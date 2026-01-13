Nhiều lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia kinh tế tham dự FChoice 2025

Đề cập đến một trong những động lực kinh tế tại phiên thảo luận, Tổng Giám đốc OCB chia sẻ về câu chuyện ngân hàng xanh tại OCB. Ông Hải cho rằng đây là chiến lược không dễ thực hiện, song thực tế thì cái gì dễ thì không tốt về dài hạn và ngược lại. Hầu hết mọi người lo về cơm áo gạo tiền, trước khi nghĩ đến “xanh”. Tuy nhiên, “xanh” lại là yếu tố mang đến cơ hội cho doanh nghiệp, ngân hàng và cả nền kinh tế.Khi áp dụng tín dụng xanh, OCB nhận thấy tỷ lệ nợ xấu rất thấp, cho thấy hiệu quả rất lớn khi ngân hàng áp dụng chiến lược xanh. Bên cạnh đó, chi phí vận hành cũng giảm đáng kể. Bởi lẽ, để làm giảm tác động tới môi trường, thì ta cần số hoá quy trình.