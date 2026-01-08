Giá vàng sáng 8/1: Quay đầu giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào đầu giờ sáng ở mức 4.451 USD/ounce, giảm 0,1% so với mức đóng cửa gần nhất.

Trước đó, giá vàng giảm hơn 1% trong phiên giao dịch hôm qua khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá gần đây.

"Chúng tôi xem đợt giảm giá ngày hôm nay là hoạt động chốt lời chung sau đợt tăng giá gần đây," David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

"Tuy nhiên, dữ liệu việc làm yếu hơn tiếp tục củng cố lập luận về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng", Meger nói thêm.

Theo Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng 41.000 việc làm trong tháng 12, thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế là tăng 47.000 việc làm .

Bên cạnh đó, tình hình bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn tiếp diễn sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ vào cuối tuần qua, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về kế hoạch tinh chế và bán dầu thô của Venezuela, trong khi Nhà Trắng cũng xác nhận các cuộc thảo luận về việc mua lại Greenland , bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự.

Vàng, một loại tài sản trú ẩn an toàn không sinh lời, thường có lợi trong môi trường lãi suất thấp và trong thời kỳ bất ổn.

Trong một diễn biến khác, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã kéo dài chuỗi mua vàng của mình lên tháng thứ 14 liên tiếp trong tháng 12/2025.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận đầu phiên giao dịch ngày 8/1, các nhà vàng lớn vẫn chưa điều chỉnh giá vàng so với mức chốt phiên hôm qua.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua vào 156,1 triệu đồng/lượng và bán ra 158,1 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 156,2 – 158,1 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán tại 152,1 – 154,6 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn mua vào -bán ra tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục được niêm yết ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng.

Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 152,1 154,6 156,1 158,1 PNJ 153,5 156,5 156,1 158,1 DoJi 153,5 156,5 156,1 158,1 Bảo Tín Minh Châu 155,5 158,5 156,1 158,1 Bảo Tín Mạnh Hải 155,5 158,5 156,2 158,1



