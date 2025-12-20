Lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng: Có ngân hàng cộng thêm tới 1,2%/năm

Mới đây, Ngân hàng An Bình (ABBank) công bố triển khai chương trình cộng thêm lãi suất ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 33. Theo đó, khách hàng gửi tiền tại quầy hoặc trực tuyến với kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng sẽ được cộng thêm 1,2%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.

Như vậy, lãi suất huy động cao nhất tại ABBank có thể đạt 7,2%/năm khi gửi tại quầy và 7,3%/năm khi gửi trực tuyến, áp dụng cho các kỳ hạn từ 36 đến 60 tháng. Chương trình cộng thêm lãi suất nói trên chỉ được áp dụng đến hết ngày 23/12.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng triển khai loạt chương trình ưu đãi lãi suất nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. Theo đó, từ ngày 17/12, khách hàng gửi tiết kiệm tại BVBank được cộng thêm 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết.

Ưu đãi áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng tại quầy giao dịch hoặc gửi trực tuyến, với kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng. Nhờ đó, lãi suất tiền gửi tại BVBank ở các kỳ hạn 6–8 tháng được nâng lên mức 6,8%/năm. Bên cạnh đó, BVBank hiện duy trì chính sách tính lãi cộng hưởng, theo đó nếu khách hàng duy trì tối thiểu 80% số tiền gửi ban đầu đến ngày đáo hạn, sẽ được hưởng thêm lãi suất theo quy định của ngân hàng.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 25 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, bao gồm: Nam A Bank, MB, BVBank, Saigonbank, NCB, Cake by VPBank, Techcombank, Bac A Bank, ACB, Sacombank, SHB, KienlongBank, PGBank, OCB, VCBNeo, BIDV, VIB, VPBank, PVCombank, Vietcombank, Agribank, VietinBank, LPBank, ABBank và BaoViet Bank.

Sau điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động theo đó tăng đáng kể. Với khoản tiền gửi không lớn, nhiều ngân hàng hiện chi trả lãi suất từ 6%/năm trở lên. Cụ thể, Vikki Bank áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Cake by VPBank duy trì mức 6,7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

HDBank niêm yết lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. BVBank chi trả 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng đối với tiền gửi trực tuyến; 6%/năm cho kỳ hạn 49 tháng và 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng khi gửi tại quầy. Viet A Bank duy trì mức 6%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Tại KienlongBank, lãi suất lần lượt đạt 6,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 6,3%/năm cho kỳ hạn 7 tháng. NCB niêm yết lãi suất 6,2%/năm cho các kỳ hạn 6–8 tháng, 6,25%/năm cho kỳ hạn 9–11 tháng và 6,3%/năm cho các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng. OCB áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, 6,1%/năm cho kỳ hạn 21 tháng, 6,2%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 6,4%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

VIB áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. PVcomBank niêm yết 6,1%/năm và 6,3%/năm đối với các kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, đồng thời áp dụng mức 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng. LPBank niêm yết lãi suất 6,1%/năm cho các kỳ hạn 6–11 tháng và 6,2%/năm cho các kỳ hạn từ 13 đến 60 tháng. BaoViet Bank áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,1%/năm cho các kỳ hạn 13–36 tháng.

Bac A Bank niêm yết lãi suất 6,5%/năm cho các kỳ hạn 6–11 tháng, 6,55%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,6%/năm cho các kỳ hạn 13–15 tháng và 6,7%/năm cho các kỳ hạn 18–36 tháng.

SHB áp dụng 6%/năm cho kỳ hạn 15–18 tháng, 6,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 6,2%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. MB niêm yết lãi suất 6,4%/năm cho các kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng.﻿

VCBNeo áp dụng lãi suất 6,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và các kỳ hạn từ 12 đến 60 tháng. Sacombank niêm yết mức 6%/năm cho các kỳ hạn 18–36 tháng.