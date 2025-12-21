Mặt bằng lãi vay mua nhà vẫn ở mức thấp

Quan sát trên thị trường cho thấy, những tuần vừa qua, một số ngân hàng đã điều chỉnh phạm vi các chương trình cho vay mua nhà ưu đãi dành riêng cho người trẻ dưới 35 tuổi. Các gói vay này, thời điểm đầu và giữa năm 2025 được công bố lãi suất ưu đãi ở mức khá thấp (5,5%-6,3%/năm, cố định trong 3 năm đầu) nhưng nay đã có điều chỉnh khiến khách hàng không khỏi lo lắng áp lực trả nợ sẽ tăng lên khi hết thời gian ưu đãi.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Thời báo Ngân hàng, đến giữa tháng 12/2025 không phải tất cả các gói vay ưu đãi cho người mua nhà đều điều chỉnh. Một số NHTM như: VPBank, Shinhan Bank, SHB vẫn tiếp tục các gói ưu đãi dài hạn. Chẳng hạn, mức lãi suất cho vay mua nhà tại VPBank, Shinhan Bank đang công bố ở mức 5,9-7,2%/năm cho các khoản vay mua nhà tại các dự án đủ điều kiện. SHB vẫn duy trì gói vay ưu đãi lãi suất từ 3,99%/năm kèm ân hạn gốc 5 năm và cho phép vay tới 90% giá trị tài sản đảm bảo.

Nhìn chung mặt bằng lãi suất vay nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai hiện nay vẫn được nhiều ngân hàng duy trì ở mức thấp. Tại HDBank, MSB, ACB, OCB… mức lãi suất phổ biến hiện tại là khoảng 6,5-8%/năm (áp dụng trong năm đầu tiên). Trong khi đó, tại VIB mức lãi suất là khoảng 6,9-8,9%/năm (1-3 năm đầu), BVBank khoảng 8,5% cố định 12 tháng, ACB 8-9,5% tùy kỳ hạn…

Nhìn tổng thể toàn thị trường khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai trong các quý đầu năm cho thấy, tỷ trọng vay vốn để mua, thuê mua; xây dựng và sửa chữa nhà ở đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng (chiếm khoảng 61,2% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, tương đương khoảng 906.000 tỷ đồng tính đến hết tháng 9/2025). Điều này cho thấy, với mặt bằng lãi suất thấp, số lượng khách hàng tiếp cận vốn vay để mua nhà tại các đô thị đang có sự tăng trưởng mạnh.

Lãi suất cho vay ở mức thấp tăng cơ hội mua nhà cho người trẻ ở các đô thị lớn sau khi các địa phương sáp nhập địa giới hành chính

Ở góc độ nguồn cung nhà ở, theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến nay đã có 26 tỉnh thành gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia chương trình ưu đãi vay nhà ở xã hội với tổng khoảng 121 dự án toàn quốc. Đến cuối tháng 10/2025 đã có khoảng 13.200 tỷ đồng được các NHTM cam kết cho vay đối với các dự án nhà ở xã hội. Trong số này có khoảng 950 tỷ đồng là cho vay đối với người mua nhà. Bên cạnh mặt bằng lãi suất thấp đến từ tín dụng chính sách và các chương trình ưu đãi ở từng NHTM, ghi nhận trên thị trường cho thấy, đến cuối năm 2025, hoạt động hỗ trợ người mua nhà thông qua các hình thức tăng chiết khấu, giảm một phần lãi vay vẫn được nhiều chủ đầu tư và ngân hàng phối hợp thực hiện ở một số dự án.

Chẳng hạn, tại TP. Hồ Chí Minh, VPBank và HouseNow hiện vẫn duy trì hợp tác mở rộng gói vay lãi suất từ 6%/năm (trong thời gian khuyến mãi), hỗ trợ khách hàng vay tới 80% giá trị căn hộ với thời hạn vay kéo dài tới 35 năm. Trong khi đó, MSB hợp tác với Gamuda Land Việt Nam cho phép khách mua nhà vay với lãi suất tối đa 7%/năm trong 24 tháng đầu, ân hạn gốc tối đa 60 tháng và vay hoàn vốn trong 36 tháng.

Ngoài ra, bản thân các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án bất động sản hiện nay cũng đã chủ động đưa ra nhiều hỗ trợ tài chính, lãi suất đối với người mua nhà. Đơn cử như Khải Hoàn Land hiện vẫn cho phép khách hàng thanh toán 1% giá trị căn hộ mỗi tháng, hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 24 tháng đầu và miễn phí trả nợ vay trước hạn - đối với khách mua nhà tại dự án Khải Hoàn Prime - Hiệp Phước. Phú Đông Group cũng tung ra chính sách ưu đãi tại dự án Phú Đông SkyOne. Theo đó khách mua nhà chỉ cần thanh toán 4,5 triệu đồng/tháng trong 24 tháng, kèm ưu đãi lãi suất vay vốn ngân hàng cố định an toàn 5%/năm trong suốt 5 năm đầu…

Như vậy, mặc dù lãi suất tín dụng tiêu dùng thời điểm cuối năm đang có sự điều chỉnh nhẹ ở một số chương trình ưu đãi và ở một số ngân hàng, trong đó có các gói vay ưu đãi dành cho người trẻ an cư. Tuy nhiên, mặt bằng lãi vay mua nhà nói chung vẫn ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Đây có thể xem là diễn biến tích cực cho tăng trưởng tín dụng tiêu dùng các quý đầu năm 2026 và tạo ra cơ hội an cư với chi phí tài chính hợp lý cho người lao động thu nhập thấp nhiều tháng tới.