Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Song song, "Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký" dành ưu tiên cộng lãi và cơ hội trúng vàng mỗi ngày cho bà con vùng bão lũ. Vikki không chỉ là Ngân hàng Số, mà là người bạn luôn bên cạnh cộng đồng – Ngân hàng của cảm xúc, hành động và của mọi nhà.

Hòa chung tinh thần tương thân tương ái và đồng hành cùng cộng đồng trước những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, Ngân hàng Số Vikki triển khai gói tín dụng ưu đãi đến 10.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại các tỉnh, thành bị ảnh hưởng nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất – kinh doanh và ổn định đời sống.

Chương trình được triển khai từ nay đến 31/03/2026, với thời hạn ưu đãi vay linh hoạt lên đến 6 tháng và hạn mức tài trợ đến 100% nhu cầu vốn. Thông qua gói hỗ trợ này, Vikki kỳ vọng giúp khách hàng dễ dàng bổ sung nguồn vốn cần thiết, giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn.

Theo đó, Vikki áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi đặc biệt đối với từng nhóm khách hàng như sau:

Ưu đãi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Giảm lãi suất đến 1,5%/năm cho khoản vay mới.

Giảm đến 1.0%/năm đối với khoản vay mới của khách hàng mới.

Giảm đến 0.5%/năm đối với khoản vay đang còn dư nợ.

Ngoài ra, Vikki cũng sẽ miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước cho khách hàng doanh nghiệp gặp khó khăn vì bão lũ, bao gồm chuyển khoản nội bộ, liên ngân hàng, cùng các dịch vụ tra soát và hủy lệnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được sử dụng miễn phí toàn bộ các gói dịch vụ Ngân hàng điện tử (Basic, Silver, Gold), v.v..

Ưu đãi dành cho Khách hàng Cá nhân

Vay có tài sản bảo đảm:

Giảm tối đa 1.5%/06 tháng cho mục đích vay tiêu dùng phục vụ đời sống.

Giảm tối đa 1.0%/06 tháng cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Vay tín chấp dành cho phụ nữ:

Lãi suất chỉ từ 8%/năm (mức hiện tại là 9%/năm).

Ưu đãi tiết kiệm:

Cộng thêm 0,3%/năm cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng (áp dụng tại quầy) và tặng vàng mỗi ngày dành cho khách hàng khu vực ảnh hưởng.

Song song với gói tín dụng ưu đãi, Vikki cũng ra thêm ưu đãi với Thẻ Tín dụng VikkiGO+, giải pháp tài chính linh hoạt giúp khách hàng cá nhân có thêm công cụ tài chính hữu ích để thanh toán, dự phòng chi tiêu và tiếp cận tín dụng nhanh chóng hơn sau thiên tai. VikkiGO+ có nhiều ưu điểm nổi bật như:

Thẻ 2 trong 1: kết hợp Thẻ Thanh toán & Thẻ Tín dụng trong một thẻ.

Rút tiền 0 phí tại hơn 700 ATM Vikki Bank trên toàn quốc.

Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng.

Miễn lãi lên đến 55 ngày.

Miễn phí phát hành & phí thường niên.

Chương trình hướng đến khách hàng tại các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề như: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Bên cạnh chính sách lãi suất cạnh tranh, Ngân hàng Số Vikki còn linh hoạt áp dụng nhiều đặc quyền ưu đãi như miễn, giảm các loại phí dịch vụ nhằm giảm thiểu tối đa chi phí tài chính. Quy trình xét duyệt hồ sơ được chuẩn hóa, đơn giản hóa và thông báo kết quả trong ngày, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Việc triển gói tín dụng ưu đãi sau bão là minh chứng cho nỗ lực của Ngân hàng Số Vikki trong việc đồng hành, sẻ chia cùng doanh nghiệp và người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định vận hành, khôi phục chuỗi cung ứng và góp phần tạo dựng nền tảng phát triển bền vững sau thiên tai.

Qua chương trình này, Vikki tiếp tục khẳng định sứ mệnh mang đến các giải pháp tài chính số linh hoạt, thiết thực và hiện đại, góp phần tạo dựng môi trường phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên cả nước.

Về Vikki Digital Bank:

Ngân hàng Số thế hệ mới Vikki là ngân hàng hoạt động theo giấy phép số 0009/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vikki Bank là ngân hàng số đầu tiên được cấp phép thành lập tại Việt Nam, ra mắt thương mại ngày 10/02/2025.Ngân hàng có trụ sở tại thủ đô Hà Nội với hàng trăm điểm giao dịch và hơn 1.000 máy ATM trên toàn quốc.

Vikki là Ngân hàng Số của bạn, của mọi nhà, mở ra thế giới ngân hàng: thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch, mua sắm,... không giới hạn! Vikki giúp bạn tích lũy, nhân thêm tài sản, sinh lời tối ưu, với sự an tâm, công nghệ bảo mật, an toàn tuyệt đối.

Tận tâm từng khoảnh khắc, Điểm hẹn Ngân hàng Số Vikki với hàng trăm chi nhánh, hàng ngàn ATM - một chạm kết nối những giá trị tốt đẹp của thời gian, mang tương lai tươi sáng đến hàng triệu khách hàng, cho cuộc sống trở nên dễ dàng và ngập tràn cảm hứng.

Vikki Bank "Điểm hẹn Ngân hàng Số - Chạm cảm hứng, bật tương lai"

Thông tin liên hệ:

Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank)

Tel: 1900 6608

Website: www.vikkibank.vn / Email: info@vikkibank.vn