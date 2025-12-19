Vàng miếng 'một mình một chợ'

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,4 - 156,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự nhưng chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC giữa các doanh nnghiệp khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 153,4 - 156,4 triệu đồng/lượng; Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC 154,5 - 156,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng ngày thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng nhẫn gần như đứng im. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 151,4 - 154,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng….

Sau đợt điều chỉnh này, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với giá vàng nhẫn từ 1,2 - 3,1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.335 USD/ounce, tăng 5 USD so với chiều qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.151 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Vietcombank, BIDV, Agribank niêm yết giá USD ở mức 26.128 - 26.408 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 26.900 - 26.950 đồng/USD. Hiện giá USD tự do đang ở mức thấp nhất hai tháng qua.