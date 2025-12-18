Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng yêu cầu NHNN báo cáo về việc thành lập Sàn vàng quốc gia trước ngày 20/12

18-12-2025 - 09:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu NHNN báo cáo về việc thành lập Sàn vàng quốc gia trước ngày 20/12 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 241/CĐ-TTg ngày 17/12/2025 về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Công điện gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là tỷ giá, lãi suất, tín dụng linh hoạt, cân bằng, hài hòa, hợp lý, hiệu quả, ổn định, phù hợp diễn biến thị trường, bảo đảm thị trường tiền tệ, hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định, lành mạnh, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân và tăng cường thu hút đầu tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2025.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng để tập trung cho các động lực tăng trưởng bao trùm, bền vững, cho khoa học và công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai.

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

