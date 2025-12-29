Giá vàng hôm nay 29/12: Sắp chạm ngưỡng 160 triệu đồng/lượng

Ghi nhận đầu giờ sáng ngày 29/12, giá vàng trong nước chưa có sự điều chỉnh so với kết phiên tuần trước. Hiện, SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ đang đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tại 157,7 - 159,7 triệu đồng. Phú Quý Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng lần lượt mua vào vàng miếng tại ngưỡng 156,7 - 157,8 - 158,5 triệu đồng; cùng bán ra với giá 159,7 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại mức 156,9 - 159,9 triệu đồng/lượng. SJC tiếp tục niêm yết giá mua vào ở mức 155,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 158,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải hiện ở mức 156,9 - 159,9 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI cùng giao dịch tại ngưưỡng 155 - 158 triệu đồng/lượng.

Tính chung trong tuần qua (từ 22-28/12), giá vàng SJC tăng 3,1 triệu đồng/lượng, từ mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng 4,7 triệu đồng/lượng, từ mức giá 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) của tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo diễn biến của giá vàng thế giới. Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco đang giao động quanh ngưỡng 4.523 USD/ounce. Như vậy, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới đang chênh khoảng 15 triệu đồng/lượng so với trong nước.

Theo J.P. Morgan, những bất ổn liên quan đến thuế quan, cùng với nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương, đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục, vượt 4.000 USD/ounce trong năm 2025. Ngân hàng đầu tư này dự báo xu hướng tăng vẫn tiếp diễn, với khả năng giá vàng tiến sát mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Trong báo cáo triển vọng mới nhất, J.P. Morgan cho rằng đà tăng của vàng chưa kết thúc, dù sẽ có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn. "Các xu hướng nền tảng đang tái định giá vàng lên mặt bằng cao hơn vẫn chưa cạn kiệt," bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu của J.P. Morgan, nhận định. Theo bà, xu hướng đa dạng hóa dự trữ của ngân hàng trung ương và danh mục đầu tư của nhà đầu tư sang vàng vẫn còn nhiều dư địa.

J.P. Morgan đánh giá các yếu tố truyền thống hỗ trợ giá vàng như đồng USD suy yếu, lãi suất Mỹ thấp hơn, cùng bất ổn kinh tế và địa chính trị tiếp tục phát huy tác dụng. Trong bối cảnh đó, vàng vừa đóng vai trò phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ, vừa là kênh thay thế hấp dẫn so với trái phiếu Kho bạc Mỹ và các quỹ thị trường tiền tệ. J.P. Morgan dự báo trong năm 2026, tổng nhu cầu vàng từ nhà đầu tư và ngân hàng trung ương sẽ duy trì quanh mức trung bình 585 tấn mỗi quý.

Ngân hàng trung ương tiếp tục được xem là trụ cột quan trọng nâng đỡ thị trường vàng. Dù lượng mua vào có thể giảm so với mức đỉnh hơn 1.000 tấn mỗi năm trong ba năm gần đây, J.P. Morgan vẫn dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua khoảng 755 tấn vàng trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức trung bình trước năm 2022.

Ở phía nhà đầu tư, J.P. Morgan dự báo dòng vốn vào các quỹ ETF vàng trong năm 2026 sẽ đạt khoảng 250 tấn, trong khi nhu cầu vàng miếng và vàng xu tiếp tục vượt 1.200 tấn mỗi năm. Ngoài ra, các công ty bảo hiểm Trung Quốc và cộng đồng tiền mã hóa được xem là những nguồn cầu mới tiềm năng.