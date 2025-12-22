Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng chuyển giao bắt buộc chấm dứt hoạt động hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch

22-12-2025 - 16:39 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TM TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số - VCBNeo vừa thông báo chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch, chi nhánh.

Một ngân hàng chuyển giao bắt buộc chấm dứt hoạt động hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch - Ảnh 1.

Cụ thể, ngân hàng chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Cần Giuộc tại 202 QL 50, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Thời gian chấm dứt hoạt động từ ngày 20/12/2025. Chi nhánh Long An (145 – 147 – 149 Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) kế thừa mọi giao dịch của PGD Cần Giuộc.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Đồng Tháp tại số 26 Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 20/12/2025. Chi nhánh Tiền Giang (100 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) sẽ kế thừa mọi giao dịch của chi nhánh Đồng Tháp.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Hậu Giang tại số 80C Nguyễn Công Trứ, khu vực 3, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ từ ngày 20/12/2025. Chi nhánh Cần Thơ (228L - 228N Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sẽ kế thừa mọi giao dịch của chi nhánh Hậu Giang.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Đồng Tháp – PGD Hùng Vương tại số 01 – 03 Lý Tự Trọng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 20/12/2025. Chi nhánh Tiền Giang (100 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) sẽ kế thừa mọi giao dịch của PGD Hùng Vương.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Rạch Kiến tại số 01 Thị Tứ Long Hòa, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh từ ngày 20/12/2025. Chi nhánh Long An (145 – 147 – 149 Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) kế thừa mọi giao dịch của chi nhánh Rạch Kiến.

Trước đó, VCBNeo cũng đã chấm dứt hoạt động 12 phòng giao dịch từ ngày 11/10/2025. Các điểm đóng cửa gồm 7 phòng giao dịch ở Tây Ninh, 2 phòng giao dịch ở TP HCM, 2 phòng giao dịch ở Cần Thơ và 1 phòng giao dịch ở Vĩnh Long, củ thể: PGD Ba Tri, PGD Ô Môn, PGD Thốt Nốt, PGD Cần Đốt, PGD Tân Trụ, PGD Châu Thành, PGD Hậu Nghĩa, PGD Bến Lức, PGD Long Hựu, PGD Thủ Thừa, PGD Bình Chánh, PGD Hóc Môn.

VCBNeo trước đây là Ngân hàng Xây Dựng (CBBank), được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank quản lý vào ngày 17/10/2024 và đổi tên thành Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vào ngày 17/1/2025. Sau khi được chuyển giao bắt buộc, VCBNeo là Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ. Vietcombank đã cử biệt phái nhiều nhân sự cấp cao sang VCBNeo giữ các vị trí quan trọng.

Tên gọi "VCBNeo" là sự kết hợp giữa "VCB" và "Neo" - viết tắt của "New Electronic Omnichannel", thể hiện định hướng phát triển ngân hàng số đa kênh. Bộ nhận diện mới giữ sắc xanh biểu tượng của Vietcombank, kết hợp tông màu trẻ trung hơn. Điểm nhấn trong thiết kế là cách sắp xếp ký tự VCBNeo có thể đảo ngược thành OneVCB, thể hiện mối liên kết trong hệ sinh thái Vietcombank.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

