Một ngân hàng họp cổ đông bất thường vào tuần tới để bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB) vừa công bố danh sách các ứng viên dự kiến bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 24/12/2025 tại Tầng 2 khách sạn Ascot Tây Hồ Hà Nội, 58 đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Tại ĐHĐCĐ này, NCB dự kiến bầu HĐQT nhiệm kỳ mới với 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập và Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên.

Theo tài liệu công bố, danh sách ứng viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 8 người. Trong đó, 5 ứng viên là các thành viên đang tham gia HĐQT NCB trong nhiệm kỳ hiện tại, gồm bà Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT; bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Dương Thế Bằng – thành viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Hài Hòa – thành viên HĐQT và bà Trịnh Thanh Mai – thành viên độc lập HĐQT.

Ba ứng viên mới được đề cử trong danh sách này là ông Tạ Kiều Hưng - Tổng Giám đốc NCB, bà Đỗ Thị Thu Hương và bà Lâm Thùy Dung.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, sinh năm 1985, có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà Hương có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính, đảm nhiệm các vị trí như Trưởng phòng Nguồn vốn kiêm Trưởng phòng Hỗ trợ và kiểm soát rủi ro, Giám đốc quản lý guồn vốn và thanh khoản, Giám đốc Tài chính... của ngân hàng và tập đoàn lớn.

Bà Lâm Thùy Dung, sinh năm 1985, có trình độ đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Bà từng làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, Ngân hàng Techcombank và Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời..

Đối với việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030, danh sách NCB công bố gồm 6 ứng viên với 3 ứng viên mới.

Trong đó, bà Đỗ Thị Đức Minh, hiện là Trưởng Ban kiểm soát NCB, tiếp tục được đề cử. Các ứng viên Ban kiểm soát còn lại gồm bà Vũ Kim Phượng và ông Nguyễn Văn Quang (đều đang là thành viên Ban kiểm soát NCB); bà Phạm Thị Hiền – hiện là Phó Tổng Giám đốc NCB; cùng hai ứng viên mới là ông Nguyễn Việt Sơn và ông Lê Văn Quý.

Ông Nguyễn Việt Sơn, sinh năm 1976, có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành Marketing, Ngoại ngữ và Luật kinh tế. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Thanh tra và Trưởng ban kiểm soát tại Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời. Ông từng là cố vấn Hội đồng quản trị ngân hàng NCB trong năm 2023.

Từ tháng 9/2024 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Luật sư, Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Bảo hiểm - Công ty TNHH Đầu tư Mặt Trời.

Ông Lê Văn Quý, sinh năm 1979 có trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tổng hợp. Ông từng đảm nhiệm các vị trí kế toán, kế toán trưởng, trợ lý Tổng Giám đốc và giám đốc tại một số doanh nghiệp. Từ tháng 6/2024 đến nay, ông Lê Văn Quý là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội.

Bên cạnh việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, ĐHĐCĐ NCB cũng dự kiến thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.