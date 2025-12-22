Thông tin quan trọng liên quan đến giá vàng, các nhà đầu tư nên chú ý

Kết thúc phiên giao dịch từ ngày 15/12 đến 20/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong tuần qua, mặt hàng kim loại quý này có thời điểm đạt kỷ lục 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) trước khi quay đầu giảm giá về mức hiện tại.

Trong phiên giao dịch hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá Vàng Kim Gia Bảo ở mức 152,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Vàng trang sức 24K cũng được doanh nghiệp này niêm yết ở mốc 149,7 triệu đồng - 153,2 triệu đồng/lượng chiều mua - bán, giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua.

Biến động giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Trong khi đó, ở thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt tuần này ở mức 4.337,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng UBS tiếp tục duy trì quan điểm tích cực, cho rằng giá vàng trong 1 - 2 tuần tới sẽ dao động trong vùng 4.250 - 4.400 USD/ounce, phản ánh giai đoạn tích lũy trước khi xu hướng tăng trở nên rõ nét hơn vào đầu năm 2026.

Nhìn về triển vọng giá vàng trong thời gian tới, các chuyên gia phân tích nhận định thị trường khó có khả năng xuất hiện làn sóng bán tháo mạnh trong năm tới.

Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng tiếp tục chu kỳ hạ lãi suất, trong khi nợ công của Mỹ đã lên mức kỷ lục và chưa có dấu hiệu chững lại, vàng được dự báo sẽ duy trì xu hướng tăng.

Theo đó, kim loại quý này có thể thiết lập mặt bằng giá mới, thậm chí chạm mốc 4.400 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026. Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng biên độ giao dịch mới của vàng sẽ được xác lập trong khoảng 3.500 – 4.400 USD/ounce.

Theo các chuyên gia trên Kitco News, xu hướng tăng của giá vàng nhiều khả năng vẫn được duy trì trong năm 2026, dù nhịp độ có thể chậm lại so với giai đoạn trước. Mặt bằng giá được dự báo dao động trong khoảng 4.800 - 5.000 USD/ounce. Đáng chú ý, RBC Capital Markets đưa ra kịch bản thận trọng hơn với biên độ 4.500–5.000 USD/ounce, trong đó đà tăng được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn vào giai đoạn cuối năm 2026.

TD Securities nhận định giá vàng vẫn ở trong một chu kỳ tăng dài hạn vững chắc và có nhiều dư địa để lập các mức đỉnh mới. Môi trường lãi suất toàn cầu thấp hơn, xu hướng suy yếu giá trị tiền tệ, cùng nhu cầu đa dạng hóa tài sản trong bối cảnh bất ổn kinh tế - tài chính sẽ tiếp tục là những động lực cốt lõi thúc đẩy giá vàng đi lên. TD Securities dự báo vàng có thể vượt mốc 4.400 USD/ounce ngay trong nửa đầu năm sau, qua đó thiết lập mức cao kỷ lục mới theo quý.

Ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành (COO) của Allegiance Gold cho rằng, nếu giá vàng khép lại năm 2025 trên mức 4.400 USD/ounce, kim loại quý này có thể tiến tới vùng 4.859 - 5.590 USD/ounce trong năm 2026.