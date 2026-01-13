Lễ trao giải FChoice 2025: Vinh danh những thành tựu đầu tiên của Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình

Sáng ngày 13/1, tại Hà Nội, Lễ vinh danh FChoice 2025 và hội thảo "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026" đã được tổ chức long trọng. Sự kiện quy tụ các chuyên gia kinh tế hàng đầu và đại diện của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trên toàn quốc.

Ra đời từ năm 2021, FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Chủ đề của FChoice 2025 bám sát thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn: Điểm nhấn vĩ mô; Điểm nhấn doanh nghiệp - doanh nhân; Các hạng mục sản phẩm - dự án nổi bật và Hạng mục khán giả bình chọn.

Hạng mục Doanh nghiệp của năm - Vingroup

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Vingroup, nhận kỷ niệm chương vinh danh Doanh nghiệp của năm trên sân khấu. Năm 2025 là một năm mở rộng mạnh mẽ của Vingroup, không chỉ đạt thành tích trong các lĩnh vực kinh doanh chính mà Tập đoàn còn ghi dấu ấn ở việc bước chân sang hàng loạt lĩnh vực mới và thực thi thần tốc dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC). VinFast bứt phá mạnh mẽ tại các thị trường trọng điểm Châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Philippines, khẳng định chiến lược củng cố nội lực trong nước gắn liền với mục tiêu vươn tầm chuỗi giá trị toàn cầu.

Hạng mục Ngân hàng của năm - VP Bank

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc VPBank, nhận kỷ niệm chương vinh danh Ngân hàng của năm. Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử của VPBank – không chỉ là năm bứt phá về số liệu tăng trưởng, mà còn là năm khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trải qua 15 năm vun đắp nền tảng vốn, công nghệ và quản trị, VPBank đã vươn mình mạnh mẽ, ghi nhận lợi nhuận và quy mô tài sản vượt trội so với cùng kỳ, mở rộng hệ sinh thái tài chính đa nền tảng và tạo sức ảnh hưởng sâu rộng trên thị trường tài chính – ngân hàng.

Hạng mục Công ty tài chính của năm - Tài chính điện lực EVF

Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT Tài chính điện lực EVF nhận kỷ niệm chương vinh danh Công ty tài chính của năm. Năm qua, EVF đã có hành trình bứt phá ngoạn mục trong chiến lược dẫn dắt dòng vốn xanh tại Việt Nam. Với việc làm chủ nền tảng công nghệ tài chính hiện đại, EVF đã hiện thực hóa mô hình tài chính số linh hoạt, kết nối liền mạch các nhu cầu vốn cho hệ sinh thái năng lượng và tiêu dùng.

Hạng mục Công ty chứng khoán của năm - TCBS

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng giám đốc TCBS, nhận kỷ niệm chương vinh danh trên sân khấu. Công ty chứng khoán của năm vinh danh TCBS sau khi tăng trưởng ấn tượng ở một loạt chỉ tiêu quan trọng như lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, dư nợ cho vay, thị phần,... Sau thương vụ IPO thành công, TCBS niêm yết và trở thành CTCK có vốn hoá lớn nhất ngành, trên 100 nghìn tỷ đồng.

Hạng mục Doanh nhân của năm - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Vingroup, đại diện nhận kỷ niệm chương vinh danh Doanh nhân của năm thay cho ông Phạm Nhật Vượng. Với vai trò CEO VinFast từ đầu năm 2024 và khẳng định "không có kế hoạch B", ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ 28.000 tỷ đồng từ tài sản cá nhân cho VinFast. Công ty liên tục phá kỷ lục trên thị trường xe hơi nội địa, trở thành hãng xe đầu tiên đạt doanh số trên 100.000 xe ô tô điện trong 1 năm. Trong khi đó, Vingroup mở rộng mạnh mẽ hệ sinh thái sang các lĩnh vực mới gồm: Hạ tầng (VinSpeed), Năng lượng (VinEnergo), Công nghiệp (VinMetal, VinSpace) và Văn hóa nghệ thuật, đánh dấu bước phát triển toàn diện.

Hạng mục Thương vụ IPO của năm - TCBS

Ông Nguyễn Tuấn Cường, Phó Tổng Giám đốc TCBS, đại diện nhận kỷ niệm chương vinh danh. Năm qua, thương vụ IPO TCBS thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư, tạo ra hiệu ứng tích cực đối với thị trường chứng khoán.

Hạng mục Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao của năm - AgriS

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Phó Tổng giám đốc Khối Đầu tư AgriS, nhận kỷ niệm chương vinh danh. Với bước chuyển mình tỷ đô sang mô hình Kinh tế Nông nghiệp thông minh tích hợp, AgriS không chỉ duy trì doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, mà còn xác lập chuẩn mực quản trị mới thông qua hệ thống Oracle Cloud ERP đa quốc gia và kiềng ba chân AgTech - FoodTech - FinTech. Từ vùng nguyên liệu được số hóa toàn diện đến cam kết Net Zero 2035, AgriS đã biến nông nghiệp thành chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn, khẳng định vị thế nông sản Việt trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hạng mục Nhà phát triển bất động sản có tốc độ bán hàng tốt nhất năm – MIK Group

Bà Trịnh Thị Hường, Giám đốc truyền thông Tập đoàn MIK, đại diện nhận kỷ niệm chương vinh danh Nhà phát triển BĐS có tốc độ bán hàng tốt nhất năm. MIK ghi dấu ấn bằng thanh khoản bứt phá và chiến lược phát triển nhà ở cao tầng hiệu quả, trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản năm 2025.

Hạng mục Đại sứ hội nhập toàn cầu của năm - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank, thay mặt bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhận kỷ niệm chương vinh danh. Danh hiệu Đại sứ hội nhập toàn cầu vinh danh tầm vóc của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – người đã tái định nghĩa vị thế doanh nhân Việt. Năm 2025 ghi dấu ấn rực rỡ của bà Thảo trên mọi mặt trận 'ngoại giao kinh tế': Từ những cái bắt tay tỷ đô tại Seattle và London, cuộc gặp thượng đỉnh tại Mar-a-Lago, cho đến khoản tài trợ lịch sử 13,7 triệu bảng Anh cho Đại học Oxford.

Hạng mục Công ty quản lý Quỹ đầu tư của năm - Dragon Capital

Bà Nguyễn Thị Phấn, Giám đốc nghiệp vụ quản lý tài sản, Khối trong nước Dragon Capital, nhận kỷ niệm chương vinh danh Công ty quản lý quỹ của năm. Dragon Capital với quy mô tăng trưởng mạnh cùng hiệu suất vượt trội tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa nhà đầu tư và thị trường chứng khoán, góp phần tạo nên môi trường đầu tư lành mạnh.

Hạng mục Hệ sinh thái tài chính - công nghệ toàn diện của năm - Hệ sinh thái Techcombank - Masterise - One Mount

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Bán lẻ - Ngân hàng Techcombank, nhận kỷ niệm chương vinh danh Hệ sinh thái tài chính - công nghệ toàn diện của năm. Hệ sinh thái Techcombank - Masterise - One Mount đang từng bước thực hiện bước chuyển dịch từ Tài chính – Tiêu dùng – Bất động sản truyền thống sang kiến tạo hạ tầng kinh tế, phụng sự quốc gia. Trong đó, Techcombank đảm nhiệm thu xếp nguồn vốn quy mô lớn cho các dự án, Masterise Group mở rộng từ bất động sản sang phát triển hạ tầng trọng điểm như sân bay, cầu đường và One Mount là bộ não công nghệ để thông minh hóa hạ tầng cứng.

Hạng mục Tập đoàn đầu tư đa ngành của năm - GELEX

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chánh Văn phòng Tập đoàn GELEX, nhận kỷ niệm chương vinh danh. Với chiến lược tối ưu hóa hệ sinh thái và với trục lõi "Hạ tầng - Công nghiệp - Năng lượng", GELEX đã chuyển đổi thành công từ một doanh nghiệp sản xuất thuần túy sang một Tập đoàn đầu tư chuyên nghiệp. Từ việc kiến tạo các khu công nghiệp xanh đến cam kết phát triển bền vững ESG, GELEX không chỉ định hình lại chuẩn mực đầu tư đa ngành mà còn khẳng định tầm vóc của một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu, sẵn sàng vươn mình ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Hạng mục Doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng hiệu của năm – Masterise Homes

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, bước lên sân khấu nhận kỷ niệm chương vinh danh Doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng hiệu của năm. Masterise Homes được vinh danh nhờ vai trò tiên phong định hình chuẩn mực "branded living" tại Việt Nam, với hệ sinh thái bất động sản hàng hiệu kết hợp tinh hoa quốc tế và bản sắc sống đương đại.

Hạng mục Doanh nghiệp phát triển bất động sản xanh bền vững của năm – Eurowindow Holding

Bà Lại Ngọc Dung, Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding, có mặt để nhận kỷ niệm chương vinh danh Doanh nghiệp phát triển bất động sản xanh bền vững của năm tại sự kiện. Eurowindow Holding được ghi nhận với hành trình xanh hóa đô thị, phát triển các khu đô thị xanh – bền vững, nơi con người hài hòa với thiên nhiên giữa không gian sống hiện đại.

Hạng mục Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm - GELEX Electric

Ông Vũ Đức Tùng, Trưởng Ban Tổng hợp GELEX Electric, nhận kỷ niệm chương vinh danh cho sự sự tăng trưởng đột phá về kết quả kinh doanh trong năm 2025 với vị thế dẫn đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện của Gelex Electric. Doanh nghiệp đã khẳng định năng lực quản trị hiệu quả và chứng minh rằng, trong một nền kinh tế đang phát triển, những doanh nghiệp có năng lực nội tại, nắm giữ thị phần dẫn đầu trong các ngành sản xuất nền tảng và đón đầu được xu hướng có thể tạo nên cú hích tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Hạng mục Cổ phiếu ngân hàng của năm – SHB

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ SHB, lên nhận kỷ niệm chương vinh danh Cổ phiếu ngân hàng của năm. SHB được ghi nhận với sức hút nổi bật trên thị trường, dẫn đầu thanh khoản và tăng trưởng giá, thể hiện niềm tin mạnh mẽ từ giới đầu tư.

Hạng mục Sản phẩm công nghệ bất động sản của năm – NobleX App (Sunshine Group)

Đại diện lên nhận kỷ niệm chương vinh danh Sản phẩm công nghệ bất động sản của năm là ông Nguyễn Anh Tuân, Tổng giám đốc Tập đoàn Công Nghệ & Tài Chính NobleX. Một trong những tính năng nổi bật của NOBLEX App là NobleGo – giải pháp công nghệ đầu tiên do người Việt phát triển cho phép khách hàng tìm hiểu dự án và đặt giá mua nhà trực tiếp trên sóng livestream. Thời gian qua, NobleGo gây ấn tượng với mô hình livestream bất động sản tiên phong, tích hợp AI trên nền tảng số "Make in Vietnam", mở ra hướng tiếp cận mới cho thị trường.

Hạng mục Ngân hàng số toàn diện của năm – TPBank

Ông Bùi Quang Cương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin TPBank, bước lên sân khấu nhận kỷ niệm chương vinh danh Ngân hàng số toàn diện của năm. TPBank được vinh danh nhờ năng lực chuyển đổi số toàn diện, mang đến trải nghiệm ngân hàng liền mạch, thuận tiện và lấy khách hàng làm trung tâm trên mọi nền tảng.

Hạng mục Ngân hàng xanh của năm – HDBank

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank, đại diện nhận kỷ niệm chương vinh danh Ngân hàng xanh của năm. HDBank khẳng định vị thế tiên phong tài chính xanh với chiến lược phát triển bền vững, mở rộng tín dụng xanh và huy động hiệu quả nguồn vốn cho kinh tế xanh.

Hạng mục Ứng dụng tài chính của năm – MoMo

Ông Đoàn Tử Tích Phước, Giám đốc Cấp cao phụ trách Pháp lý và Đối ngoại kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện MoMo tại Hà Nội, nhận kỷ niệm chương vinh danh Ứng dụng tài chính của năm tại sự kiện. MoMo được xướng tên nhờ hệ sinh thái tài chính số đa dạng, ứng dụng mạnh mẽ AI và đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phổ cập tài chính số tại Việt Nam.

Hạng mục Ngân hàng có sản phẩm tài chính sáng tạo của năm – VIB

Bà Tăng Thanh Hương, Giám đốc trung tâm phát triển kinh doanh sản phẩm huy động và ngân hàng giao dịch VIB, bước lên sân khấu nhận kỷ niệm chương vinh danh Ngân hàng có sản phẩm tài chính sáng tạo của năm. VIB được vinh danh nhờ các sản phẩm đột phá giúp dòng tiền nhàn rỗi sinh lợi chủ động, góp phần thay đổi thói quen quản trị tài chính của hàng triệu khách hàng.

Hạng mục Dự án bất động sản của năm – Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Bà Nguyễn Quỳnh Mai, Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes Cần Giờ, có mặt nhận kỷ niệm chương vinh danh Dự án bất động sản của năm tại sự kiện. Siêu đô thị biển ESG++ đầu tiên tại Việt Nam của Vinhomes được vinh danh nhờ quy mô đột phá, tầm nhìn tái sinh thiên nhiên và giá trị phát triển bền vững dài hạn.

Hạng mục Ngân hàng Kim Chủ của năm – Techcombank

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), bước lên sân khấu nhận kỷ niệm chương vinh danh Ngân hàng Kim chủ của năm. Với hơn 1,9 triệu lượt bình chọn, Techcombank được vinh danh nhờ vai trò đồng hành nổi bật trong lĩnh vực giải trí và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hạng mục Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm – TCB (Techcombank)

Tại sự kiện, bà Đinh Thị Mai Anh, Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư - Bộ phận Quan hệ Nhà Đầu tư - Ngân hàng Techcombank, nhận kỷ niệm chương vinh danh Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm. Cổ phiếu TCB ghi dấu với hơn 1,8 triệu lượt bình chọn, thanh khoản cao, tăng trưởng ấn tượng và hình ảnh ngân hàng niêm yết minh bạch, chuẩn mực.