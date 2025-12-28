Từ thứ Năm tuần tới, ngân hàng sẽ dừng toàn bộ giao dịch đối với trường hợp khách hàng sau

Kể từ ngày 1/1/2026 (tức thứ Năm tuần tới), các ngân hàng sẽ không chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện các giao dịch ngân hàng đối với công dân Việt Nam.

Sự điều chỉnh này áp dụng cho toàn bộ các dịch vụ tài chính tại ngân hàng, bao gồm: Quy trình mở mới tài khoản thanh toán; Quy trình phát hành thẻ, quản lý và sử dụng thẻ ngân hàng; Các giao dịch tài chính tại quầy (Rút tiền, chuyển tiền, thanh toán)...

Quy định trên được thực hiện theo Thông tư số 17/2024/TT-NHNN và Thông tư số 18/2024/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Theo đó, kể từ năm 2026, giấy tờ tùy thân hợp lệ để giao dịch ngân hàng đối với công dân Việt Nam chỉ bao gồm Căn cước công dân gắn chip hoặc Căn cước điện tử, không bao gồm hộ chiếu.

Để tránh gián đoạn giao dịch, người dân được khuyến nghị sớm cập nhật thông tin tại ngân hàng bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc căn cước điện tử.

Việc chuyển đổi là yêu cầu bắt buộc từ cơ quan quản lý. Từ 1/1 năm sau, hệ thống ngân hàng chỉ xử lý giao dịch khi khách hàng đã xác thực danh tính và đối chiếu thành công dữ liệu sinh trắc học.

Cụ thể, theo điểm c, khoản 5 Điều 17 của Thông tư 17, mọi giao dịch rút tiền hay thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống đã đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt/vân tay) của người thực hiện với dữ liệu gốc. Dữ liệu gốc này phải nằm trong bộ phận lưu trữ mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp, hoặc đã được xác thực qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Trong khi đó, hộ chiếu hiện tại, dù là loại mới vẫn chưa đáp ứng được quy trình đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật mà các ngân hàng áp dụng cho quy định mới. Cũng bởi vậy, nhóm khách hàng là công dân Việt Nam đang dùng hộ chiếu để đăng ký tài khoản sẽ không đáp ứng được điều kiện pháp lý để giao dịch kể từ thời điểm ngày 1/1/2026.

Bên cạnh việc rút tiền, Thông tư 18 cũng quy định chặt chẽ về quy trình mở thẻ mới. Các tổ chức phát hành thẻ sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thẻ CCCD, thẻ Căn cước hoặc định danh điện tử mức độ 2 để nhận biết khách hàng. Điều này có nghĩa là hộ chiếu - loại giấy tờ từng được chấp nhận rộng rãi theo Thông tư cũ năm 2018 sẽ chính thức "hết hạn sử dụng" trong các quy trình xác thực tài khoản ngân hàng nội địa đối với người Việt Nam.

Các ngân hàng đã đưa ra khuyến nghị khách hàng sớm tới chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật sang CCCD hoặc thẻ căn cước theo quy định mới. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc siết chặt quy trình nhận diện nhằm đảm bảo tính chính xác, tăng cường phòng chống gian lận, giả mạo và chuẩn hóa dữ liệu trong toàn hệ thống ngân hàng.

Do đó, khách hàng cần sớm thực hiện để không ảnh hưởng tới quyền lợi bởi từ thời điểm 1/1/2026, hệ thống ngân hàng sẽ chỉ cho phép giao dịch khi khách hàng đã xác thực thành công thông tin và dữ liệu sinh trắc học. Cùng với đó, cần cập nhật thông tin cá nhân càng sớm càng tốt, đặc biệt với người thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số, để đảm bảo giao dịch diễn ra thông suốt sau thời hạn 1/1/2026.

Trước đó, các ngân hàng đều đã phát thông báo chính thức về việc tạm dừng thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền điện tử đối với khách hàng tổ chức chưa cập nhật đầy đủ thông tin sinh trắc học người đại diện hợp pháp từ sau ngày 1/7/2025.

Các thay đổi trên là bước đi quyết liệt của ngành Ngân hàng để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, tài khoản ảo và gian lận tài chính. Vì vậy, người dùng cần chủ động cập nhật thông tin sớm nhất có thể để đảm bảo dòng tiền và các giao dịch tài chính không bị gián đoạn khi bước sang năm 2026.