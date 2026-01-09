Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin mới về Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

Sáng 9-1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng trên địa bàn khu vực 2 (gồm TPHCM và Đồng Nai), Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng thông tin năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động kết nối ngân hàng và doanh nghiệp diễn ra tích cực với doanh số giải ngân trên 881.286 tỉ đồng, đạt 170% kế hoạch, qua đó đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương, thể hiện qua GRDP TPHCM tăng 8,03% và tỉnh Đồng Nai tăng 9,63%.

Năm 2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 là việc đồng hành phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Ông Phạm Tiến Dũng đề nghị các tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tài chính chất lượng cao để đón đầu các cơ hội từ sân bay Long Thành và các khu thương mại tự do.

Ngành ngân hàng sẵn sàng tham gia xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 và các tổ chức tín dụng tích cực hơn nữa để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, bắt tay ngay vào việc nghiên cứu các nghị định để triển khai cho phù hợp.

"Các giải pháp căn cơ, quy định cụ thể và cơ chế đã rõ ràng, giờ là lúc nghiên cứu để triển khai. Đơn cử, các quy định về ngoại hối giữa thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế với nhau cả trong phạm vi Việt Nam và quốc tế đều cởi mở, thậm chí vượt trội so với chính sách hiện tại. Mục tiêu là cùng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế TPHCM và cả nước" – Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Tại hội nghị, nhiều ngân hàng cho biết đang chuẩn bị để tham gia hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Ông Lim Dyi Chang, Giám đốc Cấp cao Khối Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết các ngân hàng nước ngoài sẽ tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM với vai trò cầu nối giữa hệ thống tài chính trong nước và mạng lưới thanh toán toàn cầu. Các ngân hàng này sẽ vận hành theo chuẩn mực thanh toán quốc tế; quản lý rủi ro ngoại hối và tín dụng xuyên biên giới; tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và lệnh trừng phạt.

"Những năng lực này giúp giảm "ma sát" trong dòng vốn và thương mại, đồng thời tạo ra một thị trường minh bạch hơn, nơi rủi ro và dịch vụ được định giá chính xác theo chuẩn quốc tế" - ông Lim Dyi Chang nhìn nhận.

Đẩy mạnh tín dụng vào các động lực tăng trưởng mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị ngành ngân hàng ở TPHCM trong năm 2026 cần đẩy mạnh tín dụng vào các động lực tăng trưởng mới.

Năm nay, TPHCM tiếp tục tập trung cho 3 động lực tăng trưởng truyền thống, gồm sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung cho những động lực mới, gồm Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển logistics và khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…

"Sau khi sáp nhập, TPHCM định hướng phát triển "3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 động lực" và ngành ngân hàng cần nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm tín dụng đặc thù, ưu đãi để hỗ trợ các lĩnh vực này. Trong đó, đáng chú ý là đồng hành cùng 77 công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm như: Vành đai 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, các tuyến metro..." – ông Nguyễn Công Vinh nêu rõ.