Cổ phiếu ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank đồng loạt tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (9/1), cổ phiếu BID, VCB, CTG dẫn đầu mức tăng nhóm ngân hàng khi đồng loạt tăng gần kịch trần.

Cụ thể, cổ phiếu BID của BIDV đóng cửa ở giá 46.050 đồng/cp, tăng kịch biên độ 6,97%. Thanh khoản BID cũng tăng mạnh với gần 23 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Khối ngoại có động thái gom mạnh BID khi mua ròng gần 5 triệu đơn vị trong phiên hôm nay, giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Cổ phiếu VCB của Vietcombank cũng gần tăng trần (+6,75%) lên 68.000 đồng/cp. Thanh khoản VCB đạt hơn 32 triệu đơn vị, giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên liên tiếp đối với VCB, trong đó riêng phiên 9/1 mua ròng hơn 8 triệu đơn vị, giá trị 540 tỷ đồng.

Tương tự, CTG của VietinBank kết phiên tăng 6,68%, giá đóng cửa là 40.750 đồng/cp. Khối ngoại mua ròng hơn 3 triệu đơn vị CTG trong phiên hôm nay.

Các cổ phiếu này là tâm điểm ngành ngân hàng trong những ngày giao dịch đầu năm 2026 với sắc xanh bao trùm liên tiếp 4 phiên. Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026, cổ phiếu VCB và BID đã tăng hơn 18% trong khi CTG tăng 14%.

Theo đó, vốn hóa Vietcombank hiện gần 570 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 21 tỷ USD. Trong khi đó vốn hóa BIDV khoảng 12 tỷ USD và VietinBank khoảng 8 tỷ USD.

Mới đây, những ngân hàng trên đã công bố kết quả kinh doanh khá tích cực trong năm 2025. Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt trên 1.490 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết đạt trên 1.470 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục khẳng định vị thế là Ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%.

Tại Vietcombank, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Trong diễn biến khác, Bộ Chính trị mới đây đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026). Trong đó, đối với mục tiêu đến năm 2030 của các ngân hàng có vốn nhà nước, Nghị quyết nêu phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á về tổng tài sản; phát triển 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường trong toàn hệ thống ngân hàng.



