã đạt mức 290-293 tỷ đồng, gấp đôi so với thời điểm lên sóng Shark Tank. Giai đoạn 2024-2025, Coolmate đã hoàn thiện hệ thống 2 hub tại Hà Nội và TP.HCM với tổng diện tích khoảng 3.000 m², quy mô hơn 100 nhân viên, có cả văn phòng, kho và trung tâm vận hành quy mô lớn.

Sau 6 năm phát triển, Coolmate đã phục vụ hơn 5 triệu đơn hàng. Coolmate từng đặt mục tiêu IPO tại Việt Nam vào năm 2025 (sau đó điều chỉnh đến năm 2026).