NCB Visa “Tự Hào” lọt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025

Với chủ đề "Giá trị chất, niềm tin thật", giải thưởng Tin Dùng Việt Nam năm nay đặc biệt đề cao các sản phẩm có chất lượng vượt trội, bản sắc rõ nét, ứng dụng công nghệ để minh bạch thông tin; đồng thời ghi nhận các thương hiệu thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, bắt kịp xu hướng thời đại và hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Chinh phục hội đồng đánh giá và người tiêu dùng nhờ trải nghiệm khác biệt cùng tư duy sản phẩm độc đáo, thẻ visa Tự Hào của NCB không chỉ góp mặt trong Top 50 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 mà còn xuất sắc lọt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong. Giải thưởng là minh chứng cho sự đổi mới và sáng tạo không ngừng của NCB, tiên phong tạo ra những giải pháp tài chính với công nghệ, chất lượng vượt trội và mang bản sắc riêng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

NCB nhận giải thưởng "Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong" dành cho sản phẩm thẻ visa Tự Hào

NCB Visa Tự Hào là sản phẩm thuộc dòng thẻ Tự Hào - dòng thẻ tín dụng đầu tiên trên thị trường kết hợp giữa giá trị tài chính hiện đại và tinh thần lịch sử dân tộc, được NCB tâm huyết phát triển nhằm mang đến cho khách hàng một công cụ thanh toán an toàn, tiện lợi, có ý nghĩa đặc biệt với người Việt Nam, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ ngay khi ra mắt.

NCB Visa Tự Hào chinh phục hội đồng đánh giá và người tiêu dùng nhờ trải nghiệm khác biệt cùng tư duy sản phẩm độc đáo

Cùng với thiết kế giàu cảm hứng, NCB Visa Tự Hào lan tỏa tình yêu đất nước với nhiều đặc quyền ưu đãi thiết thực như: hoàn tiền 100% cho các giao dịch vé bảo tàng và danh lam thắng cảnh quốc gia (tối đa 200.000 đồng/tháng), hoàn tiền lên đến 10% cho các chi tiêu phát sinh trong dịp quốc lễ như Quốc khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5… NCB cũng tặng 3.000 đồng tự động tích lũy vào ví từ thiện của khách hàng trên ứng dụng NCB iziMobile với mỗi một triệu đồng chi tiêu. Khách hàng có thể sử dụng ví từ thiện này để ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và các quỹ đối tác NCB cho hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết của người Việt.

Bên cạnh thẻ Visa Tự Hào, NCB đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt với dòng thẻ NCB Visa Legacy, với các tính năng và ưu đãi được cá nhân hóa cho từng nhóm tiêu dùng. Thẻ gồm ba phiên bản: Classic trẻ trung, năng động; Gold thanh lịch; Platinum sang trọng, cá tính, đi kèm nhiều ưu đãi thiết thực ở đa dạng lĩnh vực, từ mua sắm, tiêu dùng đến công nghệ, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng….

Lấy công nghệ làm nền tảng, khách hàng làm trung tâm, NCB nâng cấp toàn bộ hành trình trải nghiệm thẻ Visa một cách thuận tiện. Người dùng có thể đăng ký thẻ tín dụng 100% trực tuyến ngay trên ứng dụng NCB iziMobile và nhận ngay thẻ phi vật lý trong 2 phút để bắt đầu chi tiêu. Thẻ vật lý cũng được linh hoạt lựa chọn: giao tận nhà trong 1–3 ngày làm việc hoặc nhận ngay tại kiosk tự động tại các chi nhánh NCB.

NCB không ngừng nâng cấp, số hóa các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng

Trong những năm gần đây, NCB liên tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và các giải pháp công nghệ, nâng cao năng lực số hóa toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét về chất lượng dịch vụ cũng như trải nghiệm khách hàng. Mới đây, NCB đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với VISA - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng các giải pháp thanh toán tích hợp, gia tăng giá trị trên toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và giải trí. Qua đó, nâng cao trải nghiệm người dùng và tạo nền tảng cho sự phát triển khác biệt, bền vững của các dòng thẻ NCB trong giai đoạn tới.

Hành trình chuyển đổi số bứt phá của NCB cũng được ghi nhận trên trường quốc tế với nhiều giải thưởng uy tín. Tháng 10 vừa qua, Global Banking & Finance Review (Anh Quốc) đã vinh danh ngân hàng với ba giải thưởng công nghệ quan trọng: "Best Banking Technology Implementation Vietnam 2025 – Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2025", "Best Data Platform Implementation in Banking Vietnam 2025 – Dự án triển khai Nền tảng Dữ liệu (Data Platform) tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam 2025", và "Best Banking Technology Project (RLOS) Vietnam 2025 – Dự án Công nghệ Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2025 cho dự án RLOS".

Những giải thưởng uy tín trong và ngoài nước cùng với sự tin chọn của người tiêu dùng là minh chứng rõ rệt cho sự chuyển mình mạnh mẽ của NCB trong việc xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, đồng hành cùng khách hàng trong tiến trình chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ và hướng tới tăng trưởng ổn định, bền vững.