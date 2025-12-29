Chuyển đổi "tiền ngủ" thành "tiền tự vận động": Cách VIB thay đổi tư duy về tiền nhàn rỗi của triệu người dùng Việt

Trong nhiều năm, tài khoản thanh toán gần như là phần "tĩnh" nhất trong bức tranh tài chính của người Việt. Dù là cá nhân hay doanh nghiệp, tiền trong tài khoản chủ yếu được nhìn nhận như dòng tiền chờ chi tiêu: nhận vào, chuyển đi, rồi lại quay vòng. Muốn dòng tiền này sinh lời an toàn, lựa chọn gần như duy nhất là gửi tiết kiệm có kỳ hạn – chấp nhận khóa vốn, chấp nhận đánh đổi sự linh hoạt. Cách vận hành ấy tồn tại lâu đến mức trở thành một mặc định. Nó định hình hành vi tài chính của cả hệ thống: ngân hàng mặc định tài khoản thanh toán không cần trả lãi hoặc lãi siêu thấp; khách hàng mặc định tiền trong tài khoản là "tiền ngủ".

Chỉ đến giai đoạn 2024–2025, khi ngân hàng số phát triển đủ sâu, câu hỏi ấy mới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Công nghệ cho phép theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, xử lý tức thì, cá nhân hóa trải nghiệm ở cấp độ từng khách hàng. Và khi điều kiện kỹ thuật đã chín muồi, tư duy tài chính của người dùng bắt đầu thay đổi và các ngân hàng cũng bước vào cuộc cạnh tranh trong việc thấu hiểu nhu cầu và nỗi đau tài chính của khách hàng.

Nếu phải chọn một đại diện tiêu biểu cho làn sóng đổi mới tài chính cá nhân tại Việt Nam năm 2025, đó không phải là một sản phẩm đơn lẻ, mà là một cách tiếp cận mới trong việc vận hành dòng tiền. Bộ đôi Sinh Lời VIB thể hiện rõ sự chuyển dịch này, khi một dòng tiền vừa sinh lời trong tài khoản, vừa tiếp tục tạo thêm giá trị thông qua chi tiêu hằng ngày – kết quả của một hành trình phát triển có chủ đích của ngân hàng, bắt đầu từ khách hàng cá nhân, mở rộng sang doanh nghiệp và hộ kinh doanh, trước khi được hoàn thiện thành mô hình sinh lời gắn liền với dòng tiền giao dịch.

Tháng 9/2025, VIB ra mắt Bộ đôi Sinh Lời – kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card. Tài khoản Siêu Lợi Suất giúp người dùng cá nhân hình thành khái niệm về việc dòng tiền nhàn rỗi có thể tự vận động, tự sinh lời và khách hàng cá nhân có thể nhận lợi suất đến 4,3%/năm trên số dư lên tới 20 tỷ đồng. Trong khi đó, thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card hoàn tiền đến 5% cho các giao dịch online. Khi kết hợp sử dụng 2 sản phẩm, người dùng thường xuyên có dòng tiền lưu động trong tài khoản được hưởng lợi ích cộng gộp đến 9,3%. Điểm khác biệt cốt lõi không chỉ nằm ở con số lợi ích cộng gộp, mà ở việc dòng tiền lưu động giờ đây có thể tối ưu một cách chủ động, dù là khi nằm chờ trong tài khoản hay khi chi tiêu.

Liên tục gia tăng lợi ích cho người dùng, mới đây, VIB đã triển khai tính năng trả góp ngay trên thẻ thanh toán quốc tế. Với tính năng này, chủ thẻ Smart Card dễ dàng chuyển đổi giao dịch chi tiêu bằng tiền trong tài khoản thành khoản trả góp chỉ với vài thao tác trên ứng dụng Max. Một điểm khác biệt quan trọng là: dù giao dịch đã được chuyển sang trả góp, khách hàng vẫn tiếp tục nhận được hoàn tiền đến 5% cho giao dịch online theo chính sách ưu đãi khác của thẻ Smart Card. Đây là đặc quyền trước đây gần như chỉ gắn với thẻ tín dụng, và hiện VIB là ngân hàng đầu tiên và duy nhất trên thị trường đưa lợi ích này vào thẻ thanh toán.

Bộ đôi Sinh Lời VIB đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành tài chính khi lần đầu tiên đặt ra một khái niệm sinh lời mới: một đồng vốn nhỏ lại có thể tạo ra hai luồng lợi ích – vừa sinh lời, vừa được hoàn tiền. Chính tư duy "tăng hiệu suất sử dụng vốn" này là bước đi mới nhất trong hành trình Siêu Lợi Suất, và cũng là cột mốc để nhìn ngược lại toàn bộ quá trình hình thành sản phẩm.

Bộ đôi Sinh lời là thành quả từ quá trình VIB liên tục bám sát hành vi người dùng, lắng nghe nhu cầu thực tế để tạo ra một giải pháp toàn diện, dễ hiểu, dễ dùng, sinh lời mỗi ngày. Cả hai sản phẩm đều được phát triển trên nền tảng MyVIB – Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2024, ứng dụng các công nghệ hiện đại như Cloud, Big Data, AI và đặc biệt là GenAI để cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu hóa dòng tiền theo hành vi tiêu dùng thực tế của từng người dùng. Đây cũng là nền tảng công nghệ cho phép Siêu Lợi Suất không dừng ở một sản phẩm cá nhân, mà có thể mở rộng quy mô sang doanh nghiệp trên VIB Business và tích hợp với các hành vi tài chính khác mà vẫn giữ được tính tự động và nhất quán.

Đến cuối năm 2025, mô hình "tài khoản thanh toán sinh lời cao + hoàn tiền thẻ" đã trở thành xu hướng mạnh mẽ khi bắt đầu được nhân rộng trên thị trường ngân hàng, mở rộng hơn nữa mức độ tiếp cận cho đông đảo người dùng Việt.

"Bộ đôi Sinh lời – kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card - không chỉ là sản phẩm tài chính, đây là một triết lý tài chính hành động, nơi công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm người dùng hội tụ để mở ra con đường mới: mỗi đồng vốn đều làm việc, mỗi giao dịch đều sinh lợi", Lãnh đạo VIB nhấn mạnh.

Nhìn lại sản phẩm Tài khoản Siêu Lợi Suất cho khách hàng cá nhân của VIB được ra mắt vào tháng 2/2025 với lợi suất được tính mỗi ngày dến 4,3%/năm cho dòng tiền nhàn rỗi cùng với đó là cách thiết kế sản phẩm hướng tới việc tối ưu lợi ích cho khách hàng. Ngưỡng tiêu chuẩn chỉ từ 5 triệu đồng – mở rộng khả năng tiếp cận tính năng sinh lời cho số đông chủ tài khoản thanh toán tại Việt Nam, khi thời điểm đó ngưỡng thường thấy đang ở mức 10 triệu đồng. Đồng thời, Siêu Lợi Suất VIB có cơ chế sinh lời mỗi ngày hoàn toàn tự động, không khóa vốn, không yêu cầu thao tác phức tạp. Người dùng có thể chi tiêu, chuyển khoản, rút tiền bất cứ lúc nào, trong khi tiền vẫn sinh lời mỗi ngày.

Và kết quả, VIB đã lập kỷ lục trong lịch sử ngành tài chính, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận, khi chỉ trong 24 giờ đã có gần 100.000 tài khoản được kích hoạt. Đây không chỉ là thành tích về mặt số liệu, mà là kết quả cho một định hướng đúng đắn của VIB: Đánh thức dòng tiền nhàn rỗi toàn xã hội, giúp người dân hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh, linh hoạt và hiệu quả. Quan trọng hơn, sản phẩm này nhanh chóng thay đổi hành vi người dùng: thay vì để tiền ngủ quên trong tài khoản, khách hàng bắt đầu quen với việc để tiền tự vận động và tự động sinh lời, mang về lợi suất lớn hơn. Quan trọng hơn, kỷ lục này cho thấy mức độ sẵn sàng của thị trường đối với một chuẩn mực tài khoản thanh toán mới – nơi tính thanh khoản và khả năng sinh lời không còn phải đánh đổi lẫn nhau.

Ngay sau khi kỷ lục ở VIB được ghi nhận với sản phẩm hấp dẫn, hiệu ứng thị trường đến rất nhanh. Chỉ trong vòng hai tháng, các sản phẩm thuộc dòng sinh lời tự động trên thị trường đều đã được điều chỉnh để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Điều này cho thấy, VIB đã để lại dấu ấn đậm nét về trải nghiệm và góp phần tạo ra những tác động đến thị trường.

Trong khi người dùng cá nhân bắt đầu được "đánh thức", thì tiền của doanh nghiệp, SME và hộ kinh doanh vẫn gần như bị bỏ quên. Điều nghịch lý nằm ở chỗ, doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh chính là nhóm có lượng tiền nằm trong tài khoản thanh toán lớn nhất. Từ tiền thu bán hàng, tiền trả đối tác, lương nhân viên cho tới các khoản dự phòng ngắn hạn, hàng triệu tỷ đồng đang nằm trong hệ thống ngân hàng mỗi ngày. Thế nhưng, trong suốt một thời gian dài, hệ thống sản phẩm ngân hàng gần như mặc định rằng: Dòng tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh – vốn luân chuyển liên tục mỗi ngày là tiền để giao dịch, không phải tiền để sinh lời.

Với nhóm hộ kinh doanh cá thể, câu chuyện còn rõ nét hơn. Anh Mạnh Hải - một chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tại Hà Nội cho biết, trung bình mỗi ngày cửa hàng thu về vài trăm triệu đồng, nhưng tiền thường phải nằm trong tài khoản thanh toán từ 5–7 ngày để chờ xoay vòng nhập hàng. "Không gửi tiết kiệm được vì cần tiền bất cứ lúc nào. Nhưng để yên trong tài khoản thì coi như "tiền ngủ" trong khi biên lợi nhuận kinh doanh ngày càng mỏng", anh Hải chia sẻ.

VIB đã nhìn thấy khoảng trống khổng lồ này. Nếu khách hàng cá nhân đã bắt đầu được hưởng lợi từ làn sóng tài khoản sinh lời, thì doanh nghiệp, SME và hộ kinh doanh cũng nên sở hữu tiện ích như vậy. Khi lượng vốn lưu động khổng lồ của doanh nghiệp, SME và hộ kinh doanh bắt đầu sinh lời thay vì "nằm chờ", tác động sẽ không chỉ dừng ở từng doanh nghiệp, mà lan sang hiệu quả sử dụng vốn của cả nền kinh tế.

Tháng 5/2025, VIB chính thức mở rộng mô hình tài khoản sinh lời Siêu Lợi Suất sang doanh nghiệp, SME và hộ kinh doanh. Lần đầu tiên tại Việt Nam, nhóm này được hưởng lợi suất mỗi ngày lên tới 4,5%/năm cho nguồn vốn lưu động đến 5 tỷ đồng, với ngưỡng kích hoạt từ 10 đến 100 triệu đồng. Quan trọng nhất, tiền không bị khóa, dòng tiền vẫn luân chuyển bình thường cho hoạt động kinh doanh. Khả năng mở rộng mô hình sinh lời từ cá nhân sang doanh nghiệp, mà không phá vỡ tính linh hoạt của dòng tiền, là một trong những yếu tố giúp Siêu Lợi Suất được đánh giá cao ở góc độ sáng tạo sản phẩm.

Sự xuất hiện của Siêu Lợi Suất doanh nghiệp đánh dấu một bước chuyển trong tư duy quản trị tài chính doanh nghiệp: không còn xem dòng vốn lưu động chỉ là phí tổn, mà là tài sản có thể sinh lời mỗi ngày ngay cả khi chưa dùng đến. Đây không chỉ đơn thuần là một sản phẩm ngân hàng – mà còn là lời giải mới cho bài toán về hiệu quả sử dụng vốn trong nền kinh tế đang vận hành nhanh và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Cuối quý II/2025, giải pháp này tiếp tục được nhân rộng, mở rộng tiếp cận giải pháp sinh lời trên vốn lưu động cho doanh nghiệp, SME và hộ kinh doanh.

"Tài khoản Siêu Lợi Suất là sáng kiến đột phá của VIB để mang khái niệm về sự vận động của dòng tiền và trải nghiệm tối ưu dòng tiền nhàn rỗi đến trực tiếp từng khách hàng, từng người dùng Việt. Đây không chỉ là một giải pháp tài chính tiên phong với sứ mệnh "Đánh thức dòng tiền nhàn rỗi", biến từng khoản tiền ngủ quên thành cơ hội sinh lời, mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy về dòng tiền. Hơn cả một sản phẩm, đây là lời kêu gọi hành động – để mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp và cả cộng đồng cùng khai phóng sức mạnh tài chính, tối ưu từng đồng vốn, và kiến tạo một tương lai thịnh vượng", Lãnh đạo VIB cho biết.

Những gì đã diễn ra khẳng định rõ một điều: VIB đang góp phần tạo ra chuẩn mực mới cho toàn thị trường.Dòng tiền chờ chi tiêu hay vốn lưu động đều có thể tự vận động, tự sinh lời mỗi ngày mà vẫn luôn sẵn sàng cho mọi khoản thanh toán. Khách hàng không còn coi tài khoản thanh toán là "bãi đỗ tạm", mà là công cụ tài chính thực thụ: linh hoạt, sinh lời, luôn sẵn sàng.

Thành công của VIB không chỉ thể hiện ở thị trường trong nước còn được ghi nhận ở cấp độ quốc tế. Trong vòng 6 tháng, VIB liên tiếp nhận 3 giải thưởng quốc tế cho sản phẩm tài khoản sinh lời. Với giới tài chính, đây không chỉ là danh hiệu, mà là sự xác nhận rằng mô hình này đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về đổi mới, trải nghiệm và hiệu quả vận hành.

Quan trọng hơn, tác động của VIB lan ra toàn thị trường. Nếu trước đây "tiền trong tài khoản thanh toán chỉ nằm yên" là điều hiển nhiên, thì đến cuối 2025, khách hàng đã hình thành tư duy về tiền nhàn rỗi/vốn lưu động tự vận động và tự động sinh lời.

"VIB không chỉ mang đến một sản phẩm, mà là định hình tư duy tài chính cho thế hệ người Việt hiện đại – những người muốn kiểm soát tài chính của mình một cách chủ động, an toàn và có chiến lược hơn. Thông qua Bộ đôi Sinh lời, chúng tôi mong muốn đưa người Việt tiến gần hơn đến chuẩn mực mới của tài chính thông minh, nơi mỗi đồng vốn đều tạo ra giá trị, và mỗi hành vi tài chính đều góp phần vào tự do tài chính bền vững", Lãnh đạo VIB khẳng định.

Chuẩn mực mới sự kết hợp của lợi ích tài chính đủ hấp dẫn, trải nghiệm đủ mượt và công nghệ đủ sâu để vận hành ở quy mô lớn. Khi AI có thể quét số dư và tối ưu dòng tiền mỗi ngày, khi GenAI tư vấn cá nhân hóa theo từng khách hàng, tài khoản thanh toán không còn là sản phẩm tĩnh, mà trở thành một hệ thống sống, liên tục học hỏi và tối ưu. Khi chuẩn mực tài khoản sinh lời đã hình thành, lợi thế cạnh tranh không nằm ở việc ai trả lãi cao hơn, mà ở việc ai định hình được cuộc chơi mới - nơi công nghệ, dữ liệu và triết lý vận hành quyết định khả năng tạo ra giá trị dài hạn cho cả ngân hàng lẫn khách hàng.

