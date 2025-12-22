Trường hợp sẽ bị ngân hàng ngừng đóng tài khoản trong tháng 12 này

Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Hà Nội (SHB) vừa thông báo kế hoạch rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động trong thời gian dài, áp dụng đối với toàn bộ khách hàng cá nhân và tổ chức.

Theo SHB, việc rà soát nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn dữ liệu, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời hạn chế phát sinh các loại phí không cần thiết đối với những tài khoản không còn nhu cầu sử dụng. Đây cũng được xem là biện pháp giảm thiểu rủi ro gian lận và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Cụ thể, kể từ tháng 12/2025, SHB sẽ tiến hành đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong vòng 24 tháng liên tục trở lên (tính đến ngày 30/10/2025) và có số dư bằng 0. Khi tài khoản bị đóng, toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ liên quan như thẻ ghi nợ, SMS Banking, ngân hàng số… cũng sẽ chấm dứt hiệu lực.

kể từ tháng 12/2025, SHB sẽ tiến hành đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong vòng 24 tháng liên tục. (Ảnh minh hoạ)

Đối với khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng, SHB khuyến nghị thực hiện ít nhất một giao dịch như nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản trong thời hạn từ 5-10 ngày làm việc kể từ thời điểm ngân hàng đăng tải thông báo trên website chính thức. Sau thời hạn trên, nếu tài khoản vẫn không phát sinh giao dịch, ngân hàng sẽ tiến hành đóng theo đúng thỏa thuận đã ký kết.

Trước đó, nhiều ngân hàng khác như Sacombank, MB cũng đã triển khai các biện pháp tương tự, bao gồm đóng tài khoản không hoạt động trong thời gian dài hoặc áp dụng phí duy trì, phí quản lý đối với các tài khoản không đáp ứng điều kiện về số dư và tần suất giao dịch.

Từ thực tế này, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động rà soát lại toàn bộ tài khoản đang sở hữu, đặc biệt là những tài khoản ít sử dụng. Trường hợp còn nhu cầu duy trì, khách hàng cần bảo đảm số dư tối thiểu hoặc phát sinh giao dịch theo quy định; ngược lại, với các tài khoản không còn sử dụng, việc chủ động đóng sớm được đánh giá là giải pháp giúp giảm rủi ro và tránh các khoản phí phát sinh trong thời gian tới.