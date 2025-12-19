Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vàng miếng 'một mình một chợ'

19-12-2025 - 10:59 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (19/12), giá vàng miếng SJC tăng phiên thứ 2 liên tiếp lên trên mốc 156 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu đứng im và giảm nhẹ. Theo đó, vàng miếng vẫn tiếp tục "một mình một chợ", bỏ xa vàng nhẫn từ 1,2 - 3,1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,4 - 156,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự nhưng chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC giữa các doanh nnghiệp khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 153,4 - 156,4 triệu đồng/lượng; Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC 154,5 - 156,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng ngày thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng nhẫn gần như đứng im. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 151,4 - 154,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng….

Sau đợt điều chỉnh này, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với giá vàng nhẫn từ 1,2 - 3,1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.335 USD/ounce, tăng 5 USD so với chiều qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.151 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Vietcombank, BIDV, Agribank niêm yết giá USD ở mức 26.128 - 26.408 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 26.900 - 26.950 đồng/USD. Hiện giá USD tự do đang ở mức thấp nhất hai tháng qua.

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 19/12

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPBank 2025: Tăng trưởng mạnh mẽ, 15 năm chuẩn bị để khẳng định vị thế dẫn đầu

VPBank 2025: Tăng trưởng mạnh mẽ, 15 năm chuẩn bị để khẳng định vị thế dẫn đầu Nổi bật

Thủ tướng yêu cầu NHNN báo cáo về việc thành lập Sàn vàng quốc gia trước ngày 20/12

Thủ tướng yêu cầu NHNN báo cáo về việc thành lập Sàn vàng quốc gia trước ngày 20/12 Nổi bật

Ngân hàng dốc sức huy động tiền gửi

Ngân hàng dốc sức huy động tiền gửi

10:50 , 19/12/2025
Xử lý thông minh khoản thưởng cuối năm với iDepo VIB - lãi hấp dẫn, chuyển nhượng được khi cần

Xử lý thông minh khoản thưởng cuối năm với iDepo VIB - lãi hấp dẫn, chuyển nhượng được khi cần

08:42 , 19/12/2025
Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 19/12

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 19/12

08:41 , 19/12/2025
Có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

08:06 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên