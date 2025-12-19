Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HĐQT LPBank thông qua nghị quyết chuyển trụ sở chính về Ninh Bình

19-12-2025 - 17:29 PM | Tài chính - ngân hàng

HĐQT LPBank thông qua nghị quyết chuyển trụ sở chính về Ninh Bình

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa thông qua nghị quyết quan trọng về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng.

Quyết định này được thực hiện dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào tháng 11/2024 và các quy chế tổ chức hoạt động hiện hành của Ngân hàng.

Cụ thể, địa điểm trụ sở chính cũ của LPBank tại tòa nhà LPBank Tower, số 210 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội sẽ được thay thế bằng địa điểm mới tại Số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Việc chuyển trụ sở được đánh giá là bước phát triển phù hợp với ngân hàng đô thị loại 2 khu vực nông thôn, phù hợp với định hướng mở rộng mạng lưới về các địa phương tiềm năng và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. LPBank khẳng định việc thay đổi địa điểm trụ sở không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, quyền lợi của khách hàng, đối tác và cổ đông. Tất cả dịch vụ ngân hàng, giao dịch trực tuyến và mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc vẫn được duy trì ổn định. 

HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai các công việc cần thiết sau khi nghị quyết được phê duyệt; thực hiện đầy đủ các thủ tục xin chấp thuận, cấp phép theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc chuyển trụ sở.

Với mạng lưới rộng lớn phủ khắp 34 tỉnh thành phố, LPBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn tại Việt Nam. Việc chuyển trụ sở về Ninh Bình được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa Ngân hàng gắn bó hơn với cộng đồng địa phương và góp phần xây dựng trung tâm tài chính khu vực./.


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

