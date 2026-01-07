Cập nhật ngày 7/1: Lãi suất liên ngân giảm mạnh trên diện rộng, tỷ giá USD tự do tăng lên 27.000 đồng

Kết phiên giao dịch ngày 06/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục giảm mạnh trên diện rộng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – giảm 1,30 điểm %, xuống còn 5,70%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 1,30 điểm %, giao dịch tại 6,00%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,30 điểm %, xuống 7,05%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,70 điểm %, còn 6,95%/năm.

Đối với USD, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng quay đầu tăng nhẹ. Lãi suất qua đêm tăng 0,01 điểm %, lên 3,67%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cùng tăng 0,01 điểm %, lần lượt lên 3,74%/năm và 3,77%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,02 điểm %, đạt 3,83%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 06/01, Ngân hàng Nhà nước thu hẹp đáng kể quy mô chào thầu so với phiên trước. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 3.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày, cùng 6.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt 10.481 tỷ đồng, trong đó không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; 2.129 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày; 5.875 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 2.478 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong ngày, có 20.287 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 9.806 tỷ đồng từ thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 391.977 tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 06/01, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.122 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên đầu tuần.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.916 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.328 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.279 VND/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với phiên 05/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.950 VND/USD và 27.000 VND/USD.