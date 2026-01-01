Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng lớn nhất Việt Nam báo lãi hơn 36.000 tỷ đồng

07-01-2026 - 00:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng lớn nhất Việt Nam báo lãi hơn 36.000 tỷ đồng

So với mức thực hiện năm 2024, lợi nhuận năm 2025 của BIDV tăng trưởng khoảng 12,5%.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt trên 1.490 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết đạt trên 1.470 tỷ đồng.

Trước đó, BIDV ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế gần 32.000 tỷ trong năm 2024. Như vậy, tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong năm vừa qua đạt khoảng 12,5%.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục khẳng định vị thế là Ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%. Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 1,01%; ROE đạt 19,02%;

Vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng đạt 163.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6%; vốn điều lệ đạt trên 70 nghìn tỷ đồng; giá trị vốn hóa đạt 273.000 tỷ đồng (tương đương 10,5 tỷ USD); Nộp ngân sách trên 12.700 tỷ đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cập nhật kết quả kinh doanh ngân hàng: Big4 đồng loạt báo tin vui, nhiều nhà băng tăng trưởng ấn tượng

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Trước ngày 15/1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Thủ tướng: Trước ngày 15/1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa Nổi bật

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 1/2026: Lần đầu tiên tăng sau hơn 3 năm, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 1/2026: Lần đầu tiên tăng sau hơn 3 năm, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất? Nổi bật

Bảo Tín Mạnh Hải thông báo về sản phẩm vàng 0,1 chỉ: Thay đổi từ ngày mai (7/1), khách hàng lưu ý!

Bảo Tín Mạnh Hải thông báo về sản phẩm vàng 0,1 chỉ: Thay đổi từ ngày mai (7/1), khách hàng lưu ý!

22:07 , 06/01/2026
Thủ tướng: Ngành tài chính xứng đáng là người "gác kho" trung thành, là "bộ não" tinh nhuệ và là "nguồn lực phát triển", cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Thủ tướng: Ngành tài chính xứng đáng là người "gác kho" trung thành, là "bộ não" tinh nhuệ và là "nguồn lực phát triển", cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

21:47 , 06/01/2026
Bắt nhóm cho vay với lãi suất hơn 600%/năm, hé lộ thủ đoạn tinh vi

Bắt nhóm cho vay với lãi suất hơn 600%/năm, hé lộ thủ đoạn tinh vi

21:27 , 06/01/2026
Kỷ lục 1,5 tiếng: Giá vàng mua vào tăng đột ngột 3 triệu đồng/lượng

Kỷ lục 1,5 tiếng: Giá vàng mua vào tăng đột ngột 3 triệu đồng/lượng

21:26 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên