Ngân hàng lớn nhất Việt Nam báo lãi hơn 36.000 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt trên 1.490 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết đạt trên 1.470 tỷ đồng.

Trước đó, BIDV ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế gần 32.000 tỷ trong năm 2024. Như vậy, tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong năm vừa qua đạt khoảng 12,5%.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục khẳng định vị thế là Ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%. Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 1,01%; ROE đạt 19,02%;

Vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng đạt 163.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6%; vốn điều lệ đạt trên 70 nghìn tỷ đồng; giá trị vốn hóa đạt 273.000 tỷ đồng (tương đương 10,5 tỷ USD); Nộp ngân sách trên 12.700 tỷ đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.