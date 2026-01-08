Dự kiến có 5 ngân hàng lãi trên 30.000 tỷ trong năm 2025

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Năm 2024 , BIDV ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế gần 32.000 tỷ trong năm 2024. Như vậy, tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong năm vừa qua đạt khoảng 12,5%.

Trong thư gửi cán bộ nhân viên đầu năm 2026, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng đã tiết lộ kết quả kinh doanh ước tính của ngân hàng trong năm 2025 với những con số tích cực.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế MB dự kiến đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với lợi nhuận hợp nhất năm 2024 (28.829 tỷ). Bên cạnh đó, tổng tài sản của MB đến cuối năm 2025 ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với đầu năm và vượt xa mức mục tiêu đề ra. Huy động vốn đạt khoảng 1,05 triệu tỷ đồng.

Cùng với BIDV và MB, hai ông lớn khác là Vietcombank và VietinBank cũng đã báo cáo vượt kế hoạch đề ra cho năm 2025.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho biết, ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch được giao. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng tài sản ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024; dư nợ tín dụng ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng ở mức dưới 1,5%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục được duy trì ở mức cao. Nguồn vốn huy động ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2024.

Lãnh đạo VietinBank không công bố kết quả lợi nhuận, song nhiều đơn vị phân tích thị trường dự báo ngân hàng này có thể lãi trước thuế trên 40.000 tỷ đồng trong năm 2025. Trước đó, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ trước thuế ngân hàng mẹ năm 2025 đạt khoảng 32.500 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất của VietinBank đạt lần lượt 27.528 tỷ đồng và 29.535, tăng 47% và 51% so với cùng kỳ 2024.

Ban lãnh đạo Vietcombank cũng cho biết ngân hàng đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu quan trọng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao trong năm 2025, đồng thời duy trì hiệu quả kinh doanh tích cực trong bối cảnh còn nhiều thách thức. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng khoảng 3,5% so với 2024, tương ứng đạt khoảng 43.700 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Vietcombank là ngân hàng duy nhất đạt mức lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng và tiếp tục đứng đầu toàn ngành.

Cùng với nhóm ngân hàng gốc quốc doanh, Techcombank cũng dự kiến đạt mức lợi nhuận trên 30.000 tỷ trong năm 2025. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngân hàng này đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế 31.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank đạt 23.400 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ và thực hiện được gần 75% kế hoạch cả năm.

Dù đối mặt với áp lực thu hẹp thu nhập lãi cận biên (NIM), lợi nhuận năm 2025 của hầu hết ngân hàng lớn dự kiến đều tăng trưởng so với năm ngoái trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh và tốc độ tăng nợ xấu chậm lại.

Tăng trưởng tín dụng năm 2025 dự kiến đạt khoảng 19 - 20% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây (theo số liệu NHNN). Trong khi đó, việc lãi suất huy động và liên ngân hàng nhích nhẹ trong quý cuối năm có thể làm giảm NIM ở một số ngân hàng nhưng lãi suất cho vay ở các khoản vay mới được kỳ vọng sẽ thay đổi theo lãi suất đầu vào, do vậy nhìn chung NIM sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chi phí trích lập của các ngân hàng dõi dự kiến chỉ nhích nhẹ trong năm 2025 nhờ tỷ lệ nợ xấu toàn ngành đã có dấu hiệu cải thiện kể từ quý II/2025.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước mới đây cho thấy tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý IV/2025 và cả năm 2025 tiếp tục có sự cải thiện tốt hơn so với cùng kỳ.

Bước sang năm 2026, các tổ chức tín dụng đánh giá triển vọng kinh doanh vẫn tích cực, song thể hiện sự thận trọng hơn khi dự báo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế thấp hơn năm 2025, mặc dù tăng trưởng tín dụng được các TCTD dự báo tiếp tục duy trì mức khả quan (trên 18%), nợ xấu kỳ vọng tiếp tục được kiểm soát tốt.