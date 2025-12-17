VNPAY 6 năm liền đạt chứng chỉ bảo mật PCI DSS cấp độ cao nhất

Vượt qua hơn 250 yêu cầu khắt khe về bảo mật thông tin

Ngày 16/12, VNPAY được tổ chức đánh giá quốc tế Control Case trao chứng chỉ bảo mật PCI DSS 4.0.1 cấp độ cao nhất. Đây là chứng chỉ uy tín dành cho các đơn vị cung cấp dịch vụ (Service Provider), do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI ban hành.

Trước đó, từ năm 2020, VNPAY đã liên tục đạt chứng chỉ PCI DSS ở cấp độ cao nhất trong suốt 6 năm liền, theo các phiên bản tiêu chuẩn được nâng cấp. Để duy trì chứng chỉ này, các dịch vụ của VNPAY phải tuân thủ 12 nhóm nguyên tắc, vượt qua hơn 250 yêu cầu khắt khe về bảo mật thông tin và quản lý dữ liệu, đáp ứng đầy đủ 6 nhóm mục tiêu bảo mật theo chuẩn PCI DSS gồm: xây dựng và duy trì hệ thống mạng an toàn; bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán; duy trì chương trình quản lý lỗ hổng; triển khai kiểm soát truy cập mạnh; giám sát và đánh giá kiểm thử thường xuyên; duy trì chính sách an toàn thông tin.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc VNPAY - cho biết việc tiếp tục đạt chứng chỉ PCI DSS 4.0.1 cấp độ cao nhất là minh chứng cho cam kết lâu dài của VNPAY trong việc xây dựng và duy trì hệ thống bảo mật theo chuẩn quốc tế. VNPAY sẽ không ngừng cải tiến và nâng cao tiêu chuẩn bảo mật, hướng tới mục tiêu bảo vệ tối đa dữ liệu khách hàng, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số an toàn, bền vững.

Ông Trần Mạnh Cường (thứ sáu từ phải qua) - Phó Tổng Giám đốc VNPAY - nhận chứng chỉ PCI DSS 4.0.1 level 1

Chứng chỉ PCI DSS (Chuẩn bảo mật an ninh dữ liệu thẻ thanh toán) là một tiêu chuẩn an ninh thông tin bắt buộc dành cho các doanh nghiệp lưu trữ, truyền tải và xử lý thẻ thanh toán, quản lý bởi 5 tổ chức thanh toán quốc tế như Visa, MasterCard, American Express, Discover và JCB.

PCI DSS 4.0.1 là tiêu chuẩn bảo mật bao gồm hệ thống các yêu cầu nghiêm ngặt và chặt chẽ, nhằm đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu chủ thẻ trong suốt quá trình lưu trữ, xử lý và truyền tải, thông qua các biện pháp kiểm soát kỹ thuật, quy trình và con người.

Ông Suresh Kumar Dadlani - Chủ tịch, Giám đốc Control Case trong Lễ trao chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0.1 level 1 cho VNPAY.

6 dịch vụ đạt chuẩn bảo mật quốc tế của VNPAY

VNPAY Cloud đưa ra các giải pháp, cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây (Cloud Computing) và trí tuệ nhân tạo (AI) cho các doanh nghiệp lớn, đối tác tài chính, ngân hàng, fintech… Theo xu hướng phát triển trong tương lai của các mô hình Cloud, dịch vụ Cloud do VNPAY cung cấp đang tập trung phát triển các sản phẩm SaaS để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng, mở rộng hệ sinh thái số và đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng.

VNPAY SmartPOS là giải pháp thanh toán toàn diện giúp các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dễ dàng triển khai nhiều hình thức thanh toán cho khách hàng. Thiết bị SmartPOS tích hợp sẵn các tính năng như thanh toán thẻ, thanh toán qua VNPAY-QR, in hóa đơn và quét mã vạch… mang đến sự linh hoạt và nhanh chóng trong quá trình thanh toán.

SmartPOS tích hợp sẵn các tính năng như thanh toán thẻ, thanh toán qua VNPAY-QR, in hóa đơn, quét mã vạch…

VCB Tap to Phone là giải pháp thanh toán chạm trên thiết bị di động, cho phép bất kỳ thiết bị di động hệ điều hành Android có hỗ trợ đọc NFC biến thành chiếc máy thanh toán thẻ Visa không tiếp xúc (contactless) hoặc thanh toán trên thiết bị di động khác có gắn thẻ chỉ với vài thao tác đơn giản. Với VCB Tap to Phone, doanh nghiệp có thể nhận thanh toán từ thẻ bằng cách chạm vào điện thoại mà không cần thiết bị POS truyền thống. Dịch vụ này mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong thanh toán, đồng thời giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

VNPAY PhonePOS là biến Phone thành POS. Chỉ với một thiết bị di động Android có hỗ trợ NFC, các điểm bán hàng đã có thể chấp nhận thanh toán thẻ nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái các giải pháp thanh toán không tiền mặt của VNPAY, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các đối tác trong việc chuyển đổi số hiệu quả tại điểm bán.

VNTAP (Tap2pay) là công nghệ thanh toán thẻ hiện đại được tích hợp lên ứng dụng VNPAY. Thông tin thẻ được mã hóa thành số Token trên ứng dụng, biến điện thoại hệ điều hành Android thành chiếc thẻ có công nghệ thanh toán chạm giúp khách hàng có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi tại máy POS (có NFC) mà không cần thẻ vật lý. VNTAP mang đến cho khách hàng trải nghiệm đơn giản, liền mạch, bảo mật và phù hợp với xu hướng công nghệ số.

Cổng thanh toán VNPAY là cổng trung gian kết nối các đơn vị kinh doanh với các ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản ngân hàng, tính năng QR Pay/VNPAY-QR trên hơn 40 ứng dụng ngân hàng, ứng dụng VNPAY và hơn 15 ví điện tử để thanh toán các giao dịch. Hơn 450.000 điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR đã kết nối bảo mật mã hóa TLS 1.2 với thuật toán mã hóa mạnh.