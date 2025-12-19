"VPBank sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đồng loạt trên nhiều mặt trận bởi Ban lãnh đạo tin rằng sự chuẩn bị suốt 15 năm, đặc biệt ba năm gần đây, về vốn, công nghệ, nhân sự đã tạo nên nền móng đủ vững chắc", lời khẳng định của Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank Ngô Chí Dũng không chỉ củng cố nền tảng cho cam kết tăng trưởng lợi nhuận 35–40% trong 5 năm tới, mà còn là chìa khóa lý giải cho những gì đang diễn ra tại VPBank trong năm 2025 – một năm mà ngân hàng đã vươn mình mạnh mẽ.

9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt gần 20.400 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; đồng thời trở thành ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất thị trường, gần 1,18 triệu tỷ đồng, cùng tốc độ tăng trưởng dư nợ và tiền gửi khách hàng cũng trong nhóm cao nhất. Song song với kết quả kinh doanh, VPBank còn ghi dấu bằng hai sự kiện chiến lược: tiếp nhận chuyển giao bắt buộc GPBank và hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của VPBankS thu về gần 12.713 tỷ đồng – thương vụ IPO quy mô lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam.

Tất cả những điều đó, khi đặt cạnh thông điệp mà lãnh đạo VPBank chia sẻ, càng cho thấy bức tranh rõ ràng hơn: Sau giai đoạn tích lũy dài hơi, VPBank đã bước vào thời điểm vươn mình quyết định – một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này.

Suốt 32 năm phát triển, VPBank đã nhiều lần trải qua những bước ngoặt chiến lược, nhưng hiếm có giai đoạn nào ghi dấu sự bứt phá như năm 2025, khi ngân hàng vươn mình mạnh mẽ thể hiện rõ hình ảnh của một tập đoàn tài chính tư nhân hàng đầu. VPBank hiện là ngân hàng có phạm vi hoạt động rộng nhất, đa phân khúc, đa nền tảng. Ngân hàng dẫn đầu trong tín dụng tiêu dùng, tài trợ bất động sản, cho vay mua nhà, ôtô, thẻ tín dụng,…

Đó không phải là hành trình may mắn hay tận dụng những con sóng tình cờ của thị trường, mà là kết quả của một chiến lược dài hạn được xây dựng một cách bền bỉ, nhất quán và đầy kỷ luật, đúng như cách Tổng Giám đốc VPBank từng chia sẻ trước hàng trăm nhà đầu tư trong Roadshow IPO VPBankS: "Chúng tôi luôn kiên trì một định hướng hết sức rõ ràng: Xây dựng VPBank thành một tập đoàn tài chính có quy mô hàng đầu tại Việt Nam. Nếu VPBank không nằm trong top đầu thì không thể hoạt động mạnh mẽ được!"

Những người quan sát thị trường lâu năm không khó để nhận ra câu nói của vị CEO này hàm chứa cả triết lý phát triển của VPBank lẫn phương pháp tư duy của Ban lãnh đạo ngân hàng đã dẫn dắt qua nhiều năm qua. Trong một thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh, nơi các ngân hàng tư nhân đang buộc phải lựa chọn những hướng đi khác biệt để duy trì tăng trưởng, VPBank lựa chọn cách đi khó nhất: "Phải dẫn đầu".

Khi nguồn lực hạn chế, VPBank chọn trọng tâm. Nhưng khi đã xác định phải dẫn đầu, việc xây dựng nền tảng là cực kỳ quan trọng. Và nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất mà ngân hàng này đã chuẩn bị được là vốn.

"Không có vốn thì không thể tăng trưởng. Suốt nhiều năm qua, chúng tôi liên tục củng cố vốn, để hôm nay VPBank thuộc nhóm ngân hàng có vốn điều lệ và vốn tự có lớn nhất thị trường", Chủ tịch HĐQT VPBank cho hay.

Với bất kỳ ngân hàng nào, vốn luôn là lá chắn và cũng là chiếc đòn bẩy. Không có "tấm đệm" vốn đủ lớn, mọi chiến lược tăng trưởng chỉ là lý thuyết. Có vốn, ngân hàng mới có thể mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, chấp nhận rủi ro có tính toán và tham gia vào những sân chơi mới.

Bởi vậy, khi nhìn lại những thương vụ bán vốn lớn trong 5 năm qua, có thể thấy VPBank không đơn thuần tăng vốn điều lệ hay cải thiện hệ số an toàn, mà họ đang xây một nền móng vững chắc cho mô hình tập đoàn tài chính. Hai thương vụ bán cổ phần quy mô hàng tỷ USD cho đối tác chiến lược SMBC đã đưa VPBank trở thành ngân hàng có vốn điều lệ và vốn tự có thuộc nhóm lớn nhất thị trường. Tỷ lệ an toàn vốn liên tục duy trì ở mức cao trong hệ thống. Những tiêu chuẩn quản trị khắt khe như Basel II, Basel III hay phương pháp xếp hạng nội bộ IRB không chỉ thể hiện sự tuân thủ mà còn phản ánh tham vọng tiến vào "bảng xếp hạng" quốc tế.

Nhờ nguồn vốn mạnh mẽ này, VPBank đã có thể mở rộng các mảng kinh doanh trọng điểm, điều mà nhiều ngân hàng khác khó làm được. Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước không còn siết chặt hạn mức tín dụng như những năm trước, VPBank ngay lập tức tận dụng dư địa tăng trưởng và trở thành một trong những ngân hàng có mức tăng tín dụng cao nhất hệ thống. Chỉ trong 9 tháng, tăng trưởng tín dụng hợp nhất đạt 28,4%, đưa quy mô dư nợ lên gần 912.000 tỷ đồng. Không thể đạt mức tăng như vậy nếu ngân hàng không sở hữu nền tảng vốn lớn để hấp thụ rủi ro, hỗ trợ tăng trưởng và đảm bảo tỷ lệ an toàn.

Tín dụng tăng nhưng không đơn thuần đổ vào những lĩnh vực dễ tăng trưởng ngắn hạn. VPBank đã dồn lực vào các phân khúc mục tiêu: khách hàng cá nhân – một thị trường có biên lợi nhuận tốt; khách hàng ưu tiên – nhóm có nhu cầu lớn về đầu tư và quản lý tài sản; SME chất lượng cao – phân khúc đang bùng nổ cùng sự phát triển của kinh tế tư nhân; và doanh nghiệp lớn – đặc biệt là các công ty FDI với sự hỗ trợ mạnh từ cổ đông chiến lược SMBC.

Điều đáng nói là tăng trưởng của VPBank không còn phụ thuộc duy nhất vào tín dụng, vốn được xem là trụ cột truyền thống của ngành ngân hàng. Từ năm 2023, VPBank bắt đầu thể hiện rõ chiến lược dịch chuyển sang một hệ sinh thái tài chính kết nối đồng bộ. Ngân hàng này chủ động mở rộng các mảng có biên lợi nhuận cao, tạo thêm nhiều nguồn thu phí ổn định và giảm dần sự phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất.

Trong số đó, nổi bật nhất là sự trỗi dậy của VPBankS, công ty chứng khoán từng rất nhỏ bé khi gia nhập hệ sinh thái VPBank, nhưng nay đã trở thành "ngòi nổ tăng trưởng" mới.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm nay của VPBankS đạt 3.260 tỷ đồng, gấp gần bốn lần cùng kỳ, với tài sản và dư nợ margin vươn lên top đầu thị trường. Thương vụ IPO VPBankS thu về gần 12.713 tỷ đồng đã trở thành thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán, giúp vốn chủ sở hữu của công ty vọt lên gần 33.000 tỷ đồng. Thương vụ này không chỉ nhằm tăng vốn cho VPBankS, mà còn để củng cố năng lực vốn cho toàn hệ sinh thái, bởi một hệ sinh thái mạnh cần tất cả các mắt xích đều mạnh.

Cấu trúc lợi nhuận của VPBank trong 9 tháng đầu năm

Cũng từ góc nhìn này, có thể hiểu vì sao VPBank dành nhiều năm qua để xây dựng mô hình liên thông giữa ngân hàng mẹ, công ty chứng khoán, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng. Ở mức độ sản phẩm, dữ liệu và hành trình khách hàng, sự liên thông ngày càng rõ nét hơn. Khách hàng VPBank có thể mua bảo hiểm OPES ngay trong quá trình giao dịch ngân hàng; họ có thể tiếp cận sản phẩm đầu tư chuyên sâu từ VPBankS; khách hàng FE CREDIT có thể được thăng hạng sang khách hàng ngân hàng mẹ khi hành vi tín dụng cho thấy sự trưởng thành; các doanh nghiệp lớn và FDI được hưởng lợi từ năng lực thu xếp vốn, cho vay và phân phối trái phiếu của toàn hệ sinh thái. Đây chính là mô hình cộng hưởng thay vì cộng , tạo ra lợi thế quy mô mà ngân hàng đơn lẻ khó đạt được.



2025 cũng là năm VPBank chứng minh rõ ràng năng lực quản trị khi nhận chuyển giao bắt buộc GPBank – nhiệm vụ từng khiến không ít nhà băng lớn ngần ngại. Việc tiếp nhận một ngân hàng yếu kém đồng nghĩa với đối mặt cùng nhiều khó khăn, như việc áp lực xử lý nợ xấu phức tạp, thay đổi nền tảng vận hành và ổn định tâm lý khách hàng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, GPBank đã ổn định hoạt động, có lãi trở lại và được đổi tên thành Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng. Kết quả này thể hiện khả năng tái cấu trúc mạnh mẽ của VPBank và khẳng định tiềm lực vốn cũng như năng lực quản trị của ngân hàng.

Song song với các hoạt động kinh doanh cốt lõi, VPBank cũng đẩy mạnh chiến lược thương hiệu bằng cách đồng hành cùng những sự kiện văn hóa – giải trí quy mô lớn, từ Kenny G với làn hơi saxophone trứ danh, Modern Talking ft Thomas Anders & Band với những ca khúc bất hủ gợi nhớ một thời, cho đến ''5 chàng trai thanh xuân'' Westlife, gần đây nhất là ông hoàng K-pop G-DRAGON với VPBank K-Star Spark - đêm nhạc đánh dấu sự trở lại Việt Nam của G-DRAGON sau 13 năm và "G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI - presented by VPBank".

Trong khi nhiều thương hiệu chọn đồng hành với các sự kiện giải trí quen thuộc trong nước, VPBank lại lặng lẽ bước đi trên một con đường khác biệt hơn: gắn kết với những nghệ sĩ danh tiếng quốc tế có sức mạnh đánh thức ký ức, chạm vào cảm xúc và kết nối nhiều thế hệ khán giả. Sự đồng hành còn là một phần trong chiến lược dài hạn hiện thực hóa khát vọng "Vì một Việt Nam thịnh vượng" - nơi VPBank gắn mình với sứ mệnh mang đến sự thịnh vượng không chỉ về tài chính mà cả về tinh thần và thể chất cho người Việt. Từ những đêm nhạc cùng các nghệ sĩ quốc tế hàng đầu, đến gần 20 giải chạy đỉnh cao quy mô lớn thu hút gần 100.000 người tham gia, hay những triển lãm nghệ thuật đẳng cấp như The Quintessence of Bloom, Hokusai by VPBank... mỗi sự kiện đều trở thành một mảnh ghép trong bức tranh "thịnh vượng tinh thần" mà VPBank bền bỉ kiến tạo.

Trong bối cảnh các ngân hàng cạnh tranh gay gắt để chiếm "mindshare" của thế hệ khách hàng trẻ, cách tiếp cận của VPBank thể hiện rõ tính chất hiện đại, năng động và mang tính cảm xúc hơn. Những chiến dịch này không chỉ tăng nhận diện thương hiệu mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn của ngân hàng: thu hút thế hệ khách hàng có tiềm năng tiêu dùng và đầu tư cao trong tương lai.

Về quản trị tài sản – nguồn vốn, VPBank đang giải bài toán mà cả ngành ngân hàng đều phải đối mặt: bảo toàn NIM trong bối cảnh lãi suất huy động nhích lên, trong khi lãi suất cho vay phải giữ ở mức hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh các sản phẩm thu hút CASA, tối ưu danh mục tài sản sinh lời, mở rộng nguồn vốn huy động và khai thác hiệu quả hệ sinh thái để đa dạng hóa tiền gửi. Đây là một cấu phần quan trọng giúp VPBank tăng trưởng bền vững và hiệu quả.

Nhìn rộng hơn, chiến lược hệ sinh thái mà VPBank theo đuổi chính là câu chuyện về sự khác biệt. Trong khi nhiều ngân hàng vẫn phát triển chủ yếu dựa trên mô hình truyền thống, VPBank chọn hướng đi mà các tập đoàn tài chính tại Hàn Quốc, Singapore hay Nhật Bản đã thành công: xây dựng mô hình đa dịch vụ, đa nền tảng, liên thông dữ liệu và lấy khách hàng làm trung tâm. VPBank không chỉ mở rộng theo chiều rộng mà còn theo chiều sâu nhờ sự cộng hưởng của hệ sinh thái mở rộng khác biệt với đa mảnh ghép, từ đó đưa ra dải sản phẩm phủ trọn mọi nhu cầu của khách hàng. Đây là mô hình có khả năng tạo tăng trưởng ổn định trong dài hạn và giảm phụ thuộc vào tín dụng – yếu tố thường bị ảnh hưởng mạnh khi kinh tế có biến động.

Trong hệ sinh thái ấy, mỗi mảng đều có vai trò riêng: ngân hàng mẹ là trung tâm lợi nhuận với Retail Banking và SME là hai trụ cột tăng trưởng bền vững; FE CREDIT đang phục hồi mạnh sau tái cấu trúc và sẽ là động lực quan trọng nhờ thị trường tiêu dùng trẻ; VPBankS trở thành mũi nhọn của thị trường vốn; trong khi OPES và các mảng tài sản số trong tương lai mở thêm dư địa tăng trưởng. VPBank không đặt cược vào một lĩnh vực duy nhất, mà xây dựng một cấu trúc đa đỉnh – đảm bảo sự ổn định dù chu kỳ kinh tế thay đổi.

Đánh giá về triển vọng của hệ sinh thái VPBank, Chứng khoán MB (MBS) dự phóng lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng này có thể tăng 44% trong năm 2025 và 32% trong năm 2026 nhờ tăng trưởng tín dụng top đầu ngành và chi phí tín dụng giảm đáng kể. Song song đó, chất lượng tài sản được các chuyên viên phân tích kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể so với thời điểm đầu năm.

Tương tự, Chứng khoán ACB (ACBS) đưa ra dự báo khả quan với lợi nhuận cả năm 2025 đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng trưởng 40% và năm 2026 là 32,2% nhờ tín dụng tích cực và chất lượng tài sản ổn định.

Tại buổi Roadshow IPO VPBankS vừa qua, Tổng Giám đốc VPBank đã nhắc tới từ "dẫn đầu" 12 lần trong bài phát biểu chỉ kéo dài 20 phút. Điều đó không phải vô tình. Với Ban lãnh đạo VPBank, việc hướng tới vị trí dẫn đầu không chỉ là khẩu hiệu, mà là động lực căn bản buộc một tổ chức phải tăng trưởng mạnh mẽ, dám đầu tư dài hạn và tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại của thị trường.

"Dù ở đâu đó, điểm này điểm kia, VPBank chưa phải ngân hàng dẫn đầu; nhưng ở tất cả các hoạt động chúng tôi cam kết và đầu tư, VPBank luôn xác định rằng sớm hay muộn cũng phải vươn lên dẫn đầu", CEO VPBank khẳng định với các nhà đầu tư.

VPBank ngày nay đã sở hữu những điều kiện cần thiết để biến tham vọng ấy thành hiện thực: vốn mạnh, hệ sinh thái rộng, công nghệ liên tục được nâng cấp, kho dữ liệu sâu, đội ngũ nhân sự chuẩn hóa theo mô hình tập đoàn và sự hậu thuẫn của những cổ đông chiến lược trong nước lẫn quốc tế.

VPBank không chỉ lớn hơn, mà đã khác biệt so với chính họ của nhiều năm trước. Từ một ngân hàng tầm trung, VPBank trở thành nhà băng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam tính tới cuối quý III/2025, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, rồi nhanh chóng tiến xa khỏi ngưỡng này. Từ một ngân hàng truyền thống, họ xây dựng mô hình tập đoàn tài chính đa ngành. Và từ một người đi sau, VPBank đặt mục tiêu rõ ràng: phải trở thành người dẫn đầu.

Sự vươn lên của VPBank vì thế không chỉ là câu chuyện của một ngân hàng, mà còn phản ánh xu hướng mới của thị trường tài chính Việt Nam: những tổ chức có khả năng nghĩ lớn, đầu tư mạnh và xây dựng hệ sinh thái bền vững sẽ là những cái tên định hình tương lai của ngành. Nếu 10 năm trước, câu hỏi đặt ra là liệu VPBank có thể chen chân vào nhóm ngân hàng tư nhân lớn nhất hay không, thì hôm nay câu hỏi đã chuyển thành: trong 5 năm tới, VPBank sẽ dẫn đầu ở những lĩnh vực nào?

Chặng đường của VPBank là một hành trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai trong thầm lặng nhưng với tốc độ rất cao. Theo lãnh đạo VPBank, Ban lãnh đạo và các cổ đông lớn – từ trong nước đến quốc tế – cùng thống nhất rằng VPBank phải tận dụng mọi cơ hội đến từ hội nhập, từ kinh nghiệm khu vực và từ tiềm năng thị trường nội địa để phát triển và vươn lên dẫn đầu. Chính định hướng này đã giúp VPBank liên tục đạt những bước tiến quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng trung bình 30% suốt 15 năm, với riêng ba năm gần đây vẫn duy trì trên 30%, là minh chứng rõ ràng cho năng lực thực thi chiến lược của VPBank, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế biến động. Rủi ro và khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng theo Tổng Giám đốc VPBank, ngân hàng đã chứng minh được khả năng tăng trưởng nhanh, an toàn và hiệu quả – những yếu tố cốt lõi của một tổ chức muốn dẫn đầu.

VPBank có thể chưa đứng đầu về mọi chỉ tiêu, nhưng với định hướng chiến lược rõ ràng, tốc độ thực thi cao và sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cổ đông, tham vọng dẫn đầu không còn là lời hứa, mà đang trở thành mục tiêu thực tế mà ngân hàng này từng bước tiến tới. Và có lẽ, khi một CEO nhắc tới từ "dẫn đầu" hơn mười lần trong 20 phút, điều đó không phải để thuyết phục thị trường, mà để nhắc lại cho chính mình và đội ngũ rằng: Hành trình VPBank đang đi chỉ có một hướng là tiến lên phía trước, và tiến lên vị trí dẫn đầu.

Bài viết: Lan Anh

Thiết kế: Nhóm Thiết kế





Nhịp sống thị trường