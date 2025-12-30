Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cập nhật thị trường tiền tệ ngày 30/12: Lãi suất qua đêm giảm sâu về vùng 3%, bằng một nửa so với đầu tuần trước

30-12-2025 - 10:43 AM | Tài chính - ngân hàng

Kết phiên giao dịch 29/12, lãi suất liên ngân hàng VND giảm sâu ở kỳ hạn qua đêm trong khi các kỳ hạn dài vẫn neo cao; Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng thanh khoản qua kênh OMO; tỷ giá trung tâm và tỷ giá USD trên các thị trường đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ.

Đóng cửa phiên 29/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND biến động trái chiều giữa các kỳ hạn so với phiên cuối tuần trước. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm mạnh 1,00 điểm phần trăm, xuống còn 3,30%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,05 điểm phần trăm, giao dịch tại 8,50%/năm. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,03%, giữ ở mức 8,70%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,15 điểm phần trăm, lên 7,75%/năm.

Như vậy, trong vòng một tuần qua, lãi suất lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tại kỳ hạn qua đêm - kỳ hạn chính chiếm khoảng 80% giá trị giao dịch - đã giảm hơn một nửa. Trong khi lãi suất các kỳ hạn dài hơn vẫn duy trì ở mức cao.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng điều chỉnh nhẹ. Lãi suất qua đêm giảm 0,01 điểm phần trăm, xuống 3,68%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần không thay đổi, duy trì ở mức 3,76%/năm. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,02 điểm phần trăm, còn 3,79%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,01 điểm phần trăm, lên 3,86%/năm.

Nghiệp vụ thị trường mở, trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 29/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 5.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày, cùng 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, có 5.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày và 4.967 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày, trong khi kỳ hạn 28 ngày không có khối lượng trúng thầu. Trong ngày, có 9.511 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 456 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 381.907 tỷ đồng.

Về thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 29/12, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.125 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tỷ giá mua giao ngay được niêm yết tại Sở Giao dịch ở mức 23.919 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.331 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.285 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên 26/12.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giữ nguyên ở chiều mua vào trong khi giảm 30 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mức 26.750 VND/USD và 26.820 VND/USD.

