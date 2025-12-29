Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm 6 tháng lên trên 7%/năm

Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa đưa lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 6 tháng vượt mốc 7%/năm, trở thành ngân hàng hiếm hoi niêm yết mức lãi suất trên 7% ở kỳ hạn dưới 12 tháng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong tháng 12 này PGBank tăng lãi suất huy động tiền gửi, trong đó có kỳ hạn tăng tới 2,2%/năm.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm VND mới nhất, PGBank đang áp dụng lãi suất 7,1%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây là mức lãi suất cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhiều ngân hàng thương mại hiện nay, vốn chủ yếu dao động quanh vùng 6 – 6,5%/năm ở cùng kỳ hạn.

Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng vẫn được PGBank giữ ở mức trần theo quy định là 4,75%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, PGBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao so với mặt bằng chung. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 – 13 tháng được niêm yết ở mức 7,2%/năm, trong khi mức cao nhất 7,3%/năm đang được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng.

Việc PGBank đưa lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng vượt ngưỡng 7%/năm cho thấy xu hướng cạnh tranh huy động vốn đang quay trở lại rõ nét hơn, đặc biệt ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, trong bối cảnh nhu cầu vốn có dấu hiệu gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Theo thống kê từ đầu tháng 12 đã có 27 ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVCombank, ABBank, LPBank, BaoViet Bank, Agribank, Vietcombank, VietinBank, SeABank, TPBank, Viet A Bank.