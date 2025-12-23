Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-12-2025 - 06:06 AM | Tài chính - ngân hàng

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực, các khách hàng chưa cập nhật giấy tờ hợp lệ sẽ bị ngừng các giao dịch rút tiền/ chuyển tiền trên toàn hệ thống ngân hàng.

Gần đây, hàng loạt ngân hàng đã đồng loạt phát đi thông báo khẩn về việc điều chỉnh giấy tờ tùy thân hợp lệ nhằm tuân thủ Thông tư 17 và 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2026, khách hàng là công dân Việt Nam sẽ không thể sử dụng Hộ chiếu để thực hiện các thủ tục xác minh danh tính hay giao dịch tại ngân hàng như trước đây.

Thay vào đó, hệ thống chỉ chấp nhận 3 lại giấy tờ hợp lệ: Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, Thẻ căn cước mới hoặc Căn cước điện tử (thông qua VNeID).

Từ 1/1/2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... ngừng chấp nhận loại giấy tờ này, ai chưa cập nhật bị ngừng giao dịch rút tiền/ chuyển tiền- Ảnh 1.

Quy định này có tác động toàn diện đến mọi hoạt động tài chính cá nhân. Nếu dữ liệu chưa được chuẩn hóa, khách hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch cơ bản nhất như rút tiền, chuyển khoản, thanh toán tại quầy, hay thậm chí là các yêu cầu phát hành và quản lý thẻ.

Để tránh tình trạng tài khoản bị "treo" hay từ chối giao dịch vào phút chót, những khách hàng trước đây từng mở tài khoản bằng Hộ chiếu cần nhanh chóng mang bản gốc CCCD gắn chip hoặc Thẻ căn cước đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch để cập nhật lại thông tin trước thời hạn 1/1/2026. Nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... đã đồng loạt phát đi thông báo khẩn về việc siết chặt quy định này.

Từ 1/1/2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... ngừng chấp nhận loại giấy tờ này, ai chưa cập nhật bị ngừng giao dịch rút tiền/ chuyển tiền- Ảnh 2.

Bên cạnh việc loại bỏ Hộ chiếu, các ngân hàng cũng siết chặt quy định về thời hạn của CCCD. Tài khoản sẽ bị tạm khóa các tính năng thanh toán, rút tiền (cả tại quầy, ATM và kênh online) nếu giấy tờ tùy thân lưu trên hệ thống đã hết hiệu lực.

Theo Luật Căn cước 2023, công dân cần lưu ý các mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ là 14, 25, 40 và 60 tuổi. Do đó, những ai chuẩn bị bước sang các độ tuổi này trong năm 2026 cần chủ động đi làm thẻ mới và cập nhật ngay lên hệ thống ngân hàng (qua ứng dụng hoặc tại quầy) để đảm bảo dòng tiền luôn được thông suốt.

