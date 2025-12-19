BVBank gửi tặng khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn Nhân kỷ niệm 33 năm thành lập

Với thông điệp "Sức sống mới", các ưu đãi được triển khai hướng đến việc gia tăng lợi ích thiết thực và gia tăng trải nghiệm sống của khách hàng.

Theo đó, từ 17/12/2025 khách hàng gửi tiết kiệm tại BVBank sẽ được cộng thêm lãi suất 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết. Ưu đãi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng tại quầy giao dịch, hoặc gửi online trên ngân hàng số Digimi với kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng.

Đối với khách hàng thường xuyên giao dịch thẻ tín dụng, đặc biệt là đúng vào dịp cao điểm mua sắm hiện nay, từ ngày 17/12/2025 đến ngày 17/01/2026, BVBank dành riêng nhiều ưu đãi quy mô lớn cho chủ thẻ tín dụng BVBank VISA/JCB/Napas hiện hữu và mở mới. Cụ thể, Top 20 chủ thẻ tín dụng BVBank có số lượng giao dịch cao nhất và doanh số chi tiêu tối thiểu đạt từ 25.000.000 VND sẽ có cơ hội nhận đến 3.300.000 điểm, tương đương 3.300.000 VND. Đối với các chủ thẻ có số lượng chi tiêu nhiều nhất và doanh số chi tiêu tối thiểu đạt từ 5.000.000 VND cũng sẽ được nhận 330.000 điểm thưởng. Khách hàng mở mới thẻ tín dụng BVBank trong thời gian triển khai chương trình cũng được tặng 330.000 điểm thưởng khi doanh số chi tiêu tối thiểu đạt từ 5.000.000 VND. Toàn bộ điểm thưởng sẽ được BVBank trả vào cuối kỳ, khách hàng có thể quy đổi thành các quà tặng giá trị trong kho quà Loyalty BVBank. Hoặc khách hàng cũng có thể chọn hoàn tiền vào tài khoản thanh toán hoặc tài khoản thẻ tín dụng, các phiếu mua hàng/giảm giá/ưu đãi điện tử (E-voucher). Toàn bộ thao tác đổi điểm thưởng được thực hiện đơn giản ngay trên ngân hàng số Digimi.

Ngoài ra, khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng BVBank, khách hàng còn được hoàn tiền lên 18 triệu đồng/năm và được hưởng ưu đãi hoàn tiền/ giảm giá trực tiếp từ các đối tác của BVBank trong nhiều lĩnh vực như mua sắm, ăn uống, bảo hiểm, giáo dục… Cụ thể, ưu đãi 500.000đ tại FPT Shop; PNJ và Pandora, giảm đến 250.000 khi đặt vé máy bay trên Traveloka, tích 200.000 điểm thưởng khi chi tiêu tại Aeon Mall,…

Đối với các khách hàng thanh toán hóa đơn điện, nước, internet… tối thiểu từ 500.000 VND và có doanh số giao dịch thuộc nhóm 3.300 khách hàng cao nhất trong thời gian từ ngày 17/12/2025 đến ngày 17/01/2026 sẽ được tặng 33.000 điểm thưởng. Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, BVBank cũng triển khai dịch vụ mở tài khoản số đẹp tại quầy, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn số tài khoản ngắn, dễ nhớ mang ý nghĩa cá nhân, phong thủy, có ý nghĩa may mắn trong công việc hoặc kinh doanh, góp phần gia tăng trải nghiệm và tính cá nhân hóa trong giao dịch ngân hàng.

Là một trong những ngân hàng theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, BVBank không ngừng đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Trong năm 2025, BVBank đã liên tục giới thiệu nhiều giải pháp tài chính mới, tiêu biểu như ra mắt Digistore - trợ lý ruột thạo việc giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng dễ dàng; triển khai dịch vụ QRGlobal xuyên biên giới nhằm gia tăng tiện ích thanh toán cho người dùng; Ngân hàng số Digimi với loạt tính năng tiện ích được nâng cấp, tích hợp đa dạng dịch vụ thanh toán và tài chính linh hoạt: vnpay taxi, ứng tiền linh hoạt,… BVBank từng bước khẳng định định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ dễ tiếp cận, hiện đại, đa năng và lấy khách hàng làm trung tâm.

"Với thông điệp "Sức sống mới" nhân kỷ niệm 33 năm thành lập, BVBank mong muốn khẳng định tinh thần không ngừng đổi mới trước những chuyển động của thị trường và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Bước sang tuổi mới, BVBank cam kết sẽ tiếp tục mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt, gần gũi và dễ tiếp cận hơn, cùng các ưu đãi thiết thực để tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tích lũy, chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả, bền vững. Thông qua các chương trình ưu đãi được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng, BVBank kỳ vọng mang đến những giá trị tài chính thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực và nguồn năng lượng mới cho chặng đường phát triển tiếp theo" - đại diện BVBank cho biết.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm dịch vụ của BVBank qua website www.bvbank.net.vn hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900 555 596.