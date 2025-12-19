Nhóm khách hàng này sẽ được vay 60.000 tỷ tại Agribank với lãi suất ưu đãi

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) mới đây thông báo triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, với tổng quy mô lên tới 60.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi giảm đến 1,5%/năm áp dụng đến hết 31/12/2030.

Chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp mới và doanh nghiệp đang vay vốn tại Agribank (bao gồm cả Doanh nghiệp tư nhân) có nhu cầu vốn đầu tư các dự án hạ tầng, công nghệ số thuộc lĩnh vực điện, giao thông, công nghệ chiến lược được công bố theo danh mục đính kèm của Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ (danh sách đính kèm tại đây). Khách hàng có thể sử dụng nguồn vốn từ chương trình để triển khai dự án mới, mua lại dự án, hoặc bù đắp chi phí cho các dự án đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

Đây là chương trình tín dụng đặc biệt được Agribank thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn để triển khai các dự án đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số. Lãi suất cho vay giảm đến 1,5%/năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn, thời gian hưởng ưu đãi lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân. Doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ lựa chọn hình thức, thời gian vay vốn linh hoạt, phù hợp với kế hoạch tài chính của từng doanh nghiệp.

Bên cạnh ưu đãi vốn tín dụng, Agribank sẽ cùng khách hàng triển khai giải pháp tài chính toàn diện, phù hợp dự án đầu tư hạ tầng, công nghệ số như dịch vụ tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền (dịch vụ chi lương, thanh toán hóa đơn, đầu tư tự động…), ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ.