Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm khách hàng này sẽ được vay 60.000 tỷ tại Agribank với lãi suất ưu đãi

19-12-2025 - 16:22 PM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất cho vay của gói tín dụng này giảm đến 1,5%/năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn, thời gian hưởng ưu đãi lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) mới đây thông báo triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, với tổng quy mô lên tới 60.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi giảm đến 1,5%/năm áp dụng đến hết 31/12/2030.

Chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp mới và doanh nghiệp đang vay vốn tại Agribank (bao gồm cả Doanh nghiệp tư nhân) có nhu cầu vốn đầu tư các dự án hạ tầng, công nghệ số thuộc lĩnh vực điện, giao thông, công nghệ chiến lược được công bố theo danh mục đính kèm của Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ (danh sách đính kèm tại đây). Khách hàng có thể sử dụng nguồn vốn từ chương trình để triển khai dự án mới, mua lại dự án, hoặc bù đắp chi phí cho các dự án đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

Đây là chương trình tín dụng đặc biệt được Agribank thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn để triển khai các dự án đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số. Lãi suất cho vay giảm đến 1,5%/năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn, thời gian hưởng ưu đãi lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân. Doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ lựa chọn hình thức, thời gian vay vốn linh hoạt, phù hợp với kế hoạch tài chính của từng doanh nghiệp.

Bên cạnh ưu đãi vốn tín dụng, Agribank sẽ cùng khách hàng triển khai giải pháp tài chính toàn diện, phù hợp dự án đầu tư hạ tầng, công nghệ số như dịch vụ tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền (dịch vụ chi lương, thanh toán hóa đơn, đầu tư tự động…), ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ.

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa tăng lãi suất tiết kiệm lần thứ hai trong tháng 12

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPBank 2025: Tăng trưởng mạnh mẽ, 15 năm chuẩn bị để khẳng định vị thế dẫn đầu

VPBank 2025: Tăng trưởng mạnh mẽ, 15 năm chuẩn bị để khẳng định vị thế dẫn đầu Nổi bật

Ngân hàng dốc sức huy động tiền gửi

Ngân hàng dốc sức huy động tiền gửi Nổi bật

Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới

Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới

16:00 , 19/12/2025
"Ông lớn" Agribank làm sạch dữ liệu 11 triệu khách hàng

"Ông lớn" Agribank làm sạch dữ liệu 11 triệu khách hàng

15:36 , 19/12/2025
TOP ngân hàng trả lãi tiết kiệm 7%/năm trở lên, gửi từ 6 tháng, chỉ cần số tiền vừa phải

TOP ngân hàng trả lãi tiết kiệm 7%/năm trở lên, gửi từ 6 tháng, chỉ cần số tiền vừa phải

15:04 , 19/12/2025
BVBank gửi tặng khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn Nhân kỷ niệm 33 năm thành lập

BVBank gửi tặng khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn Nhân kỷ niệm 33 năm thành lập

13:30 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên