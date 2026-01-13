Nhiều lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia kinh tế tham dự FChoice 2025

Sự kiện là dịp để tôn vinh những sự kiện, doanh nhân, doanh nghiệp…nổi bật nhất trong nền kinh tế Việt Nam năm 2025, đồng thời vừa là diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa các chuyên gia đầu ngành và các doanh nghiệp về điều kiện để Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026–2030.
Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). SHB được vinh danh là Cổ phiếu ngân hàng của năm tại Fchoice với sức hút nổi bật trên thị trường trong năm 2025. SHB dẫn đầu nhóm cổ phiếu ngân hàng về thanh khoản, đồng thời là cổ phiếu ngân hàng niêm yết có mức tăng giá cao nhất, khẳng định niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, cùng kết quả kinh doanh tích cực và chiến lược phát triển dài hạn rõ ràng, tiếp tục giúp SHB trở thành cái tên được giới đầu tư theo dõi sát sao.
PGS.TS Trần Đình Thiên và ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trao đổi trước thềm phiên thảo luận.
Ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB và ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup.
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) tại sự kiện. Tại FChoice 2025, VPBank được vinh danh là "Ngân hàng của năm". Năm vừa qua đã đánh dấu một cột mốc lịch sử của VPBank – không chỉ là năm bứt phá về số liệu tăng trưởng, mà còn là năm khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trải qua 15 năm vun đắp nền tảng vốn, công nghệ và quản trị, VPBank đã vươn mình mạnh mẽ, ghi nhận lợi nhuận và quy mô tài sản vượt trội so với cùng kỳ, mở rộng hệ sinh thái tài chính đa nền tảng và tạo sức ảnh hưởng sâu rộng trên thị trường tài chính – ngân hàng.
Chuyên gia kinh tế - ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Phó Tổng Giám đốc Khối đầu tư AgriS tham dự phiên thảo luận 1: Động lực cho tăng trưởng kinh tế đạt 2 chữ số năm 2026.
Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup sẽ có bài tham luận chia sẻ về thị trường vốn tại FChoice 2025.
Đề cập đến một trong những động lực kinh tế tại phiên thảo luận, Tổng Giám đốc OCB chia sẻ về câu chuyện ngân hàng xanh tại OCB. Ông Hải cho rằng đây là chiến lược không dễ thực hiện, song thực tế thì cái gì dễ thì không tốt về dài hạn và ngược lại. Hầu hết mọi người lo về cơm áo gạo tiền, trước khi nghĩ đến “xanh”. Tuy nhiên, “xanh” lại là yếu tố mang đến cơ hội cho doanh nghiệp, ngân hàng và cả nền kinh tế.Khi áp dụng tín dụng xanh, OCB nhận thấy tỷ lệ nợ xấu rất thấp, cho thấy hiệu quả rất lớn khi ngân hàng áp dụng chiến lược xanh. Bên cạnh đó, chi phí vận hành cũng giảm đáng kể. Bởi lẽ, để làm giảm tác động tới môi trường, thì ta cần số hoá quy trình.
(tiếp tục cập nhật)