Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 20/12 đồng loạt tăng

Hiện giá vàng miếng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 154,6 – 156,6 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 có sự biến động khác nhau tùy vào từng thương hiệu. Tại Công ty SJC, vàng nhẫn được niêm yết 150,5 – 153,6 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng.

Vàng trang sức 24k tại Bảo Tín Mạnh Hải đi ngang, hiện ở mức 149,9 – 153,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Mạnh hải niêm yết với giá 152,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.337 USD/ounce. Kim loại quý màu vàng trong phiên hôm qua dao động trong biên độ 4.300-4.360 USD/ounce.

Vàng duy trì ở mức cao trong vài tuần gần đây, đặc biệt là trên mốc 4.300 USD/ounce sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ suy giảm, trong khi kỳ vọng lạm phát giảm nhẹ.

Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ được công bố cũng có lợi cho kim loại quý. Theo Kitco News, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12/2025 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước - mức thấp nhất kể từ tháng 7, thấp hơn đáng kể so với dự báo tăng 3,1% và mức tăng 3,0% ghi nhận trong tháng 9. Trong khi đó, lạm phát lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 2,6% so với cùng kỳ, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021, thấp hơn so với dự báo tăng 3,0%.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) không thu thập dữ liệu trong tháng 10/2025 do Chính phủ Mỹ đóng cửa, vì vậy số liệu tháng 10 bị thiếu và dữ liệu CPI theo tháng của tháng 11 cũng không được công bố. Tuy nhiên, BLS cho biết CPI đã tăng 0,2% trong giai đoạn hai tháng từ tháng 9 đến tháng 11.

Báo cáo CPI lần này được xem là hoàn toàn phù hợp với quan điểm của phe "bồ câu" trong chính sách tiền tệ của Mỹ - những người ủng hộ việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Diễn biến này cũng mang tính hỗ trợ cho thị trường kim loại quý và gây bất lợi cho đồng USD. Chỉ số đồng USD đêm qua giảm nhẹ. Giá dầu thô tăng và đang giao dịch quanh mức 56,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,116% và đã giảm sau khi số liệu CPI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng.



