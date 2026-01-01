Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày 1/3/2026: Vietcombank, VietinBank, Agribank… dừng hoạt động ứng dụng ngân hàng đối với các thiết bị sau

12-01-2026 - 00:13 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 77/2025/TT-NHNN với nhiều quy định mới nhằm tăng cường an ninh mạng, trong đó yêu cầu ứng dụng Mobile Banking phải tự động ngắt nếu phát hiện thiết bị người dùng đã bị can thiệp trái phép.

Trước bối cảnh tội phạm công nghệ cao gia tăng các hình thức tấn công vào tài khoản ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2024/TT-NHNN. Văn bản pháp lý mới này đặt ra các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt đối với các tổ chức tín dụng nhằm bảo vệ tài sản khách hàng. Đáng chú ý nhất tại Điều 5 của Thông tư là quy định về cơ chế vận hành của ứng dụng Mobile Banking trên thiết bị khách hàng.

Từ ngày 1/3/2026: Vietcombank, VietinBank, Agribank… dừng hoạt động ứng dụng ngân hàng đối với các thiết bị sau- Ảnh 1.

Theo đó, các ứng dụng ngân hàng bắt buộc phải có khả năng tự phát hiện và tự động dừng hoạt động nếu nhận thấy môi trường thiết bị không an toàn. Các trường hợp cụ thể bao gồm: thiết bị đã bị bẻ khóa (root/jailbreak) hoặc mở khóa bootloader; ứng dụng chạy trên môi trường giả lập (emulator) hoặc có trình gỡ lỗi (debugger) đang hoạt động. Quy định này cũng áp dụng khi phát hiện phần mềm bị chèn mã lạ, bị theo dõi hàm dữ liệu (hook) hoặc bị đóng gói lại (repacking). Đây được xem là "chốt chặn" kỹ thuật quan trọng để ngăn ngừa hacker chiếm quyền điều khiển ứng dụng.

Từ ngày 1/3/2026: Vietcombank, VietinBank, Agribank… dừng hoạt động ứng dụng ngân hàng đối với các thiết bị sau- Ảnh 2.

Song song với việc kiểm soát thiết bị đầu cuối, Thông tư 77 cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh sang dịch vụ Tiền di động. Các đơn vị cung ứng dịch vụ này sẽ phải tuân thủ các chuẩn mực bảo mật tương đương tổ chức tín dụng. Ngoài ra, khái niệm "Khách hàng tổ chức mới" cũng được bổ sung, yêu cầu các doanh nghiệp mới thiết lập quan hệ trong vòng 12 tháng (trừ các trường hợp đặc biệt như cơ quan nhà nước, tập đoàn lớn) phải thực hiện xác thực mạnh bằng sinh trắc học hoặc chữ ký điện tử an toàn.

Về mặt công nghệ xác thực, để đối phó với làn sóng lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), NHNN yêu cầu các giải pháp phát hiện giả mạo sinh trắc học phải đạt chuẩn quốc tế ISO 30107 cấp độ 2. Đồng thời, các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ phiên bản ứng dụng, không cho phép người dùng hạ cấp xuống các phiên bản cũ và phải thực hiện đánh giá lỗ hổng bảo mật định kỳ 3 tháng/lần.

Thông tư 77/2025/TT-NHNN sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. Lộ trình áp dụng cụ thể đối với các quy định về thanh toán trực tuyến cho khách hàng cá nhân và tổ chức sẽ lần lượt được triển khai vào tháng 7 và tháng 10 năm 2026.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước dự kiến tín dụng năm 2026 tăng 15%, yêu cầu kiểm soát chặt lĩnh vực bất động sản

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tín dụng năm 2026 tăng 15%, yêu cầu kiểm soát chặt lĩnh vực bất động sản Nổi bật

Người mua, bán vàng miếng sẽ bị phạt tiền đến 400 triệu đồng, thậm chí tịch thu vàng nếu có hành vi sau

Người mua, bán vàng miếng sẽ bị phạt tiền đến 400 triệu đồng, thậm chí tịch thu vàng nếu có hành vi sau Nổi bật

Tuần qua, một ngân hàng bất ngờ giảm lãi suất tiết kiệm

Tuần qua, một ngân hàng bất ngờ giảm lãi suất tiết kiệm

22:23 , 11/01/2026
Lãi suất gửi tiết kiệm vẫn tiếp tục tăng

Lãi suất gửi tiết kiệm vẫn tiếp tục tăng

20:54 , 11/01/2026
Điều hành chính sách tiền tệ 2026: Chủ động hóa giải thách thức, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số

Điều hành chính sách tiền tệ 2026: Chủ động hóa giải thách thức, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số

20:52 , 11/01/2026
Năm 2026, đầu tư gì để 'chắc thắng'?

Năm 2026, đầu tư gì để 'chắc thắng'?

20:15 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên